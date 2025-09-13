Baba Mtakatifu

"Leo kutoka Chicago,"vyombo vya habari vya Vatica vyachimbua mizizi ya Papa Leo XIV huko Marekani

"Leo kutoka Chicago,"filamu ya hali halisi itakayokuja hivi karibuni kwenye vyombo vya Vatican,itawapa watazamaji taswira ya karibu ya maisha ya awali ya Papa Leo XIV huko Marekani,kuanzia ushuhuda wa kaka zake Louis na John,pamoja na sauti pia na historia nyingi zilizosimuliwa na wale walio karibu zaidi na mtu ambaye,tangu Mei 8, 2025,analiongoza Kanisa Katoliki duniani kote.