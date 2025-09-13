Papa awakumbuka Wakarmeli waliouawa wakati wa Mapinduzi ya Ufaransa:waandishi wa upendo

Papa Leo XIV alituma telegram,iliyotiwa saini na Kardinali Pietro Parolin,Katibu Mkuu wa Vatican wakati wa Misa ya Shukrani kwa ajili ya kutangazwa kwa watakatifu watawa 16 waliouawa kwa kuchukia Imani tarehe 17 Julai 1794 huko Paris.Ushuhuda wao ni mwaliko wa kugundua nguvu na matunda ya maisha ya ndani yaliyotolewa kikamilifu kwa ukweli wa mbinguni.

Vatican News

Katika telegramu iliyotiwa sahihi na Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatican , Papa Leo XIV alieleza Watawa 16 wa Shirika la Watawa Wakarmeli wa Compiègne kwamba “Sio waathirika, lakini waandishi wa upendo.” Hawa ni wafia imani waliouawa kwa kuchukia Imani yao mnamo tarehe 17 Julai 1794, huko Paris, wakati wa Mapinduzi ya Ufaransa. Katika kushukuru kwa tukio hilo, Misa takatifu iliadhimishwa asubuhi, Jumamosi, tarehe 13 Septemba 2025, katika Kanisa Kuu la Notre-Dame mjini Paris, Ufaransa iliyoongozwa na Askofu Mkuu wa jiji hilo, Askofu Mkuu Laurent Ulrich. Wakati wa maadhimisho hayo, telegramu ya Papa ilisomwa na Askofu Mkuu Celestino Migliore, Balozi wa Vatican nchini Ufaransa.

"Usumbufu wa manufaa" kati ya wafungwa

Katika kifungu hiki, Papa kwanza alionesha furaha yake kuu kwa kujiunga na Kanisa la Ufaransa na la ulimwengu wote katika kutoa shukrani kwa kutangazwa kwa Watawa kumi na sita Wakarmeli wa Compiègne, akikumbuka jinsi kifo chao cha kishahidi, kilichotukia katika kipindi cha “Ugaidi mkubwa ”kilichoamsha mshangao hata miongoni mwa walinzi wao wa gereza na kuzua “mvurugano wa manufaa” hata katika mioyo migumu zaidi, na kufungua maono ya Mungu.

Mwangwi wa Sadaka

Papa Leo XIV alisisitiza kwamba mwangwi wa sadaka yao haujawahi kufifia, unaothibitishwa na wingi wa kazi za fasihi na kisanii zilizochochewa na mfano wao, lakini zaidi ya yote na "umati wa kushangaza wa kimya" ambao ulihudhuria mateso yao.

Amani ya Moyo, Tunda la "Sadaka kubwa"

Amani ya moyo iliyowahuisha mabinti hawa wa Mtakatifu Teresa, Papa Leo XIV aliendelea, ilikuwa ni tunda la "upendo mkubwa," lakini pia imani ya kitaliimungu na matumaini ambayo yaliwadumisha. Wakipanda jukwaa katikati ya nyimbo na zaburi, walibadilisha kukamatwa kwao kuwa kitendo cha kutoa jumla: si tena "waathirika," bali "waandishi wa zawadi kuu ambayo hufanya utoaji wa nadhiri za kidini kuwa za kisasa. Inaonekana wamevuliwa kila kitu," Papa alisema, "kiukweli walibaki matajiri katika nadhiri zao na tendo la kujiweka wakfu ambalo kwalo walikuwa wametoa maisha yao kwa hiari kwa Mungu ili amani iweze kurejeshwa kwa Kanisa na Serikali."

"Nimekusamehe kwa moyo wangu wote"

Kisha Papa Leo alikumbuka maneno ya mtangulizi, wa mwisho kuuawa: "Tungewezaje kushikilia dhidi ya maskini hawa maskini wanaotufungulia milango ya Mbinguni?" Kisha anaongeza, akitabasamu wauaji: "Nimekusamehe kwa moyo wangu wote, kwani ninatumai Mungu atanisamehe." Maneno hayo, Leo XIV anatoa maoni, yanajumuisha roho ya Wakarmeli: "toleo kamili, msamaha na shukrani, furaha na amani."

Nguvu na matunda katika maisha ya ndani

Ushuhuda wao, Papa anahitimisha, unasalia kuwa mwaliko kwa wote kugundua "nguvu na matunda ya maisha ya ndani yaliyoelekezwa kabisa kuelekea ukweli wa mbinguni." Na katika kutoa Baraka yake ya Kitume, Papa Leo XIV alitaka kuieneza sio tu kwa waamini na wachungaji waliokusanyika Notre-Dame de Paris, bali pia kwa wale wote kutoka kila sehemu ya dunia ambao wamejiunga kiroho katika tukio "ambalo linaleta furaha kwa Kanisa zima."