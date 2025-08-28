Kard.Parolin:Maslahi mengi yaliyo hatarini yanazuia suluhisho la mikasa ya Gaza

Akijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa Ibada ya Misa Takatifu kwa ajili ya kumbukumbu ya kiliturujia ya Mtakatifu Monica,iliyoadhimishwa katika Kanisa kuu la Mtakatifu Agostino huko Campo Marzio mjini Roma,Katibu Mkuu wa Vatican alieleza matumaini yake,kufuatia ombi la Papa,kwamba "adhabu ya pamoja" katika Mashariki ya Kati iepukwe kwa kupata"mapatano ya kukomesha vifo vya maisha ya kibinadamu.”

Pembezoni mwa Ibada ya Misa Takatifu kwa ajili ya kumbukumbu ya kiliturujia ya Mtakatifu Monica, iliyoadhimishwa katika Kanisa kuu la Mtakatifu Agostino huko Campo Marzio mjini Roma, tarehe 27 Agosti 2025, Katibu Mkuu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin alisisitiza msimamo wa Vatican kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati, huku akikumbusha wito wa Papa Leo XIV na kauli za Mapatriaki wa Nchi Takatifu.

Dhidi ya kuhamishwa kwa Watu wa Gaza

"Ningependa kurejea wito ambao Papa alitoa asubuhi ya leo wakati wa katekesi yake, ambao na mawazo ya Vatican juu ya hali ya Gaza,"Kardinali Parolin alielezea, huku akikumbuka jinsi Papa na Mapatriaki wa Kiorthodox na Kilatini walivyotoa mwaliko wa "kukomesha vita" na kusema "dhidi ya kuhamishwa kwa wakazi wa Gaza."

Maslahi mengi kwenye janga hilo

Kardinali Parolin alisisitiza kwamba "kuna masuluhisho mengi, masuluhisho ambayo yanaweza kukomesha hali hii kiukweli, lakini akashutumu uzito wa kisiasa,"kiuchumi, nguvu na maslahi ya ya pamoja ambayo yanazuia suluhisho la kibinadamu kwa janga hili."

Kubaki ni Ujasiri

Kuhusu ulinzi wa kidini na waamini huko Gaza, Kardinali Parolin aliripoti kwamba "uhuru umetolewa mbele ya amri ya serikali ya Israeli ya kuwahamisha," akitaja jinsi Patriaki wa Kiorthodox wa Yerusalemu, Theophilos III, alivyoripoti kwamba waamini wa Parokia ya Kiorthodox walikuwa wameombwa leo "kuondoka Gaza." "Kila mtu ataweza kuamua la kufanya," Kardinali alisema, akibainisha, hata hivyo, kwamba "chaguo la kubaki ni la ujasiri" na kwamba hajui "jinsi gani litafikiwa ikiwa kuna amri hii ya uokoaji" na "udhibiti kamili, chini, ya eneo."

Ishara kutoka Diplomasia

Kwa upande wa kidiplomasia, Katibu Mkuu wa Vatican alithibitisha kwamba "anawasiliana na utawala wa Amerika, kupitia ubalozi," na akaelezea matumaini yake kwamba majadiliano ya kimataifa yanayotokana na ziara ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Israel Gideon Sa'ar huko Washington yatatoa ishara madhubuti: "Ninatarajia kile ambacho Papa ameomba, yaani, kusitishwa kwa mapigano, ufikiaji salama wa misaada ya kibinadamu - na kuepusha sheria za kimataifa za kibinadamu. adhabu."

Nafasi ya Serikali ya Israel

Hatimaye, kuhusu hatari ya kuhamishwa kwa lazima kwa wakazi wa Gaza, Kardinali Parolin alikiri kwamba hadi sasa serikali ya Israel "imeonesha kutotaka kurudi nyuma" kutoka katika msimamo huu na kwamba "pengine hakuna matumaini makubwa," huku akisisitiza nia ya Vatican "kusisitiza" juu ya mambo kubadilika.