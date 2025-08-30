Mkutano wa Ulimwengu kuhusu Udugu wa Kibinadamu 2025:Kuwa Binadamu Katika Enzi ya Chuki na Vita

Toleo la tatu la mkutano unaoandaliwa na Basilika ya Mtakatifu Petro,litafanyika Septemba 12 na 13.Ni tukio kubwa la kimataifa lililopangwa pia Mwimbaji mashuhuri wa Italia Andrea Bocelli na Pharrell Williams watahudhuria.Kardinali Gambetti:"Tunataka kupendekeza udugu kama msingi wa uwezekano wa mpangilio mpya wa kisiasa, kiuchumi na kijamii wa kuwepo kwa binadamu."Padre Occhetta:"Tunataka kusisitiza ubinadamu wa kimsingi unaotuunganisha sisi sote."

Na Roberto Paglialonga na Angella Rwezaula – Vatican.

Mkutano wa Kimataifa wa Udugu wa Kibinadamu 2025, utakaofanyika Septemba 12 na 13, umewasilishwa tarehe 29 Agosti 2025. Programu ya hafla hiyo, ilihamasishwa na Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro, kwa ushirikiano wa taasisi za Vatican na kuungwa mkono na wafadhili wengi wa taasisi na binafsi, iliwasilishwa katika Ofisi ya Habari ya Vatican, iliyosimamiwa na Msemaji mkuu wake, Dk. Matteo Bruni, mbele ya Kardinali Mauro Gambetti, Mkuu wa Basilika ya Mtakatifu Petro na Rais wa Mfuko wa Fabbrica ya Mtakatifu Pietro, na Padre Francesco Occhetta, SJ, Katibu Mkuu wa Mfuko wa Fratelli Tutti. Lakini inamaanisha nini kuwa "binadamu" leo, katika ulimwengu uliojaa migogoro, upweke, aina mpya za umaskini, migogoro ya mazingira, na changamoto zinazohusishwa na maendeleo ya teknolojia, na ambayo inaonekana kupendezwa na kila kitu isipokuwa kutafakari kikamilifu juu ya udugu na uwezekano wa kupata pointi za kushirikiana na ushirika?

Kard.Gambetti: Udugu ndio Msingi wa Mfumo Mpya wa Kuwepo

"Nia ni kupendekeza kwa ulimwengu upeo wa udugu kama msingi wa uwezekano wa mpangilio mpya wa kisiasa, kiuchumi na kijamii wa kuwepo kwa binadamu," Kardinali Gambetti alisema wakati wa mkutano na vyombo vya habari. Hii ni kwa sababu "kanuni ya udugu wa ulimwengu wote inaweza kutoa mfumo wa kuandika historia ya mabadiliko haya ya epochal" kwa "njia ya kujenga, yaani, makini kwa watu, kuheshimu tofauti, kwa upatani na uumbaji, na dhamana ya uhuru na heshima sawa ya kila mwanadamu."Kwa mantiki hiyo, Kardinali alitoa mwaliko wa Papa Leo XIV katika mahubiri yake mwanzoni mwa upapa wake kuwa unaendana na maneno haya: “Pamoja kama taifa moja, kama ndugu wote, twende kwa Mungu na kupendana.

Mada 15 zinazotarajiwa

Mnamo tarehe 12 Septemba, meza za miduara 15 zenye mada, zitaakisi muungano unaohitajika kati ya udugu na hatua madhubuti. JMeza hizi za pande zote zitazingatia sekta maalum (kilimo hadi sanaa na fasihi, kutoka uchumi na fedha hadi serikali za mahalia, kutoka elimu hadi habari, kutoka kazi hadi michezo). Watahitimisha kwa mapendekezo madhubuti ambayo yanaweza kutekelezwa katika nyanja zao za maisha na kazi. Ni muhimu, katika suala hili, kwamba majadiliano yatafanyika katika maeneo ambayo ni ishara hasa kwa historia na maisha ya kijamii na kisiasa ya jiji, kama vile katika Kilima cha Capitoline, Jumuiya ya Benki ya Italia (ABI), na Jimbo la Roma, na pia kwa Jumuiya ya Kimataifa, kama vile makao makuu ya FAO na Umoja wa Ulaya(EU.) Mikutano itahudhuriwa na wawakilishi wa taasisi, mashirika ya kiraia, wasomi, na vyombo vya habari.

Occhetta: Mzizi wa Ubinadamu Unaotuunganisha Sote

Padre Occetti alieleza kuwa "Mijadala hiyo, "inalenga kuakisi thamani ya udugu na kusisitiza mzizi wa ubinadamu unaotufunga sisi sote. Kwa sababu leo​​tunahitaji jumuiya ya akili na mioyo iliyojitolea kuchagua mema." Majadiliano haya, aliendelea, "kwa kweli ni matunda ya mchakato wa kitamaduni na kiroho wa miaka mitatu, 'safari ya sinodi' ya kweli, na jumuiya ambazo zimeunda katika nafasi za mazungumzo na tayari zimeandaa baadhi ya mapendekezo madhubuti."

"Mkutano wa Ubinadamu" na Washindi wa Tuzo la Nobel

Wakati wa kilele cha Mkutano huo utakuwa Jumamosi tarehe 13 Septemba 2025. Katika Ukumbi wa Orazi (Hotatii), ya Curiazi( Curiatii) kwenye Kilima cha Capitoline, "Mkutano wa Ubinadamu" utafanyika, ambao utaratibiwa na kuongozwa na washindi wa Tuzo la Nobel na wawakilishi wa taasisi za kimataifa. Mkutano huo, ambapo matokeo ya vikao vya mada yatawasilishwa, unalenga kushirikisha jami ulimwenguni kota kutambua maana ya kuwa binadamu na vifungo vinavyounganisha watu na watu wenye tamaduni, historia na dini mbalimbali. Mbali na Kardinali Gambetti, washiriki watajumuisha Graca Machel Mandela, (Afrika Kusini) mwanaharakati na mwanasiasa wa Msumbiji, mwanzilishi mwenza na makamu wa rais wa The Elders, na aliyekuwa Waziri wa Elimu na Utamaduni wa Msumbiji; na Maria Ressa, mwandishi wa habari Mfilipino na Marekani na mjasiriamali, mwanzilishi mwenza na Mkurugenzi Mtendaji wa Rappler, na mshindi wa Tuzo ya Amani ya Nobel ya 2021.

Tukio la kiutamaduni katika Uwanja wa mt. Petro

Jumamosi jioni, baada ya washiriki kupita katika Mlango Mtakatifu, tukio la kimataifa lenye kichwa: "Neema kwa Ulimwengu" litafanyika katika Uwanja wa Mtakatifu Petro litakaloonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni. Mashuhuda na wasanii watapishana jukwaani, na maonesho ya muziki ya moja kwa moja na Andrea Bocelli, Pharrell Williams pamoja na kwaya ya Injili: " Voices of Fire, John Legend," kwaya ya Jimbo la Roma, inayoongozwa na Mwalimu Monsinyo Marco Frisina, na kwaya ya kimataifa.

Pia kutakuwa na onesho la anga la ndege zisizo na rubani na taa zenye picha zilizochochewa na Kikanisa cha Sistine, lakini zaidi. "Sio tu tukio la kisanii," kwa mujibu wa Padre Occhetta aliongeza, kwamba ni "wakati madhubuti wa kupata uzoefu pamoja kile ambacho majadiliano yamechunguza na kujaribu kuunganisha muziki, maneno, na mwanga. Kwa ufupi, mpango wa kiutamaduni wa kweli, kuchanganya mjadala, shuhuda, na sanaa."

Ujumbe wa video kutoka kwa Maria Ressa na Andrea Bocelli

Hatimaye, katika mkutano na waandishi wa habari wa tarehe 29 Agosti, Maria Ressa pia aliwasilisha ujumbe wa video, akisisitiza hamu yake ya "kujaribu kuandika historia mpya ya matumaini kupitia mikutano hii"; na "Tumaini ni kwamba tunaweza kuingiza ndani ya mioyo ya kila mtu hisia ya ubinadamu na udugu ambao unahitajika sana," Bocelli alisema.

Maneno ya Kardinali Gambetti kwa vyombo vya habari vya Vatican

Akihojiwa na vyombo vya habari vya Vatican kando ya mkutano wa waandishi wa habari, Kardinali Gambetti alisisitiza: "Tunapenda kuangazia jinsi udugu unavyoweza pia kuwa jibu la uwezo wa kutatua mambo mengi ambayo yameingia katika historia, ambayo yanatuhoji na kutupa changamoto, hivi karibuni kama AI." Kwa hiyo, hasa, "maana" ya mpango huu "ni hasa kutafuta wakati ujao, wakati ujao wa maisha yetu, na kwa ajili ya maisha ya vizazi vijana pia," katika hali ambayo "mabadiliko haya ya epochal huathiri anthropolojia na jamii." Kwa sababu hii, "tunatarajia mijadala mbalimbali kuendeleza mapendekezo na mipango ambayo inaweza kutafsiri kile kilichojitokeza kutoka kwa kutafakari kuhusu kuingiliana kwa udugu na shughuli."