Peru,Papa Leo XIV,Juma la Kijamii:Maumivu ya dhuluma kwa ndugu zetu yaturudishe kiini cha Injili!

Katika Ujumbe wa Papa Leo XIV kwa washiriki wa Juma la Kijamii 2025,lilifunguliwa 14-16 Agosti 16 huko Lima,Peru alitoa mwaliko wa kutazama “ushuhuda wa watakatifu wengi walioishi nchini humo.Kristo ni kitovu na lengo na nguvu zinazopyaisha.Tutafakari wakati wetu, unaopitiwa na changamoto nyingi za kiuchumi,kisiasa na kiutamaduni.Maumivu ya dhuluma na kutengwa wanayopata kaka na dada zetu wengi yanatuhimiza sisi sote tuliobatizwa kuitikia ishara za nyakati.”

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Baba Mtakatifu Leo XIV alituma Ujumbe kwa washiriki wa Juma la Mafundisho Jamii ya Kanisa kwa mwaka 2025 nchini Peru, ambalo lilifunguliwa huko jijini Lima tarehe 14 Agosti na litahitimishwa tarehe 16 Agosti 2025. Juma hili la Kijamii nchini Peru kwa mwaka 2025 linaongozwa na kauli mbiu: "Kutembea Pamoja na Matumaini kwa ajili ya Mema ya Pamoja." Katika ujumbe huo Papa alianza kuwasalimia kwa moyo mkunjufu washiriki wote na kuwashukuru kwa mwaliko kutoka kwa ndugu zake, Baraza la Maaskofu ili kushirikisha baadhi ya tafakari na wote. Ni dhahiri kwa mtu yeyote anayepitia historia ya Peru kwamba ardhi hizo zimeambatanishwa na muundo fulani wa Utawala, hasa kuhusu imani yetu ya Kikatoliki, ambayo daima imekuwa ikidaiwa kuwiana na matunzo na huduma kwa wahitaji zaidi. Ni kwa njia hiyo tu mtu anaweza kuelewa “msongamano wa utakatifu” ambao taifa hilo, lililo karibu sana na huduma yake na maombi aliyo nayo Papa kwao.

Kuna uwezekano wa kutosha wa Injili kupyaisha nguvu

Ushuhuda wa maisha ya fumbo, kwa Mtakatifu Rose wa Lima; ya upendo motomoto, kwa Mtakatifu Martin de Porres; na juu ya upendo kwa maskini, kwa Mtakatifu Yohane Macías, wote wanazungumza juu ya uwepo wa Injili wenye nguvu na matunda, ambao hawkupuuza kamwe sala ya kumtumikia jirani, wala hawakuwasahau watoto wadogo huku wakikuza na kuipamba ibada inayostahili Mungu wa milele. Katika suala hilo Baba Mtakatifu Leo XIV aliongeza kusema kuwa, maneno ya Mtakatifu Paulo VI wakati wa kumtangaza Yohane Macías yana nuru: "aliunganisha kila mtu katika upendo, akifanya kazi kwa ubinadamu kamili. Na yote haya kwa sababu aliwapenda watu, kwa sababu ndani yao aliona sura ya Mungu. Jinsi tungependa kuwakumbusha wale wote wanaofanya kazi miongoni mwa maskini na waliotengwa leo hii kuhusu hili! Hatupaswi kupotea kutoka katika Injili, wala kuvunja sheria ya upendo kutafuta haki zaidi kwa njia za vurugu. Kuna uwezo wa kutosha katika Injili ya kuleta nguvu zinazopyaisha, ikibadilisha watu kutoka ndani, inawasukuma kubadili miundo yao kwa kila njia inayohitajika, ili kuwafanya wawe waadilifu zaidi na wenye utu zaidi” (Mahubiri Septemba 28, 1975).

Mtakatifu Toribio

Kwa njia hiyo Papa Leo alisema “katika shuhuda hizi kuu tatu za maisha ya Kikristo ambazo karne ya 16 na 17 iliacha, na nyinginezo ambazo bado zinaweza kutajwa, tunawezaje kusahau kukumbuka huduma ya kiaskofu ya Mtakatifu Toribio de Mogrovejo, Mhispania kwa kuzaliwa, lakini kwa hakika wa Peru kutokana na shughuli yake ya kimisionari na kazi yake kubwa ya kichungaji? Wakati wa uaskofu wake, alianzisha parokia mia moja, akaitisha Baraza la Maaskofu wa Amerika Kusini (Pan-American), mabaraza mawili ya majimbo, na sinodi kumi na mbili za majimbo; wakati wote kila siku akitoa nguvu zake zote kwa walioachwa na wale walioishi katika maeneo hayo ya mbali au kiutamaduni ambayo mtangulizi wake, Papa Francisko aliita "pembezoni." Tunaweza kusema kwamba Toribio katika karne ya 16 alikuwa, ishara ya kiaskofu ya sinodi halisi na Injili inayotolewa kwa walio pembezoni. Nchini Peru haikumwona katika joto la tendo la kitume tu ambalo bado linatushangaza hadi leo; lakini pia katika utulivu wa uso wake mtulivu na sura yake iliyokusanywa na ya uchaji Mungu, ambayo ilionesha waziwazi ni wapi nguvu hizo zilitoka: kutoka katika maombi mazito na muungano na Mungu.

Tutafakari wakati wetu inaopitiwa na changamoto za kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni

Katika muktadha huo, Papa amesema “Hebu sasa tutafakari wakati wetu, unaopitiwa na changamoto nyingi za kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Maumivu ya dhuluma na kutengwa wanayopata kaka na dada zetu wengi yanatuhimiza sisi sote tuliobatizwa kuitikia kwa namna ambayo, kama Kanisa, tunapaswa kuitikia ishara za nyakati kutoka katika kina cha Injili. Ili kufikia hili, tunahitaji kwa haraka ushuhuda wa watakatifu wa siku hizi, yaani, wa watu wanaoendelea kuunganishwa na Bwana, kama matawi ya mzabibu (taz. Yh 15:5). Kwa maana watakatifu sio mapambo ya kizamani, yanaibuka kutoka katika wito, wa Mungu wa kujenga maisha bora ya baadaye. Wakati huo huo, na tuelewe kwamba matendo yote ya kijamii ya Kanisa yanapaswa kuwa kiini na lengo la utangazaji wa Injili ya Kristo, ili kwamba, bila kupuuzwa mara moja, tudumishe ufahamu wa mwelekeo sahihi na wa mwisho wa huduma yetu. Kwa maana ikiwa hatutoi kwa Kristo kwa ukamilifu wake, tutakuwa tukitoa kidogo sana kila wakati.

"Tena tusichoke kutenda mema"...

Kwa kukazia Papa alisema kuwa " hayo siyo mapendo mawili, bali moja na yale yale, yanayotusukuma kutoa mkate wa kimwili na Mkate wa Neno, ambao, kwa nguvu zake zote, utaamsha njaa ya Mkate wa mbinguni, ule ambao ni Kanisa pekee linaweza kutoa, kwa amri na mapenzi ya Kristo, na ambayo hakuna taasisi ya kibinadamu, hata iwe na nia njema, inaweza kuchukua nafasi yake. Na, kwa upande wetu, tusisahau maneno ya Mtume kwa Mataifa: “Tena tusichoke katika kutenda mema, kwa maana mavuno yatakuja kwa majira yake tusipozimia roho” (Gal 6:9). Nikiwa na matumaini kwamba siku hizi zinaweza kuzaa matunda na kuchangia kutoa msukumo mpya kwa huduma ya kijamii katika Kanisa hili pendwa la Peru, ninomba na kuwapa kwa moyo wote Baraka ya Kitume.”