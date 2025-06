Kard.Semerero,Mwenyeheri Floribert:Neema kwa gharama kubwa ni kupinga uovu!

Floribert ni mwalimu wa matumaini na si tu,kwa sababu ya mfano wake wa unyenyekevu,lakini vijana wengi kutoka duniani kote wanaweza kugundua nguvu ya mema na ya kutenda mema,wakipinga kujipendekeza kwa maisha yaliyotawaliwa na hofu na fedha.Ni maneno ya mahubiri ya Kard.Semeraro wakati wa kutangazwa kuwa Mwenyeheri mpya Flobert Bwana Chui shahidi katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo Nje ya Ukuta,Jijini Roma,Dominika ya Utatu Mtakatifu 15 Juni 2025.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo Nje ya Ukuta, jijini Roma, Dominika ya Sherehe ya Utatu Mtakatifu, tarehe 15 Juni 2025 saa 17.30 jioni limeona waamini mchanganyiko kutoka sehemu mbali mbali za Ulaya na Afrika, ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Mtakatifu Egidio, hasa Jumuiya ya waamini kutoka Congo DRC na wale wanaoishi Roma ambapo Floribert Bwana Chui bin Kositi ametangazwa kuwa Mwenyeheri, katika Misa iliyoongozwa na Kardinali Marcello Semeraro, Mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Kuwatangaza Watakatifu. Pamoja na wengine walioshiriki tukio hili ni Askofu wa Jimbo katoliki la Goma Willy Ngumbi, na wawakilishi wengine wa Kanisa la Congo, miongoni mwake akiwemo Kardinali Fridolin Ambongo, Askofu Mkuu wa Kinshasa na ambaye mara baada ya misa alitoa shukrani kwa niaba ya nchi yake, akifuatiwa na Bwana Adrea Riccardi, Mwanzilishi wa Jumuiya ya Mtakatifu lilioandaa tukio hili jijini Roma. Furaha ilikuwa pia kuona ndugu zake wa Mwenyeheri mpya, yaani mama yake na kaka zake wawili waliokuwa mstari wa kwanza. Maadhimisho yalijaa furaha kubwa na nyimbo mbali mbali za Kongo, kiswahili na kiitaliano kwa ujumla.

Katika mahubiri yake yaliyoongozwa na mada “neema yenye thamani kubwa, Kardinali Semeraro alisema: "Tumaini halitahayarishi, kwa sababu pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu ambaye tumepewa sisi" (Rm5: 5): hii ndiyo tuliyosikia leo kutoka katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi na ambayo karibu tunasikia kurudiwa kwa sauti yake leo tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu karibu na kaburi lake. Matumaini hayakatishi tamaa… Haya ni maneno ambayo Papa Francisko aliyarudia mwanzoni mwa Hati ya Kutangaza Mwaka wa Jubilei tunaoendelea nao. Alitukumbusha kwamba, kama alivyofanya kwa jumuiya ya Kikristo ya Roma katika wakati wake, pamoja nao Mtume anataka kutia ujasiri ndani yetu. Kwa upande mwingine, tukiitikia mwaliko huu, sisi sote tunajitolea kuwa mashahidi wa upendo “uliomiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu ambaye tumepewa sisi.”

Nguo aliyokuwa amevaa wakati wa kuuawa ikiwa mikononi kwa kaka zake wadogo

Kwa njia hiyo, Kardinali Semeraro alisema kuwa "tunaomba, Mtakatifu Paulo, "kujua jinsi ya kukuza na kueneza upendo wake, na kutufanya kuwa karibu na mtu mwingine, katika mashindano yale yale ya upendo ambayo, kutoka kwa kukutana na Kristo, yalisukuma mtesi wa kale kuwa "vitu vyote kwa watu wote", hata kufikia kifo cha imani." Kardinali Semeraro aliendelea kusema kuwa “haya ni maneno yaliyosemwa hapa Mei 20 na Papa mpya Leo XIV, ambaye tunaelekeza mawazo yetu ya kimwana, tukishukuru kwa kuwa, miongoni mwa matendo ya kwanza ya huduma yake ya Mtume Petro kutia saini amri ya kutangazwa mwenyeheri Floribert Bwana Chui. Pia katika kijana huyu, kama katika Mtakatifu Paulo na katika jeshi lisilohesabika la mashahidi wanaofikia hadi siku zetu, nguvu ya imani katika Mungu ambaye ahesabia haki inafunuliwa (rej. Rum 5:1-5).

Sherehe ya Utatu Mtakatifu

Mkuu wa Baraza la Kipapa la Kuwatangaza watakatifu aliendelea kusema kuwa "Kuadhimisha, basi, Sherehe ya Utatu, baadhi ya tafakari ya Papa Benedikto XVI inakuja akilini wakati, tayari Papa Mstaafu na kutafakari juu ya fumbo hili, alisema kwamba ndani yake tunapata maana ya umoja wa kweli ambao ni upendo: "na upendo daima unamaanisha mimi, wewe na sisi, na kwa hakika kwa njia hii ni umoja kamili, wa kina zaidi, halisi, wa kipekee, umoja mkali zaidi. Umoja wa Mungu si ule wa atomi ya kiasi kidogo kisichoonekana, bali ni umoja mkuu zaidi, ni umoja ulioumbwa na upendo ... na hivyo unatuhusu pia: kwa sababu Mungu ni upendo, anaweza kutupenda hata sisi wadogo na tunaweza kumpenda Mungu" ( «Silence holds us by the hand», LEV, Vatican City 2025, p. 274). Kardinali Semeraro alibainisha jinsi ambavyo anafikiri kwa mwanga huu tunaweza pia kuelewa ushuhuda wa Floribert, mwamini mlei wa Kanisa la Goma na mshiriki aliyewajibika wa Jumuiya ya Mtakatifu Egidio. Alikuwa wazi kabisa kwa mapenzi ambayo yalimkumbatia hadi kuyaruhusu yamuunde kwa kina na kuifanya kuwa dira iliyoongoza chaguzi zake. Hili ndilo linaloonekana kutokana na ushuhuda uliokusanywa juu yake: katika kila tukio la maisha Mungu alikuwa rejea yake na kwamba hii ilikuwa kweli kesi inathibitishwa na nakala ya Biblia yake ambayo imehifadhiwa huko Roma, katika Madhabahu ya Mashahidi Wapya huko Mtakatifu Bartolomeo kwenye kisiwa na inatuwezesha kuona matokeo ya kusoma mara kwa mara.

Jumuiya ya wacongo katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo Nje ya Ukuta

Hii ni, baada ya yote, hali ya kiroho inayoonekana katika Jumuiya ya Mtakatifu Egidio. Hivi ndivyo Baba Mtakatifu Francisko alivyolieleza wakati, katika kumbukumbu ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, alipolitembelea tarehe 11 Machi 2018 katika Kanisa kuu la Kirumi la Mtakatifu Maria huko Trastevere. Papa alisema: “Sala, maskini na amani: hii ndiyo talanta ya Jumuiya, iliyokomaa katika miaka hamsini” na hii ndiyo hasa Floribert aligundua kwa kusikiliza Neno la Mungu katika mwanga wa sala: kwamba “kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko kupokea (Mndo 20:35). Kuanzia hapa anakuja usikivu wake kwa maskini wa Goma, hasa kwa wale waliodharauliwa na waliotengwa zaidi, yaani, watoto wa mitaani. Kwa watoto hawa, walioondolewa na wasio na familia, alitaka kuwapa matumaini na mustakabali na pia kwa sababu hii anajitoa pamoja nao katika Shule ya Amani. Kardinali Semeraro aliendelea kusisitiza kwamba “ hebu tusikilize tena kile ambacho mwenyeheri mpya alisema: “kila mtu ana haki ya amani moyoni mwake!” Katika wakati wenye vita na vurugu, ambapo watu wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na kwingineko wanatafuta amani, maneno haya yanatugusa zaidi kuliko wakati mwingine wowote!

Sababu za kufanyika maadhimisho Roma

Kardinali Semeraro alifafanua sababu za kufanya maadhimisho haya kuwa Roma kwamba "Ikiwa leo, kiukweli, tunasherehekea kutangazwa kwake kuwa mwenyeheri hapa Roma, mnajua, ni kwa sababu kwa bahati mbaya huko Goma hali ya usalama na utulivu haipo. Floribert, baada ya yote, alitarajia kuwa na uwezo wa kufanya safari ya kwenda Roma ... Shauku hii yake - kwa namna fulani - inatimizwa kiroho na sherehe ya leo. Sala, maskini, amani! Mwenyeheri wetu aliyatafuta haya yote katika hali nyeti ya mkazo ya mji wake. Miongoni mwa shuhuda zilizokusanywa tunasoma kwamba hakutaka vita na kwamba hasa kwa kujitolea kwake alikusudia kuwaunganisha vijana wa Goma kama katika familia. Kwa hiyo alichagua kushiriki ahadi ya Mtakatifu Egidio kwa amani; kwa sababu - alisema - "inaweka watu wote kwenye meza moja." Alikuwa na ndoto ya kuwa mtu wa amani na hivyo kuweza kuchangia amani ya nchi yake, ambayo aliipenda sana."

Kutangazwa MWENYEHERI FLORIBERT BWANA CHUI

Kwa njia hiyo aliongeza kusema "Leo, tunafanya matarajio yetu wenyewe kwa Congo yenye amani, iliyokusanyika kwenye meza moja kama familia. Tuombe kwa imani amani, kwa ushirika na Kanisa linaloishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, yenye uwakilishi mkubwa hapa. Kiini chetu leo hii ​​ni madhabahu ya kiliturujia, meza ya Neno na Ekaristi, ambalo kwayo Bwana anazungumza nasi na kutulisha (rej. Sacrosanctum Concilium, 56), tukio ambalo ni "kilele cha hatua ambayo kwayo Mungu anautakasa ulimwengu katika Kristo, na ibada ambayo wanadamu hutoa kwa Kristo na kupitia kwake Roho Mtakatifu kwa Kusanyiko la Baba Mtakatifu". (Eucharisticum mysterium, 6). Kwa kuzunguka kiini hiki kwa hiyo, sisi sote tunajifunza, kama Floribert, kutoishi tena kwa ajili yetu wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu (taz. 2Kor 5:15). Kwa kijana huyu, wakati wa kuchagua ulikuja hivi karibuni: ilikuwa wakati, kwa vitisho na sifa za ufisadi, alipoombwa kusafirisha chakula kilichoharibika kupitia desturi ambazo zingetia sumu kwenye meza za watu wa Goma. Yeye, alilishwa na Neno la Mungu na Ekaristi, alijiuliza: "Nikifanya hivi, je, ninaishi ndani ya Kristo? Je, ninaishi kwa ajili ya Kristo?" “Kama Mkristo,” akajibu, “siwezi kukubali kutoa maisha ya watu. Ni afadhali kufa kuliko kupokea pesa hizi."

Misa ya kutangazwa Mwenyeheri Floribert Bwana Chui

Chaguo lilikuwa la kuamua; katika wakati huo wa kushangaza, ilikuwa kati ya kuishi kwa ajili yake mwenyewe na kuishi kwa ajili ya Kristo. Na hii ina thamani; kwa hakika, ni bei ya juu. Ni neema hiyo ambayo D. Bonhoeffer, pia shahidi wa Kristo, alikuwa ameandika kuhusu: " hazina iliyofichwa shambani, kwa upendo ambayo mtu alikwenda kuuza kila kitu alicho nacho, kwa furaha ... " Katika mazingira yetu, neema kwa ghrama ya juu ni kupinga uovu, hadi mwisho, kwa kumwaga damu. Hapa kuna historia ambayo Papa Francisko alialisema mnamo tarehe 2 Februari 2023, wakati wa ziara yake ya kitume katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo: "Akiwa na umri wa miaka ishirini na sita tu, aliuawa huko Goma kwa kuzuia upitishaji wa bidhaa za chakula zilizoharibika, ambazo zingeharibu afya za watu. Angeweza kuachilia, wasingegundua na angeweza hata kupata pesa kama Mkristo, na kusema kwa uaminifu, lakini angechagua kuwa Mkristo. uchafu wa rushwa Huku ni kuweka mikono yako safi, huku mikono inayosafirisha pesa ikichafuka kwa damu. Mtu akikupa bahasha, akikuahidi upendeleo na utajiri, usiingie katika mtego, usidanganyike, usijiruhusu kumezwa na kinamasi cha uovu ... ". Maneno ya Injili yanakuja akilini: "Itakuwa faida gani kwa mtu kuupata ulimwengu wote, lakini akapoteza maisha yake?" (Mt 16: 26)?

Kwa kuzingatia swali hili, Mtakatifu Yohane Chrysostom alisema kwa nguvu: "Acha kila kitu kingine na uelekeze mawazo yako kwa wokovu wa maisha yako" (In Matth. Hom., 55,3: PG 58, 544). Mtakatifu Ignatius wa Antiokia aliandika: "Kuna sarafu mbili, moja ya Mungu na nyingine ya ulimwengu, na kila mmoja wao ana chapa yake mwenyewe: ya asiyeamini ina chapa ya dunia; hiyo ya waaminifu huzaa chapa ya upendo wa Mungu Baba kupitia Yesu Kristo" (Magn. 5,2: Funk, Patres Apostolici, I 2, p). Hiki ndicho alichokifanya Mwenyeheri Floribert; alielewa kwamba nafsi yake mwenyewe ... si hivyo tu, bali pia maisha ya watu wake yalikuwa ya thamani zaidi kuliko fedha na leo, hasa kutokana na uaminifu wa maisha yake uliompeleka kwenye kifo cha kishahidi, Kanisa linamnyooshea kuwa shahidi na kumpendekeza kuwa mwalimu kwa ajili yetu sote. Yeye ni kwa ajili ya vijana wengi wa Kiafrika, ambao anawafundisha kutojiruhusu kushindwa na ubaya, bali kuushinda ubaya kwa wema.

Kutangazwa kwa mwenyeheri Floribert Bwana Chui

Yeye ni mwalimu wa matumaini kwao na si tu, kwa sababu kwa mfano wake wa unyenyekevu vijana wengi kutoka duniani kote wanaweza kugundua nguvu ya mema na ya kutenda mema, wakipinga kujipendekeza kwa maisha yaliyotawaliwa na hofu na fedha. Kwa maombezi ya Mwenyeheri huyu mpya, Bwana awape vijana na waamini wote wa Kanisa la Congo, hasa wa Goma, nguvu mpya katika kutafuta mema, kupinga maovu; na kwa kuhamasishwa na mfano wake, Jumuiya ya Mtakatifu Egidio iendelee na uhuru katika njia tatu ya sala, ya maskini na ya amani. Bwana atupe sisi sote nguvu ya kulinda ujumbe wa Mwenyeheri Floribert, ambaye moyoni mwake upendo wa Mungu ulimiminwa kwa njia ya Roho Mtakatifu." Alihitimisha.