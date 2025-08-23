Papa Leo XIV kwa Mtandao wa Wabunge wakatoliki:Mamlaka idhibitiwe na dhamiri&sheria itumikie utu wa mwanadamu!

Papa alikutana wajumbe wa Mtandao wa Kimataifa wa Wabunge wa Kikatoliki wakiwa katika mkutano wa 16 wa mwaka kwa mada:"Mpangilio Mpya wa Ulimwengu:Siasa za Mamlaka Kuu,Utawala wa Mataifa ya Kimataifa na Mustakabali wa Mafanikio ya Binadamu.Papa:“maendeleo hayawezi kutegemea maendeleo ya kiteknolojia na kutafuta utajiri wa mali tu ambayo mara nyingi husababisha upweke na kukata tamaa. Mtakatifu Agostino anafundisha kuwa ni lazima tuchague kati ya kujipenda wenyewe na kumpenda Mungu na jirani."

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Baba Mtakatifu Leo XIV Jumamosi tarehe 23 Agosti 2025 alihutubia washiriki wa Mkutano wa XVI wa Mtandao wa Wabunge Wakatoliki Duniani (ICLN), waliokusanyika mjini Roma katika fursa ya Jubilei ya Matumaini. Akiwakaribisha wabunge na viongozi wa kisiasa kutoka ulimwenguni kote, Papa aliwashukuru kwa uwepo wao na akatafakari nao mada iliyochaguliwa ya mkutano huo isemayo: "Mpangilio Mpya wa Ulimwengu: Siasa Kuu za Nguvu, Utawala wa Biashara na Mustakabali wa Kustawi kwa Binadamu." Papa alianza kusema kuwa "tuanze na ishara ile ile ambayo Bwana ametupa uzima katika Ubatizo: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu.”

Papa Leo XIV alifurahi kuwaona “wanachama hao mjini Vatican katika fursa hii ya mwaka huu wa Jubilei ya Matumaini. Kwa maneno haya, Papa alisema anavyohisi wasiwasi na shauku. Sote tuna wasiwasi kuhusu mwelekeo ambao ulimwengu wetu unachukua, na bado, tunatamani kusitawi kwa wanadamu. Tunatamani Ulimwengu ambapo kila mtu anaweza kuishi kwa amani, uhuru na utimilifu kulingana na mpango wa Mungu. Kutamani amani…” Papa aliwaeleza kwamba ili kupata msimamo wetu katika mazingira ya sasa - hasa wao kama wabunge wa Kikatoliki na viongozi wa kisiasa – alipendekeza kutazama ya zamani, kwa sura hiyo ya juu ya Mtakatifu Agostino wa Hippo. Kama sauti kuu ya Kanisa katika enzi ya mwisho ya Waroma, alishuhudia misukosuko mikubwa na mgawanyiko wa kijamii. Kwa kujibu, aliandika “Mji wa Mungu, kazi ambayo inatoa maono ya tumaini, maono ya maana ambayo bado yanaweza kuzungumza nasi leo hii.

Mtandao wa wabunge wakatoliki duniani (@VATICAN MEDIA)

Miji miwili imeunganishwa :mji wa mwanadamu na mji wa Mungu

Baba huyu wa Kanisa alifundisha kwamba ndani ya historia ya mwanadamu, “miji” miwili imeunganishwa: Mji wa Mwanadamu na Mji wa Mungu. Hizi zinaashiria ukweli wa kiroho - mielekeo miwili ya moyo wa mwanadamu na, kwa hiyo, ya ustaarabu wa binadamu. Mji wa Mwanadamu, uliojengwa juu ya kiburi na kujipenda, unatambulika kwa kutafuta madaraka, ufahari na anasa; Mji wa Mungu, uliojengwa juu ya upendo wa Mungu hadi kutokuwa na ubinafsi, una sifa ya haki, upendo na unyenyekevu. Kwa maneno hayo, Agostino aliwatia moyo Wakristo kuweka kanuni za Ufalme wa Mungu, katika jamii ya kidunia na hivyo kuelekeza historia kuelekea utimizo wake wa mwisho kabisa katika Mungu, huku wakiruhusu pia kusitawi kwa wanadamu katika maisha haya. Maono haya ya kitaalimungu yanaweza kututia nguvu katika uso wa mikondo ya leo hii inayobadilika: kuibuka kwa vituo vipya vya mvuto, kuhama kwa ushirikiano wa zamani na ushawishi usio na kifani wa mashirika na teknolojia ya kimataifa, bila kusahamu migogoro mingi ya vurugu.

Tunawezaje kukamilisha kazi hii ya mashirika na teknolojia ya kimataifa?

Baba Mtakatifu Leo katika hilo alikazia kusema “Swali muhimu mbele yetu waamini, kwa hiyo, ni hili: tunawezaje kukamilisha kazi hii? Ili kujibu swali hili, ni lazima tufafanue maana ya kushamiri kwa mwanadamu. Leo hii, maisha yenye mafanikio mara nyingi huchanganyikiwa na maisha ya utajiri wa kimwili au maisha ya uhuru na raha ya mtu binafsi isiyo na mipaka. Kinachojulikana kuwa wakati mzuri ujao unaowasilishwa kwetu, mara nyingi ni moja ya urahisi wa kiteknolojia na kuridhika kwa watumiaji. Walakini tunajua kuwa hii haitoshi. Hili tunaliona katika jamii tajiri ambako watu wengi huhangaika na upweke, kukata tamaa na hisia ya kutokuwa na maana. Ustawi wa kweli wa mwanadamu unatokana na kile ambacho Kanisa hukiita maendeleo fungamani ya mwanadamu, au ukuaji kamili wa mtu katika nyanja zote: yaani kimwili, kijamii, kiutamaduni, kimaadili na kiroho.

Mtandao wa wabunge wakatoliki duniani (@Vatican Media)

Mungu ameandika utaratibu wa maadili katika moyo wa mwanadamu

Papa alisisitiza kusema kuwa maono haya kwa mwanadamu yamejikita katika sheria ya asili, utaratibu wa kimaadili ambao Mungu ameuandika juu ya moyo wa mwanadamu, ambao ukweli wake wa kina unamulikwa na Injili ya Kristo. Katika suala hilo, kustawi kiukweli kwa binadamu kunaonekana wakati watu binafsi wanaishi kwa wema, wakati wanaishi katika jumuiya zenye afya, wakifurahia sio tu kile walicho nacho, bali pia ni kama walivyo watoto wa Mungu. Hii inahakikisha uhuru wa kutafuta ukweli, kumwabudu Mungu na kulea familia kwa amani. Pia inajumuisha maelewano na uumbaji na hisia ya mshikamano katika tabaka za kijamii na mataifa. Hakika, Bwana alikuja ili “tuwe na uzima, na kuwa na uzima tele” (Yh 10:10).

Wakati ujao wa binadamu unategemea upendo

Papa aliuliza swali: “Je Wakati ujao wa kustawi kwa binadamu unategemea ni "upendo" gani tunaochagua kupanga jamii yetu karibu - upendo wa ubinafsi, upendo wa kibinafsi au upendo wa Mungu na jirani? Sisi, bila shaka, tayari tunajua jibu. Katika wito wenu kama wabunge wa Kikatoliki na watumishi wa umma, mmeitwa kuwa wajenga madaraja kati ya Jiji la Mungu na Jiji la Mwanadamu.

Kufanya kazi ili mamlaka idhibitiwe na dhamiri na sheria itumikie hadhi ya mwanadamu

Papa alipenda kuwahimiza waendelee kufanyia kazi ulimwengu ambamo mamlaka yanadhibitiwa na dhamiri, na sheria inatumikia utu wa mwanadamu. Papa amehimiza: “pia kukataa mtazamo hatari na wa kujishinda ambao unasema hakuna kitakachobadilika. Najua changamoto ni kubwa sana, lakini neema ya Mungu itendayo kazi katika mioyo ya wanadamu bado ina nguvu zaidi.” Kwa kufafanua zaidi alisema kuwa: Mtangulizi wake mweshimiwa(Papa Francisko) alibainisha umuhimu wa kile alichokiita “diplomasia ya matumaini” (Kwa Wanachama wa Kikosi cha Wanadiplomasia kilichoidhinishwa na Vatican, 9 Januari 2025). Katika hilo kwa hiyo Papa Leo XIV alipenda kuongeza kwamba: “pia tunahitaji “siasa za tumaini”, “uchumi wa tumaini,” unaojikita katika usadikisho kwamba hata sasa, kupitia neema ya Kristo, tunaweza kuangazia nuru yake katika jiji la duniani.”

Papa na wabunge wakatoliki Duniani (@VATICAN MEDIA)

Kwa kuhitimisha, Papa aliwashukuru wote kwa kujitolea kwao kuleta ujumbe wa Injili kwenye uwanja wa umma. Wawe na uhakika wa maombi yake kwa ajili yao, wapendwa wao, familia yao, marafiki zao na hasa leo hii kwa wale unaowahudumia. Bwana Yesu, Mfalme wa Amani, awabariki na aongoze jitihada zao kwa ajili ya ustawi wa kweli wa familia ya kibinadamu.