Wito wa Caritas Internationalis katika kuwatetea wahudumu wa kibinadamu

Kuwaheshimu waliokufa na huwatete walio hai ndiyo kauli mbiu inayoangaliz Siku ya Kibinadamu Duniani,inayoadhimishwa kila tarehe 19 Agosti.Katika kesha la siku hiyo Caritas Internationalis ilizindua wito wa kuwakumbuka wale wanaofanya kazi kila siku kuleta unafuu duniani kote,kupinga ghasia na kuhatarisha usalama wao wenyewe.

Na Angella Rwezaula - Vatican.

Tarehe 18 Agosti 2025 katika kesha la kuelekea fursa ya Siku ya huduma ya Kibinadamu Duniani tarehe 19 Agosti, Caritas Internationalis, kama tawi la Kanisa Katoliki duniani kote, lilipaza sauti za viongozi wa kidini na watu wa imani wanaochukizwa na ukatili unaofanywa katika maeneo ya Gaza, Sudan, Sudan Kusini, Ukraine, Myanmar na Myanmar na maeneo mengine yenye migogoro, na kuwataka wale walioko madarakani kuthamini na kukomesha unyanyasaji unaofanywa na serikali ya nchi hiyo, maisha ya binadamu. Pia walibainisha kuungana na mashirika ya kibinadamu duniani kote katika kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao katika kutoa misaada ya kuokoa maisha wakati wa matatizo na kutoa wito kwa serikali kukabiliana na hali ya kutokujali kwa mashambulizi dhidi ya raia na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Wafanyakazi wa misaada wanakabiliwa na hatari ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Mnamo mwaka wa 2024 pekee, zaidi ya wafanyikazi wa misaada 380 waliuawa katika nchi 20 wakati wa kutekeleza majukumu yao muhimu. Mwenendo huu hauonyeshi dalili za kupungua na 2025 inaahidi kuwa mbaya zaidi, na ripoti zinaonyesha kuwa watu 128 katika nchi 17 waliuawa katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka.

lazima kuchukua hatua za kuwalinda watoa msaada

Kwa sasa katika zaidi ya nchi na maeneo 162, shirikisho la Caritas lina tajriba pana ya hatari zinazowakabili wahudumu wa dharura walio mstari wa mbele katika maeneo yenye migogoro. Katika nchi tofauti kama vile Sudani Kusini, Kolombia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kanisa la mahali hapo linakuwepo kila wakati, likitoa msaada na ulinzi wakati mashirika mengine yote yamejiondoa. "Watu duniani kote wanafuata hali ya kutisha ya kile ambacho raia na wafanyakazi wa misaada wanafanyiwa huko Gaza, Sudan, Ukraine na kwingineko kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa wafanyakazi wa Caritas wanaofanya kazi kwenye mstari wa mbele wa migogoro, ni ukweli wa kila siku wa kazi yao. Tunaomba kwamba katika Siku ya Kibinadamu Duniani kila mtu achukue muda kuuliza wanaweza kufanya nini, na serikali yao inaweza kufanya nini, kusaidia wale wanaosaidia watu katika maeneo ya vita na kukomesha unyanyasaji dhidi ya raia? Isipokuwa na hadi kuwe na dhamira ya kweli na uwajibikaji, ukatili utaendelea.” Alistair Dutton, Katibu Mkuu wa Caritas Internationalis alibainisha.

Haki,mshikamano na upendo wa Mungu: Caritas Congo DRC

Kuna haja ya ulinzi thabiti zaidi, usaidizi na uwajibikaji sasa umefikia hatua muhimu. Hii ndiyo sababu katika Siku hii ya Kibinadamu Duniani, tunatoa wito kwa dharura ulinzi mkali zaidi wa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na raia na kujitolea upya kwa kisiasa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu. Katika mkutano wa hivi majuzi wa mashirika ya misaada kwa Makanisa ya mashariki, Kanisa Katoliki lilionyesha wasiwasi mkubwa juu ya mmomonyoko wa sheria za kimataifa za kibinadamu. "Inasikitisha kuona kwamba nguvu ya sheria ya kimataifa na sheria ya kibinadamu inaonekana kutokuwa na nguvu tena, ikibadilishwa na haki inayodaiwa kuwalazimisha wengine." Hisia hii inaakisi wasiwasi wa shirikisho zima la Caritas. Tunashtushwa sana na kudhoofika kwa kanuni za kimataifa ambazo hapo awali zilitumika kama ulinzi wa mwisho kwa walio hatarini zaidi."Ulinzi wa raia na wafanyakazi wa misaada sio tu wajibu wa kisheria, ni sharti la kimaadili, lenye msingi wa haki, mshikamano na upendo wa Mungu." Abbé Edouard Makimba Milambo, Katibu Mtendaji wa Caritas Congo Asbl alisema. Baada ya shambulio la kutisha dhidi ya raia katika Kanisa Katoliki Mashariki mwa DRC tarehe 27 Julai, Milambo alitoa wito kwa wafanyakazi wote wa misaada ya kibinadamu walio mstari wa mbele kuheshimiwa, kulindwa na kuwekwa salama, kwani utume wao ni muhimu katika kuokoa maisha na kuhifadhi utu wa binadamu.

Caritas Lebanon

Mwaka huu pia umekuwa mbaya zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Mashariki ya Kati, lakini Caritas Lebanon imetoa sauti kwa uthabiti wa wafanyikazi na watu wa kujitolea ambao wanaendelea na misheni yao licha ya uharibifu. "Wameua wapendwa wetu, wameharibu nyumba zetu, na kuiba riziki zetu lakini hawawezi kamwe kutunyang'anya imani yetu, upendo wetu kwa ardhi yetu, au kujitolea kwetu kusimama na kaka na dada zetu." Fr Michel Abboud, Rais wa Caritas Lebanon Katika hafla hii, pia tunaakisi maisha ya wenzetu waliopoteza katika miaka ya hivi majuzi - ikiwa ni pamoja na Viola Al Amash na Issam Abedrabbo wa Caritas Jerusalem na wafanyakazi wenzetu wengine wa Caritas ambao wameanguka huko Mariupol, Ukraine, na Niger. Leo, tunakumbuka. Tunaomboleza. Tunaomba. Lakini juu ya yote, tunadai - kwa uwazi na bila kusita - ulinzi wa wale wanaotoa maisha yao kuwahudumia wengine. Kumbukumbu zao hutulazimisha sio tu kuwaheshimu, lakini kutenda.