Papa anapanua ulinzi na haki ya wazazi wanaofanya kazi Vatican

Katika Hati,iliyotiwa saini na Mkuu wa Sekretarieti ya Uchumi na kuidhinishwa na Papa,imechapishwa.Inatanguliza masharti kadhaa mapya kuhusu likizo ya uzazi,haki za wazazi wa watoto walemavu au walemavu sana na utoaji wa posho za familia.

Vatican News.

Siku tano za likizo zenye malipo kwa wafanyakazi wa Vatican baada ya kuzaliwa kwa mtoto; siku tatu za likizo za kulipwa kila mwezi kwa wazazi wa watoto walemavu. Hivi ni vifungu viwili kati ya vifungu vipya vilivyomo katika Rescriptum (…)iliyochapishwa tarehe 11 Agosti 2025, ambayo inapanua ulinzi na haki za wafanyakazi wa mji Vatican katika masuala mbalimbali. Hati hiyo iliyotiwa saini na Mkuu wa Sekretarieti ya Uchumi, Maximino Caballero Ledo, iliidhinishwa na Papa Leo XIV, ambaye alimpokea Caballero Ledo kunako tarehe 28 Julai 2025, na ambaye aliwasilisha kwa Papa maazimio ya Baraza la la Kipapa la (ULSA), chombo kilichoundwa na wawakilishi wa vyombo mbalimbali vya Kiti Kitakatifu na Mji wa Vatican.

Miongoni mwa masharti mapya ya ya Andiko, Rescriptum, ambayo hurekebisha aya kadhaa za Sheria Jumuishi kuhusu Masharti ya Familia na Kanuni za Udhibiti wa Utoaji wa Posho ya Familia, kimsingi ni ile inayohusu likizo ya uzazi. "Mfanyakazi ana haki ya siku tano za likizo yenye malipo baada ya kuzaliwa kwa mtoto," waraka huo unasema."Siku tano za likizo, zinazozingatiwa siku za kazi, zinaweza kuchukuliwa mfululizo na/au kwa siku nzima, sio kila saa, ndani ya siku thelathini za tukio, chini ya adhabu ya kunyang'anywa haki hiyo." Baba anayefanya kazi ana haki, kwa siku tano za likizo, "fidia sawa na 100% ya mshahara wake, uliohesabiwa kwa madhumuni yote kulingana na ukuu huo."

Familia zilizo na watoto walemavu

Kwa familia zilizo na watoto walemavu "katika hali ya ukali ulioidhinishwa," inasemekana kuwa "wazazi, kwa njia mbadala, wana haki ya siku tatu za likizo ya kulipwa kila mwezi, ambazo inaweza pia kuchukuliwa kwa kuendelea, mpango wa mtoto hajalazwa hospitalini wakati wote katika taasisi maalum." "Kwa nia ya kutoa muda zaidi wa kumtunza mshiriki wa familia aliye na ulemavu," utoaji wa likizo - isipokuwa katika kesi zilizoidhinishwa na mamlaka husika - husababisha mfanyakazi "kutoweza kufanya shughuli nyingine za kazi," na idhini yoyote ya likizo hiyo lazima iondolewe. Tathmini ya kimatibabu ya ulemavu na ukali wake, Rescriptum inabainisha, hufanywa na bodi ya matibabu, kulingana na majedwali ya tathmini yaliyotolewa na Mamlaka ya Juu kuhusu mapendekezo ya Kurugenzi ya Afya na Usafi ya Vatican.

Uamuzi wa Bodi hii "hauna shaka."

Kitengo cha familia cha mtu anayetambuliwa na Bodi ya Matibabu kuwa na ulemavu mbaya au kutokuwa na uwezo kina haki ya kupata posho ya familia. Wapokeaji wa pensheni ya Vatican ya moja kwa moja, isiyo ya moja kwa moja, au ya walionusurika, inayotambuliwa na Bodi ya Matibabu kuwa na ulemavu mbaya au kutokuwa na uwezo, pia wana haki ya kuipata.

Posho za Familia

Hasa kuhusu posho za familia, andiko (Rescript) linafafanua kuwa wanufaika ni familia zilizo na "watoto halali, waliohalalishwa, au wanaolingana nao, walio na umri wa zaidi ya miaka 18"; ikiwa wanafunzi, "wakati wa masomo ya shule ya sekondari hadi umri wa juu wa 20" au "kwa muda wote wa masomo ya chuo kikuu au masomo yanayotambuliwa kuwa sawa na Kiti kitakatifu, hadi umri wa juu zaidi wa 26." Masomo kama haya lazima yameandikwa na cheti cha uandikishaji kilichotolewa na Chuo kikuu.