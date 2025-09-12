Papa Leo XIV akutana na Rais wa Moldavia

Baba Mtakatifu Leo XIV,Ijumaa Septeba 2025,alikutana na Bi Maia Sandu katika Jumba la Kitume mjini vatican.Majadiliano katika Sekretarieti ya Vatican yalilenga juu ya hali ya amani na usalama ya kikanda na kimataifa,kwa kuzingatia hasa maendeleo ya hivi karibuni nchini Ukraine.

Ijumaa asubuhi tarehe 12 Septemba 2025, Baba Mtakatifu Leo XIV alikutana na Bi Maia Sandu, Rais wa Jamhuri ya Moldovia, katika Jumba la Kitume, mjini Vatican.

Rais wa Moldavia akizungumza na Papa Leo XIV (@VATICAN MEDIA)

Baada ya Mkutano huo na Papa pia alikutana na Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatican, akifuatana na Askofu Mkuu Paul Richard Gallagher, Katibu wa Mahusiano na Mataifa na Mashirika ya Kimataifa.

Wakati wa kubadilishana zawadi (@VATICAN MEDIA)

Majadiliano katika Sekretarieti ya Nchi

Kwa mujibu wa taarifa kutoka Ofisi ya Waandishi wa Habari Vatican, ilibanisha, "Wakati wa mkutano wa kidugu katika Sekretarieti ya Vatican, shukrani ilioneshwa kwa uhusiano mzuri uliopo baina ya nchi mbili, kwa matumaini ya kuimarishwa zaidi." Kadhalika, inaendelea kuwa "Majadiliano, kisha yalilenga juu ya hali ya amani na usalama katika ngazi zmahalia, kikanda, na kimataifa, kwa kuzingatia hasa hali inavyoendelea ya hivi karibuni nchini Ukraine.