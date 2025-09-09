Papa:amani ni ndoto pendwa sana,tuijenge kwa kutunza mazungumzo yenye rutuba

Katika ujumbe kwa washiriki katika mkutano wa dini mbalimbali:"Kukuza Utamaduni wa Maelewano,"unaoendelea hadi Septemba 12 nchini Bangladesh,PapaLeo XIV anawahimiza kuwa kama watunza bustani" ambao hutunza uwanja wa udugu kwa kung'oa magugu ya ubaguzi.Kardinali Koovakad,Mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini alihudhuria mkutano ulioandaliwa na Ubalozi wa Vatixan na Baraza la Maaskofu Katoliki Bangladesh na kutoa hotuba katika Taasisi ya Krishibid.

Na Angella Rwezaula -Vatican.

Mazungumzo hupata usemi wake unaoonekana zaidi katika "ndoto yetu mpendwa ya: amani. Kuijenga ni safari inayofanywa pamoja, kama familia, lakini pia kwa kujitolea kama watunza bustani ambao hutunza shamba la udugu, kukuza kushirikiana na kung'oa magugu ya ubaguzi." Huu ndio moyo wa ujumbe ambao Baba Mtakatifu Leo XIV aliwatumia washiriki wa mkutano wa dini mbalimbali wa Kukuza Utamaduni wa Maelewano, unaoendelea nchini Bangladesh kuanzia tarehe 6 hadi 12 Septemba 2025 na kuandaliwa na Ubalozi wa Vatican pamoja na Baraza la Maaskofu Katoliki mahalia. Ujumbe wa Baba Mtakatifu ulisomwa na Kardinali George Jacob Koovakad, Mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini ambaye alikuwa Bangladesh kushiriki katika mkutano huo.

Jumuiya "Moja"

"Napenda kuwatakia amani yote inayoweza kutoka kwa Mungu pekee, amani ambayo ni ya kupokonywa silaha na kupokonya silaha, unyenyekevu na uvumilivu, na ambayo inatafuta upendo kila wakati, hasa karibu na wale wanaoteseka," Papa alianza katika waraka huo, akiwasifu waandaaji wa mkutano huo kwa kuchagua mada inayoonesha "roho ya uwazi wa kidugu ambayo watu wenye mapenzi mema na washiriki wa tamaduni zingine watatafuta kukuza." Chaguo hili linatokana na imani kwamba ubinadamu ni jumuiya "moja", iliyounganishwa katika asili na hatima chini ya Mungu, kama inavyokumbukwa katika Nostra Aetate, Tamko la Mtaguso wa Pili wa Vatican kuhusu Uhusiano wa Kanisa na Dini Zisizo za Kikristo. Kama familia moja, tunashiriki fursa na wajibu wa kuendelea kukuza utamaduni wa maelewano na amani.

Kukuza Mazungumzo "Kama Wapanda Bustani"

Wazo la utamaduni, anaandika Baba Mtakatifu Leo XIV, lazima lieleweke kwa mapana: si tu kama "urithi wa sanaa, mawazo, na taasisi," lakini pia kama "mazingira" ambayo yanakuza ukuaji. Kama vile mfumo mzuri wa ikolojia unavyoruhusu mimea tofauti kustawi bega kwa bega, utamaduni wa kijamii wenye afya huruhusu jumuiya mbalimbali kuishi pamoja kwa upatano. Kukuza utamaduni huu kunamaanisha kutoa "nuru ya ukweli, maji ya upendo, na udongo wa uhuru na haki." Maelewano yanapopuuzwa, shuku hukita mizizi, dhana potofu hukita mizizi, na watu wenye msimamo mkali hutumia woga ili kusababisha migawanyiko. Kwa pamoja, kama washirika katika mazungumzo ya kidini, sisi ni kama wakulima ambao hutunza uwanja huu wa udugu, kusaidia kuweka mazungumzo yenye rutuba na kung'oa magugu ya ubaguzi.

Panda uaminifu, jitahidi kuelewa

Baba Mtakatifu anakaza kusema, tofauti za imani au asili hazipaswi kamwe kuwagawanya watu. Kinyume chake, kukutana kati ya marafiki na mazoezi ya mazungumzo ni zana madhubuti za kukabiliana na nguvu za migawanyiko, chuki na jeuri. Pale ambapo wengine wamepanda kutoaminiana, tunachagua uaminifu; ambapo wengine wanaweza kuchochea woga, tunajitahidi kuelewa; ambapo wengine huona tofauti kama vikwazo, tunazitambua kama njia za kutajirishana.

Kujenga Amani Pamoja

Kujenga utamaduni wa maelewano kunamaanisha kushiriki uzoefu madhubuti zaidi ya mawazo. Kama Mtakatifu Yakobo anavyotukumbusha, "dini iliyo safi na isiyo na lawama mbele za Mungu... ni kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao." Bangladesh, maelezo ya Papa, tayari imeona mifano halisi ya umoja: watu wa imani tofauti wameshirikiana na kusali pamoja wakati wa majanga na misiba, wakijenga madaraja kati ya jamii, kati ya nadharia na vitendo, kati ya imani tofauti. Ishara hizi husaidia kushinda kutoaminiana na kuimarisha uthabiti dhidi ya "sauti za mgawanyiko." Mazungumzo yetu yanapotafsiriwa katika hatua madhubuti, ujumbe wenye nguvu husikika: amani, si migogoro, ndiyo ndoto yetu kuu, na kuijenga ni kazi tunayokabiliana nayo pamoja.

Misingi ya ujenzi wa "Ustaarabu wa Upendo"

Papa anahitimisha ujube wake kwa kuthibitisha dhamira ya Kanisa Katoliki katika kufuata njia hii pamoja na jumuiya za wenyeji. Kila ishara ya mazungumzo, kutoka katika majadiliano ya kikundi hadi mipango ya huduma ya pamoja, hadi matendo madogo ya wema kwa jirani wa dini nyingine, kwamba ni "vizuizi vya ujenzi" wa kile ambacho Mtakatifu Yohane Paulo II alikiita: "ustaarabu wa upendo." Hatimaye, Papa Leo XIV anamhakikishia kila mtu upendo na sala zake za kidugu, akitamani amani, maelewano na udugu, si kwa ajili ya Bangladesh tu, bali kwa ulimwengu mzima.

Kardinali Koovacad akitoa hotuba

Hotuba ya Kardinali Koovakad

Katika hotuba yake, Kardinali Koovakad alitoa mfano wa Hati ya Udugu wa Kibinadamu iliyotiwa saini huko Abu Dhabi mnamo tarehe 4 Februari 2019, na Papa Francisko na Imamu Mkuu wa al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb. Katika Taasisi ya Krishibid nchini Bangladesh, Kardinali alisisitiza jinsi ambavyo Waraka huo unatoa wito kwa ubinadamu kuunganisha nguvu ili kujenga utamaduni wa kuheshimiana, kukemea upotevu wa huruma na huruma, kuenea kwa rushwa na ukosefu wa uaminifu, na kusababisha kudhoofika kwa imani ya umma. Hili ni eneo linaloongoza kwa "kukata tamaa" na kushikamana na msimamo mkali wa kidini unaochochewa na "woga, ukosefu wa usalama, na ushupavu wa kipofu."

Misimamo mikali hii mara nyingi husababisha "mteremko wa kushuka kuelekea imani ya kimsingi, ambayo inaweza kusababisha uharibifu wa kibinafsi na kijamii," alisema. Kukabiliana nazo kunawezekana kwa kuendeleza “utamaduni wa kuvumiliana,” kwa kuamini kwamba dini “hazipaswi kamwe kuwa chanzo cha vita, chuki, uadui, na msimamo mkali. Koovakad pia alisisitiza kwamba mazungumzo haimaanishi "kubadilisha dini ya mtu," lakini kusikiliza, kuheshimu, na kujifunza kutoka kwa wengine, kuwahimiza vijana hasa kusawazisha mila na kisasa na kukabiliana na mivutano kati ya jumuiya.