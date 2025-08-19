Kard.Czerny:Ishara ya sinodi kwa Amazonia na kwa Kanisa zima

Mwenyekiti wa Baraza la kipapa la Kuhamasisha Maendeleo fungamani ya Binadamu,katika hotuba yake kwenye mkutano wa kwanza wa Maaskofu wa Baraza la Kikanisa la Amazonia huko Bogotá, Colombia,alitaja kuundwa kwa shirika hilo kuwa ni muujiza wa kweli.Kwa ushirikishwaji wa walei na waliowekwa wakfu ni sura ya Kanisa la karama,si huduma tu, bali kukuza uchungaji wa pamoja na utamadunisho.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Katika ufunguzi wa Mkutano wa Kikanisa wa Maaskofu wa Amazonia uliofunguliwa tarehe 17 agosti huko Bogota ambao utahitimishwa tarehe 20 Agosti 2025, Kardinali Michael Czerny S.J. Mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Kuhamasisha Maendeleo Fungamani ya Binadamu alitoa hotuba yake tarehe 18 Agosti 2025. Akianza alisema: “Mimba na kuzaliwa kwa Baraza la Kikanisa la Amazoni (CEAMA) imekuwa muujiza wa kweli. Ni itikio la wito uliotolewa na mchakato wa sinodi ya Amazonia( Instrumentum Laboris of the Synod of the Amazon 129) "kuunda mtandao wa mawasiliano wa kikanisa wa Amazonia yote, unaojumuisha njia mbalimbali zinazotumiwa na Makanisa mahalia na mashirika mengine ya kikanisa" (FD 61; QA 97). Muundo mpya ulichukuliwa "namna iliyojumuishwa ya kuendeleza Baraza la kikanisa" (QA 85) katika hali halisi ya ndani (QA 61,77,94).

Baada ya miaka 5 chombo hiki kimekua

Katika muktadha huo, utume wake ulifafanuliwa kuhusiana na juhudi za kichungaji zilizoshirikishwa na kuendelezwa ambazo zinapaswa kukuzwa kati ya majimbo ya Amazonia, kama ilivyofikiriwa tayari na maaskofu wa Amerika ya Kusini huko Aparecida (n. 479).Leo, baada ya miaka mitano ya juhudi nyingi, chombo hiki kimekua na kimeanza kujijua na kutambua wito na utume wake. Tunaipongeza CEAMA kwa Mkutano wake wa kwanza wa Maaskofu wa Amazonia! Kwa sababu hiyo, “mkutano unaotukusanya sisi kama ndugu katika siku hizi ni muhimu sana, kwa sababu madhumuni yake ni kutoa shukrani kwa haya yote na, wakati huo huo, kuongeza mwito wake, kugundua tena wito na utume wake kwa njia ya kukomaa zaidi, na kuzindua hatua mpya katika safari yake…”

Kanisa linawakilisha huduma na karama

Ili kueleza mambo mapya ya Baraza hili la kikanisa, tunaweza kutumia baadhi ya mienendo au mivutano inayotokana na jina lake: CEAMA. Tfafanue Baraza na Kanisa. Neno hilo kama ubunifu, katika muktadha wa taasisi mpya za Kanisa, ni "kanisa." Inamaanisha kwamba washiriki na washirika wake si maaskofu pekee, bali wanawakilisha miito yote ndani ya Watu wa Mungu: waliowekwa wakfu, daraja, walei, na huduma kama vile makatekista na walimu. Tunaweza kusema kwamba inawakilisha Kanisa si la huduma tu, bali pia la karama(Lumen gentium 12). “Zaidi ya hayo, pamoja na Mabaraza saba ya Maaskofu ya nchi za Amazonia ambayo yanajumuisha, mashirika ya kikanda kama vile CARITAS, CLAR, na REPAM pia hushiriki, pamoja na wawakilishi wa watu wa kiasili, wataalam walioteuliwa na Urais wa CELAM na Papa. Mwelekeo wa "kikanisa na sinodi" unaweka katika vitendo hamu ya maaskofu wa Amerika ya Kusini waliokusanyika katika Mkutano Mkuu wa Aparecida, ambao ulithibitisha kwamba "walei lazima washiriki katika utambuzi, maamuzi, mipango, na utekelezaji" wa maisha na utume wa Kanisa zima (Aparecida 371).”

Ujumuishwaji wa washiriki wa Kanisa

Mwakilishi huyo wa Vatican alifafanua kuwa "Upanuzi hu, sio tu kujumuisha maaskofu, bali kuunganisha utofauti kamili wa washiriki wa Kanisa—unaonesha mapokezi mahiri na yenye ubunifu ya Amerika ya Kusini ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican na Sinodi za Amazonia (2019) na Sinodi (2023–2024); kukumbatia utofauti na kukuza ukamilishano; na kutualika kutekeleza mienendo ya mawasiliano yanayofaa kwa Kanisa la Sinodi, ambamo “Jumuiya yote, katika utofauti ulio huru na tajiri wa washiriki wake, inaitwa pamoja kusali, kusikiliza, kuchambua, mazungumzo, kupambanua; na kushauri, ili maamuzi ya kichungaji yafanywe kwa njia inayopatana kabisa na mapenzi ya Mungu”( International Theological Commission, Synodality in the Life and Mission of the Church 68)."

Uwezo wa Kanisa unahitaji Askofu

Kardinali Czerny aliendelea kusema kuwa "Tunaweza karibu kueleza kama kauli mbiu: kama mkutano wa kwanza wa kikanisa, CEAMA haiwezi kuwa maaskofu kidogo kuliko mkutano wa kawaida na wa kawaida. Kinyume chake, kadiri ya mafundisho ya Baraza na Sinodi, ni lazima si tu kudumisha tabia yake ya kiaskofu, lakini kuimarisha na kukomaza katika mwanga wa sinodi, kwa sababu, kama Papa Francisko alitukumbusha katika Kuandamana. Kumbuka kwa Hati ya Mwisho ya Mkutano Mkuu wa XVI wa Kawaida wa Sinodi ya Maaskofu, "sinodi ndio mfumo wa kufasiri unaofaa zaidi wa kuelewa huduma ya daraja." Kwa maneno mengine: wakati tunaendelea kuchunguza maana ya mwelekeo wake wa "kikanisa", ni muhimu na pia kutambua nini maana ya tabia yake kama "Baraza". Ili kutambua kwa ukamilifu zaidi uwezo wa "kanisa," CEAMA inahitaji kuwa na "maaskofu" na "Baraza" kwa wakati mmoja. Katika nguvu hii tunapata nyingine ya mambo yake mapya makuu. Kwa hivyo, ni muhimu kujiuliza: ni kazi gani za kawaida za Mabaraza ya Maaskofu pia ni muhimu kwa CEAMA?