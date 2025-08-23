Papa Leo na Shahidi wa Mashahidi wa Algeria

Maneno ya Papa kwenye Mkutano yanaonesha njia ya kweli ya utume.

Andrea Tornielli

Katika ujumbe wake kwa Mkutano wa Urafiki kati ya Watu unaoendelea hivi sasa huko Rimini, Papa Leo XIV alitoa mfano wa maonesho ya mashahidi wa Algeria, ambapo "wito wa Kanisa wa kukaa jangwani katika ushirika wa kina na wanadamu wote unang'aa; kushinda kuta za kutoaminiana zinazopinga dini na tamaduni, katika kuwiga kikamilifu kwa harakati ya kupata mwili na kujitoa kwa Mwana wa Mungu." Papa alisisitiza jinsi "njia hii ya uwepo na urahisi" ni "njia ya kweli ya utume." Hiki ni kielelezo cha thamani na muhimu sana, si kwa watu waliokusanyika Rimini tu, bali kwa Kanisa zima. Ujumbe unaendelea, “Utume kiukweli, kamwe sio "onesho la kibinafsi, katika tofauti ya utambulisho, lakini zawadi ya ubinafsi hata kufikia hatua ya kuuawa kwa wale wanaoabudu mchana na usiku, katika furaha na katikati ya dhiki, Yesu peke yake kama Bwana."

Inashangaza kuona mchakato wa mashahidi wa Algeria, kuona jinsi walivyojitolea kwa watu hao, wakishiriki maisha yao nao kwa kila njia, wakitoa ushuhuda wa udugu, urafiki, ukaribu, na msaada thabiti. Bila kujitangaza, bila kuwa na wasiwasi juu ya idadi, bila kutegemea mikakati iliyopangwa mapema. Haya ndiyo yanaibuka kutoka katika mahubiri ya Askofu Pierre Claverie aliyeuawa kishahidi, ambaye mwaka 1996, muda mfupi kabla ya kuuawa na wafuasi wa msimamo mkali wa Kiislamu, alijibu swali la kwa nini aliendelea kuishi Algeria, akijua kwamba alikuwa akihatarisha maisha yake kila siku: "Nyumba yetu iko wapi? Tuko huko kwa sababu ya Masiha huyu aliyesulubiwa. Bila sababu nyingine, hakuna mtu mwingine! Hatuna masilahi ya kutetea, hakuna ushawishi wa kudumisha ... Hatuna nguvu, lakini tuko pale kana kwamba kando ya kitanda cha rafiki, ndugu mgonjwa, kimya, akishika mkono wake, akiifuta paji la uso wake. Kwa ajili ya Yesu, kwa maana ndiye ateswaye, katika jeuri isiyomhurumia mtu, amesulubishwa tena katika miili ya maelfu ya watu wasio na hatia."

Na aliendelea: “Kanisa la Yesu, ambalo lenyewe ni Mwili wa Kristo, linapaswa kuwa wapi ikiwa sio hapo kwanza kabisa? Ninaamini kwamba linakufa kwa usahihi kwa sababu haliko karibu vya kutosha na msalaba wa Yesu… Kanisa limekosea, na kuudanganya ulimwengu, linapojionesha kama mamlaka moja kati ya nyingine, kama shirika, hata la kibinadamu, au kama harakati ya kuvutia ya kiinjili. Linaweza kung’aa, lakini haliwaki na moto wa upendo wa Mungu.” Hukumu ya wazi na ya kushangaza: Kanisa linakufa wakati haliko karibu vya kutosha na msalaba wa Yesu, wakati linakuwa la kidunia, likijigeuza kuwa shirika lisilo la kiserikali, linapotafuta nguvu za kisiasa na kiuchumi, linapotumaini kwa idadi, linapofikiri kwamba uinjilishaji unatosha kurudia jina la Yesu Kristo katika kila fursa, badala ya kukubali changamoto ya kumfuata katika uthabiti wa maisha, katika uchaguzi mdogo na wa kujitolea. Kanisa linakufa linapogeuza tangazo la imani kuwa onesho, linapofikiri kwamba linaweza kuangaza kwa nuru yake yenyewe, likisahau kwamba linaweza tu kuakisi mwanga wa Mwingine.

Ushuhuda wa mashahidi wa Algeria, ambao umeondolewa kabisa na ubinafsi wa siku hizi wa ubinafsi, unawakilisha uchochezi na ukumbusho wa kiini cha Injili, ishara ya kupingana. Ni muhimu kwamba katika kufunga ujumbe wake kwa Mkutano huo, Papa Leo XIV alichagua kumkumbuka Papa Francisko na mafundisho yake: chaguo kwa maskini ni kategoria ya kitaalimungu kabla ya kuwa ya kitamaduni, kijamii, kisiasa, au kifalsafa. Kwa sababu Mungu "alichagua wanyenyekevu, wadogo, wasio na nguvu, na, kutoka kwa tumbo la Bikira Maria, akawa mmoja wao, kuandika historia yake katika historia yetu. Uhalisia halisi, basi, ni ule unaojumuisha wale ambao wana mtazamo tofauti, ambao wanaona vipengele vya ukweli ambavyo havitambuliwi na vituo vya mamlaka ambapo maamuzi muhimu zaidi hufanywa." Kama mashahidi wa Algeria walivyoshuhudia hadi mwisho, wakichanganya damu ya Kikristo na ile ya waathiriwa wengi kutoka kwa wenye msimamo mkali wa Kiislamu.