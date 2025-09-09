Tafuta

Tafuta

Tafuta

swKiswahili
Wata wa Mwenyeheri Honorat wakisaidia familia nyingi zilizokumbwa na vita. Wata wa Mwenyeheri Honorat wakisaidia familia nyingi zilizokumbwa na vita.  #SistersProject
Kanisa

Masista wa Mwenyeheri Horonat na Mateso ya Kibinadamu huko Ukraine

Walianzishwa wakati wa shida ili kuokoa wale wanaohitaji. Leo, hii Masista Wadogo wa Moyo Safi wa Maria, Shirika lililoanzishwa na Mwenyeheri Honorat Koźmiński, wanasalia na watu wa Ukraine wakati wa vita. Wako karibu, wanasikiliza, wanafariji, wanalisha, wanajali. "Kwangu mimi, sio muhimu kufia Poland au Ukraine, kwa sababu dada zangu, jamii yangu, wako huko," Mama Judyta Kowalska, Mkuu wa Shirika hilo aliiambia Radio Vatican - Vatican News.

Karol Darmoros

"Kwangu mimi, sio muhimu kufia Poland au Ukraine, kwa sababu dada zangu, jamii yangu, wako huko,"Ndivyo alisema  Mama Judyta Kowalska, Mkuu wa shirika, akizungumzia juu ya huduma yao kwa Radio Vatican - Vatican News. Zilianzishwa wakati wa shida kuokoa wale wanaohitaji. Leo, Masista Wadogo wa Moyo Safi wa Maria, Shirika lililoanzishwa na Mwenyeheri Honorat Koźmiński, wanasalia na watu wa Ukraine wakati wa vita. Hawa wako karibu, wanasikiliza, wanafariji, wanalisha, wanajali

Watawa wakisindikiza watu katika wakati mgumu wa vifo vya wapendwa wao.

Shirika katika “kipindi cha mgogoro”

Masista Wadogo wa Moyo Safi wa Mariamu ni mojawapo ya mashrika  12 ya Mwenyeheri Honorat yanayofanya kazi leo. Yalianzishwa wakati wa mgawanyiko wa Poland, wakati Kanisa na Poland zilipitia wakati mgumu. "Sisi ni Masista wa Mgogoro, tulioanzishwa wakati wa shida ili kuokoa watu katika shida hii, kiroho na kimwili. Kama watawa wasiovaa nguo rasimi za kitawa tupo kwa ajili ya kuwa na watu, karibu na shida zao na furaha," alisisitiza Mama Judyta. Leo, Jumuiya za Shirika zipo Poland, Lithuania, Latvia, Ujerumani, Roma, na hasa Ukraine. Hapa, katika taasisi 21, Masisitiza 80 hutoa huduma, kuongeza  maeneo hatari sana: Kharkiv, Kyiv, Odessa, na pia katika Crimea na Transnistria.