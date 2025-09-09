Masista wa Mwenyeheri Horonat na Mateso ya Kibinadamu huko Ukraine

Walianzishwa wakati wa shida ili kuokoa wale wanaohitaji. Leo, hii Masista Wadogo wa Moyo Safi wa Maria, Shirika lililoanzishwa na Mwenyeheri Honorat Koźmiński, wanasalia na watu wa Ukraine wakati wa vita. Wako karibu, wanasikiliza, wanafariji, wanalisha, wanajali. "Kwangu mimi, sio muhimu kufia Poland au Ukraine, kwa sababu dada zangu, jamii yangu, wako huko," Mama Judyta Kowalska, Mkuu wa Shirika hilo aliiambia Radio Vatican - Vatican News.

Karol Darmoros

Watawa wakisindikiza watu katika wakati mgumu wa vifo vya wapendwa wao.

Shirika katika “kipindi cha mgogoro”

Masista Wadogo wa Moyo Safi wa Mariamu ni mojawapo ya mashrika 12 ya Mwenyeheri Honorat yanayofanya kazi leo. Yalianzishwa wakati wa mgawanyiko wa Poland, wakati Kanisa na Poland zilipitia wakati mgumu. "Sisi ni Masista wa Mgogoro, tulioanzishwa wakati wa shida ili kuokoa watu katika shida hii, kiroho na kimwili. Kama watawa wasiovaa nguo rasimi za kitawa tupo kwa ajili ya kuwa na watu, karibu na shida zao na furaha," alisisitiza Mama Judyta. Leo, Jumuiya za Shirika zipo Poland, Lithuania, Latvia, Ujerumani, Roma, na hasa Ukraine. Hapa, katika taasisi 21, Masisitiza 80 hutoa huduma, kuongeza maeneo hatari sana: Kharkiv, Kyiv, Odessa, na pia katika Crimea na Transnistria.