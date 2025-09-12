Papa Leo XIV:hakuna uhalali bila kusikiliza machungu ya wengine!

Katika ujumbe kwa njia ya video katika tukio moja la kisiwa cha Lampedusa nchini Italia,kinachokisi historia yake ya ukaribisho na ukarimu, Baba Mtakatifu Leo XIV alishukuru jumuiya ya wenyeji kwa ushuhuda wake wa muda mrefu wa kuwakaribisha wahamiaji na kutoa wito kwa ajili ya utamaduni wa upatanisho kama njia ya amani na udugu na kwamba hakuna haki bila huruma.”

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Katika ujumbe wa video wa Baba Mtakatifu Leo XIV uliotolewa jioni hii, Septemba 12, kwa ajili ya kuwasilisha huko Lampedusa kugombea mpango wa "Ishara za Kukaribisha" kwenye orodha ya Urithi Usiogusika wa UNESCO, Papa alianza na salamu: “wapendwa kaka na dada mliounganika Lampedusa! “O’scià!” Pulizo, pumzi: hivi ndivyo mnavyotamani, kusalimiana kwa kilugha chenu. Na hivyo Papa wetu mpendwa Francisko aliwasalimu hivyo mwaka 2013 alipokuja kati yenu: ilikuwa ni ziara yake ya kwanza. Mnajua kwamba katika lugha ya Biblia, puliza, pumzi ni kile tunachotafsiri kama "roho." Na kwa hivyo, katika kusalimiana—leo kwa mbali, lakini ninatumaini mapema kuwepo kibinafsi kama waamini, tunamwomba Roho Mtakatifu, pumzi ya Mungu, kwa ajili ya mtu mwingine.” Papa aliendelea kusema kuwa Matunda ya Roho, ni tele miongoni mwenu. Mnanikumbusha yale ambayo Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo wa Thesalonike: “mlilipokea lile neno katika majaribu makubwa, pamoja na furaha iliyoongozwa na Roho Mtakatifu, hata mkawa kielelezo kwa waaminio wote” (1 Thes 1:6-7). Eneo la kijiografia la Lampedusa na Linosa, kiukweli, limekufanya kuwa lango la kuelekea Ulaya.

Kutoka moyo wa Mediterrania hadi moyo wa Kanisa

Katika miongo ya hivi karibuni, hili limehitaji kujitolea sana kwa ukaribisho kutoka katika jumuiya yenu, ambayo imewaleta kutoka moyo wa Mediterania hadi moyo wa Kanisa, "kiasi kwamba," anasema Mtakatifu Paulo tena, "hatuna haja ya kuzungumza juu yake" (1 Thes 1: 8), kwa sababu imani yako na upendo wako sasa unajulikana kwa wote. Ni urithi usioonekana, lakini halisi. "Asante" yangu, ambayo ni "asante" ya Kanisa zima kwa ushuhuda wenu, inaeneza na kupyaisha ile ya Papa Francisko. "Asante" kwa vyama, wafanyakazi wa kujitolea, mameya, na tawala ambazo zimefanikiwa kila mmoja kwa muda; "asante" kwa mapadre, madaktari, vikosi vya usalama, na wale wote ambao, mara nyingi bila kuonekana, wameonyesha na kuendelea kuonyesha tabasamu na uso wa kujali, wa kibinadamu kwa wale ambao wamesalia katika safari yao ya kukata tamaa ya matumaini.

Ninyi ni ngome ya ubinadamu

Ninyi ni ngome ya ubinadamu ambao ulipiga kelele mabishano, hofu na hatua zisizo za haki zinaelekea kudhoofisha. Hakuna haki bila huruma, hakuna uhalali bila kusikiliza machungu ya wengine. Waathiriwa wengi sana, na miongoni mwao, ni akina mama wangapi, na watoto wangapi! wanalia kutoka kilindi cha (Mare Nostrum) yaani (Bahari Yetu), si tu mbinguni, bali kwa mioyo yetu. Kaka na dada wengi wahamiaji wamezikwa huko Lampedusa, na kupumzika duniani kama mbegu ambazo ulimwengu mpya unatafuta kuchipua. Asante Mungu, hakuna uhaba wa maelfu ya nyuso na majina ya watu ambao leo wanaishi maisha bora na hawatasahau upendo wenu. Wengi wao wamekuwa watenda haki na amani, kwa sababu wema unaambukiza. Dada na kaka, pumzi ya Roho isiwashinde! Ni kweli, kadiri miaka inavyosonga, uchovu unaweza kuanza. Kama vile mbio, mtu anaweza kukosa pumzi. Mapambano huwa yanatia shaka kile ambacho tumefanya na, wakati fulani, hata kutugawa. Ni lazima tuitikie pamoja, tukibaki na umoja na kujifungua tena kwa pumzi ya Mungu. Mema yote mliyofanya yanaweza kuonekana kama matone kwenye bahari. Sivyo ilivyo; ni mengi zaidi!

Ujumbe wa Papa kwa wana Lampedusa

Utandawazi wa kutojali

Utandawazi wa kutojali, ambao Papa Francisko alioulaani hasa kutoka Lampedusa, leo hii unaonekana kubadilika na kuwa utandawazi wa kutokuwa na uwezo. Katika uso wa ukosefu wa haki na mateso yasiyo na hatia, tunafahamu zaidi, lakini tunahatarisha kusimama tuli, kimya, na huzuni, tukishindwa na hisia kwamba hakuna kitu tunaweza kufanya. Je, nifanye nini, nikikabiliwa na maovu makubwa kama haya? Utandawazi wa kutokuwa na uwezo ni zao la uongo: kwamba historia daima imekuwa hivi, kwamba historia inaandikwa na washindi. Kwa hivyo inaonekana hatuwezi kufanya chochote. Lakini hapana: historia inaharibiwa na wenye nguvu, lakini inaokolewa na wanyenyekevu, waadilifu, mashahidi, ambao wema huangaza na ubinadamu wa kweli unadumu na kufanywa upya. Kama vile Papa Francisko alivyopinga utandawazi wa kutojali utamaduni wa kukutana, ndivyo ningependa sisi leo, kwa pamoja, tuanze kukabiliana na utandawazi wa kutokuwa na uwezo kwa utamaduni wa upatanisho.

Upatanisho ni njia maalum ya kukutana

Upatanisho ni njia maalum ya kukutana. Leo lazima tukutane kwa kuponya majeraha yetu, kusameheana mabaya tuliyotenda na pia mabaya ambayo hatujafanya, lakini ambayo madhara yake tunayabeba. Hofu nyingi, chuki nyingi, kuta nyingi kubwa, hata zisizoonekana, zipo kati yetu na kati ya watu wetu, kama matokeo ya historia iliyojeruhiwa. Uovu hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, kutoka jamii moja hadi nyingine. Lakini uzuri pia hupitishwa, na unaweza kuwa na nguvu zaidi! Ili kuifanya, ili kuizunguka tena, lazima tuwe wataalam katika upatanisho. Lazima tutengeneze kile kilichovunjika, kutibu kumbukumbu za kutokwa na damu kwa upole, tukaribiane kwa uvumilivu, tuhurumie historia na maumivu ya kila mmoja wetu, tutambue kwamba tunashiriki ndoto sawa, matumaini sawa.

Hakuna maadui: huu ni utamaduni wa maridhiano

Hakuna maadui: kaka na dada tu. Huu ni utamaduni wa maridhiano. Tunahitaji ishara za upatanisho na sera za upatanisho. Wapendwa kaka na dada, tusonge mbele pamoja kwenye njia hii ya kukutana na upatanisho. Kwa njia hii, visiwa vya amani vitaongezeka, na kuwa nguzo za madaraja, ili amani iweze kuwafikia watu wote na viumbe vyote. Katika upeo huu wa matumaini na kujitolea, kwa maombezi ya Maria, Nyota ya Bahari, ninawabariki na kuwasalimu kwa upendo mkuu. O’scià! Na baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukiwe ninyi nyote. Amina