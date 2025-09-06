Papa Leo XIV,Katekesi ya Jubilei 2025:Mungu daima yuko chini yetu,ili kutuinua!

Matumaini yanabadilisha ulimwengu,ni lazima yakuzwe kwa uangalifu moyoni.Ndivyo Papa Leo XIV alishauri mbele ya mahujaji katika Uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican,Septemba 6 kwa ajili ya Katekesi ya Jubilei,huku akitafakari mfano wa hazina iliyofichwa shambani,kutoka Injili ya Mathayo na kututia moyo kutazama zaidi ya upeo ili kuupata Ufalme wa Mungu:"Kwa kutafuta bila tunakaribia zaidi yule Bwana aliyejivua kila kitu ili awe karibu na sisi."

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Katika Mfululizo wa Katekesi za Jubilei ya Matumaini kwa mwaka 2025, Baba Mtakatifu Leo XIV, Jumamosi, tarehe 6 Septemba 2025, alitoa tafakari yake kwa mwahujaji wengi waliofika katika Uwanja wa Mtakatifu Peto Mjini Vatican, mara baada ya kusoma kifungu cha Injili kisemachao: “Ufalme wa Mbinguni umefanana na hazina iliyofichwa shambani; mtu mmoja akaipata na kuificha; basi kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile (Mt 13:44). Papa amejikita na tafakari ya mada ya “Kutumaini ni kuchimba. Mfalme wa kike Helena. Kwa njia aliwakaribisha mahujaji wote waliofika Roma kutoka sehemu mbali mbali. Katika jiji hili lenye historia nyingi, tunaweza kuimarishwa katika imani, upendo, na matumaini. Leo, tutazingatia kipengele fulani cha matumaini. Papa aliongeza “Ningependa kuanza na kumbukumbu: kama watoto, kuweka mikono yetu kwenye udongo kulikuwa na mvuto maalum.

Katekesi ya Papa Septemba 6 (@VATICAN MEDIA)

Tunaikumbuka, na labda bado tunaizingatia: inatufaa kutazama mchezo wa watoto! Kuchimba ardhini, kuvunja ganda gumu la udongo, na kuona kile kilicho chini yake ... Kile ambacho Yesu anaeleza katika mfano wa hazina shambani (Mt 13:44) si mchezo wa mtoto tena, lakini furaha ya mshangao ni ile ile. Na Bwana anatuambia: huu ndio Ufalme wa Mungu. Hakika, hivi ndivyo Ufalme wa Mungu unapatikana. Tumaini huwashwa tena tunapochimba na kuvunja ganda la ukweli, tunapoingia chini ya uso wa juu. Papa Leo alisema kuwa anataka kukumbuka pamoja na wote kwamba, mara tu walipopata uhuru wa kuishi hadharani kama Wakristo, wanafunzi wa Yesu walianza kuchimba, hasa katika maeneo ya mateso, kifo na ufufuko wake. Tamaduni za Mashariki na Magharibi zinamkumbuka Flavia Julia Helena, mama wa Mtawala Constantine, kama msukumo wa utafutaji huo. Mwanamke anayetafuta. Mwanamke anayechimba. Hazina inayowasha tumaini, kiukweli, ni maisha ya Yesu: lazima tufuate nyayo zake. Ni mambo mangapi mengine ambayo mtawala huyo wa kike angeweza kufanya! Ni maeneo gani ya kifahari ambayo huenda alipendelea kuliko Yerusalemu ya pembezoni. Raha ngapi na heshima za Mamlaka.

Katekesi ya Papa Septemba 6 (@Vatican Media)

Sisi pia, Papa aliongeza: “tunaweza kupumzika katika nafasi zetu za mamlaka na katika utajiri, mkubwa au mdogo, unaotupatia usalama. Hivyo tunapoteza furaha tuliyokuwa nayo tukiwa watoto, ile shauku ya kuibua na kubuni ambayo hufanya kila siku kuwa mpya. "Mvumbuzi" - kwa Kilatini inamaanisha "kupata." "Uvumbuzi" mkubwa wa Henry ulikuwa ugunduzi wa Msalaba Mtakatifu. Hapa kuna hazina iliyofichwa ambayo angeweza kuuza kila kitu! Msalaba wa Yesu ni ugunduzi mkuu wa maisha, thamani inayobadilisha maadili yote. Henry hangeweza kuelewa hili, labda, kwa sababu alikuwa amebeba msalaba wake kwa muda mrefu. Hakuzaliwa kortini: inasemekana kwamba alikuwa mtunza nyumba wa wageni wa asili ya unyenyekevu, ambaye mfalme wa baadaye wa Constantine alipendana naye. Alimwoa, lakini kwa sababu za mamlaka, hakusita kumpa talaka, akimtenganisha na mtoto wake Constantine kwa miaka mingi.

Katekesi ya Papa Septemba 6 (@VATICAN MEDIA)

Baada ya kuwa mfalme, Constantine mwenyewe alimletea maumivu na kumkatisha tamaa, lakini Helena alibaki mwenyewe: mwanamke anayetafuta. Alikuwa ameamua kuwa Mkristo na siku zote alitenda upendo, bila kusahau wanyenyekevu ambao yeye mwenyewe alitoka. Heshima na uaminifu kama huo kwa dhamiri, Papa alieleza kuwa, “hubadilisha ulimwengu hata leo: hutuleta karibu na hazina, kama kazi ya mkulima.” Kusitawisha moyo wa mtu kunahitaji jitihada. Ni kazi kubwa zaidi. Lakini kwa kuchimba chimba ndani tunapata; kwa kujishusha sisi wenyewe tunamkaribia zaidi yule Bwana ambaye alijifanya kuwa kama sisi. Msalaba wake upo chini ya ardhi yetu. Tunaweza kutembea kwa fahari, tukikanyaga hazina chini ya miguu yetu bila kukusudia. Hata hivyo, ikiwa tunakuwa kama watoto, tutajua Ufalme mwingine, nguvu nyingine. Mungu daima yuko chini yetu, ili kutuinua.

Salamu Mbali mbali:

Papa Leo XIV katika salamu zake kwa Lugha Mbali mbali aliwakaribisha kwa moyo mkunjufu waamini wanaozungumza Kiitaliano, hasa wale wa majimboa ya: Ascoli Piceno, Mtakatifu Benedetto wa Tronto-Ripatransone-Montalto, pamoja na Askofu Mkuu Giampiero Palmieri; Mtakatifu Angelo wa Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, pamoja na Askofu Mkuu wake, Pasquale Cascio; na Lodi, pamoja na Askofu Maurizio Malvestiti. “Ninatumaini kwamba hija yenu ya Jubilei itakuwa ni chanzo cha mvuto, na kukuza hamu ya kuwa wabeba matumaini na furaha ya Kikristo katika Kanisa na jamii. Vile vile Papa aliwasalimia vikundi vya parokia, hasa kutoka Ruvo ya Puglia, Archi, na Francavilla ya Sinni; pamoja na shirika la uchapishaji la Formedil Italia na shirika la uchapishaji wa Frate Indovino.

Makundi ya wanahija (@Vatican Media)

Hatimaye, Papa Leo XIV mawazo yake kama kawaida yaliwaendea wagonjwa,wanandoa wapya na vijana, ambao miongoni mwao aliwasalimia kwa upendo wanafunzi wa Taasisi ya Marcello Candia huko Seregno, Skauti wa Varese, na wale wa Agropoli na Padua. Siku kuu ya kiliturujia ya kesho kutwa, Kuzaliwa kwa Bikira Maria Mbarikiwa, inanitia moyo kuwasihi mwenende daima, kama Maria, katika njia za Bwana.” Baraka yangu kwa wote!

Salamu wakati wa katekesi (@Vatican Media)

Papa akiendelea na salamu: "ninawasalimu kwa moyo mkunjufu watu wanaozungumza Kifaransa, hasa mahujaji kutoka Senegal, wakifuatana na Askofu wao, Paul Abel Mamba, na wale kutoka Ufaransa. “Kaka na dada, Bwana anatuita tuingie Ufalme wake kwa urahisi wa watoto; tumuombe leo hii neema ya kufanana nao. Mungu awabariki!”

Wakati wa Katekesi (@Vatican Media)

Hakuishia hapo, Papa Leo aliendelea “Nawasalimu mahujaji na wageni wote wanaozungumza Kiingereza wanaoshiriki katika Katikesi ya leo, hasa vikundi kutoka Uganda na Marekani. “Ninaomba kwamba Jubilei hii iwe wakati kupyaishwa kiroho, na kuwasha upya tumaini letu la msamaha wa dhambi zetu, kwa msaada wa neema ya Mungu na uzima wa milele. Juu yenu nyote na familia zenu, ninaomba nguvu na amani ya Yesu Kristo. Mungu awabariki!”