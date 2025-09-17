Kuhusu Gaza,Papa Leo XIV:Lazima tupate suluhisho lingine

kuhusiana na mvutano Gaza na wa kimataifa,hofu ya kuongezeka kwa vita Ulaya,ni maneno ya Papa yaliyosikika jioni Septemba 16,wakati akiondoka kwenye makazi yake huko Castel Gandolfo,ambako alikuwa amekwenda 15 alasiri,akirejea Vatican.Kabla ya kuondoka,Papa alisimama kuzungumza na waandishi wa habari,kama alivyokuwa akifanya katika matukio mengine,baada ya kutokea kwenye balcony ya Villa Barberini kusalimia umati uliokuwa ukimsubiri.

Vatican News.

Ilikuwa yapata saa 2:30 hivi usiku wa Jumatatu tarehe 16 Septemba 2025 kukiwa tayari kumefifia na giza limeingia, milango ya Villa Barberini kando ya ziwa la Castel Gandolfo ilifunguliwa, na ikawa ishara kwa waandishi wa habari waliokuwa wakisubiri nje kwamba Papa sasa anaondoka. Na hivyo, kabla ya kuingia kwenye gari lake, kwa namna ambayo inakaribia kuwa mazoea, Papa Leo XIV alisalimia vipaza sauti vya magazeti na watangazaji mbalimbali kwa tabasamu na kujibu maswali machache, huku umati mkubwa wa watu ukiwa umekusanyika wakipiga makofi na kumshangilia “Viva il Papa .”

Wasiwasi kwa watu wa Gaza

Mwandishi wa habari alisikika akiuliza: Kuhama kwa watu huko Gaza, umeona wangapi wanakimbia...?" Papa ali thibitisha kuwa alizungumza kwa njia ya simu na Jumuiya ya Gaza na Padre wa parokia hiyo na kueleza hofu yake. "Wengi," alisema, "hawana pa kwenda, na hivyo ni jambo la kuhangaisha. Pia nilizungumza na watu wetu huko, pamoja na Padre wa Parokia. Kwa sasa, wanataka kubaki; bado wanapinga, lakini kiukweli tunahitaji kutafuta suluhisho lingine."

"NATO haikuanzisha vita"

Alipoulizwa kuhusu madai ya Kremlin ya vita vya NATO na Urusi, Baba Mtakatifu alisisitiza kwamba "NATO haikuanzisha vita. Wapoland wana wasiwasi kwa sababu wanahisi anga lao limevamiwa; ni hali ya wasiwasi sana." "Kuna wasiwasi mwingi," alifichua.

Waamini wanamtakia Papa heri ya kuzaliwa

Nyimbo kadhaa za "za kumtakia matashi mema ya furaha ya Siku ya Kuzaliwa na "Siku ya Somo wake -ambayo inayoadhimishwa Septemba 17, katika Kumbu Kumbu ya Mtakatifu Robert Bellarmine, zilisikika kabla ya Papa kuondoka kwa gari. Pia walimsindikiza na shada la maua na kadi kutoka kwa kikundi cha waamini wa Poland. Papa Leo XIV alihitimisha siku kali ambayo mada za amani, nguvu ya sala, na pia wasiwasi juu ya vita vilitawala mkutano wa kwanza wa asubuhi hiyo na Patriaki Karekin II, Mkuu wa Wakatoliki wa Waarmenia Yote, na mazungumzo ya simu na Paroko wa Familia Takatifu huko Gaza, Padre Gabriel Romanelli.