Utakatifu wa dhati unaolishwa na Ekaristi,"Frassati katika Wasifu wa Sansonetti

Katika kitabu chake"Pier Giorgio Frassati. Furaha Haitapimwa,"mwandishi anaelezea sura ya Mwenyeheri wa Piemonte,ambaye atatangazwa kuwa Mtakatifu Dominika Septemba 7.Kijana aliyezama katika wakati wake,akijishughulisha na maisha ya kijamii na kisiasa,kielelezo cha imani ya upendo na ya ujasiri katika wakati uliojaa maadili ya Kikristo:"Aliacha kulala usingizi na masaa ya kusoma ili kukaa na wahitaji."

Na Eugenio Murrali – Vatican.

Pier Giorgio Frassati alikuwa kijana mdogo, wakati asubuhi moja ya majira ya baridi kali mwanamke ombaomba alibisha mlango wake akiwa na mtoto asiye na viatu mikononi mwake. Hakuwa na pesa za kumpa, na, akiguswa na maono hayo ya umaskini, alivua viatu vyake na kumpa. Kuna vipindi vingi vinavyoelezea utakatifu wa Frassati, ambao Vincenzo Sansonetti aliandika kwa uchungu katika wasifu wake, alijitolea kwa kijana huyu, ambaye alikufa akiwa na umri wa miaka ishirini na nne mnamo 1925. "Wema wake wa kwanza," mwandishi asema, "ni mtazamo wa moyo, kukubali kwake mapenzi ya Mungu." Frassati alikuwa mtu mwenye uwezo wa kuunganisha ujasiri wa kujitolea kwa kiraia na kisiasa na upendo wa kina, uliostawishwa na upendo wake kwa Kristo wa Ekaristi. Utambuzi wa utakatifu wake kamili, kama Askofu Corrado Sanguineti wa Pavia anavyoona katika mwaliko wake wa kusoma kitabu, unatokea sambamba na ule wa Carlo Acutis, katika siku inayowaleta pamoja "watakatifu wawili wa wakati wetu, kielelezo angavu kwa vijana wote duniani."

"Nilibaki Mkristo"

Sansonetti anatoa nafasi kubwa kwa muktadha wa kihistoria wenye changamoto ambamo Frassati aliendesha kazi: "Karne mpya inaona hali mpya: himaya zitabadilishwa na serikali za kitaifa, na maono ya kilimwengu; maadili ya Risorgimento na baada ya kuunganishwa ni changamoto kwa Kanisa. Na sio tu, mwandishi anaendelea, "kwa sababu ya kile kilichofuata uvunjaji wa Porta Pia na mwisho wa mamlaka ya muda ya Papa, lakini pia kwa sababu ya njia tofauti ya kukaribia maisha ambayo inatoa nafasi ndogo kwa mwelekeo wa Kikristo." Frassati alishughulikia hali hii kutoka kwa mtazamo mpya, akisaidiwa na elimu yake ya Kijesuit na kwa kukutana kwake maishani, akijiunga na Catholic Action, Shirikisho la Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Italia, na kuwa hai katika Chama Maarufu.

Kifuniko cha kitabu: "Pier Giorgio Frassati. Furaha isiyo na kipimo" cha Vincenzo Sansonetti

Nguvu na utayari ambao aliutumia kutetea maadili ya Kikristo hutoka katika kurasa ambazo Sansonetti anaeleza msafara wa vijana waliokusanyika huko Roma mwaka wa 1921 kwa ajili ya kongamano la kitaifa la Vijana wa Kikatoliki wa Italia, shambulio la kuvizia la walinzi waliopanda farasi, na kukamatwa kwa Pier Giorgio. Licha ya kuachiliwa mara moja maofisa hao walipogundua kwamba alikuwa mtoto wa nani, Frassati alijibu, "Nitatoka wenzangu watakapotoka." Mwanaume shupavu katika maisha yake ya kila siku, Frassati, katika pindi nyingine, mwanafunzi mwenzake wa chuo kikuu alipomwona akitoka katika Kanisa la Crocetta huko Torino akiwa na rozari mkononi na kumuuliza ikiwa amekuwa mtu mkubwa, alijibu, "Hapana, mimi bado ni Mkristo."

Karibu na Wahitaji

Vipindi vingi vinashuhudia utakatifu wa Frassati, aliyetangazwa na Mtakatifu Yohane Paulo II kuwa mwenyeheri mnamo tarehe 20 Mei 1990. Sansonetti anasimulia matendo mengi madhubuti ya ukarimu wa kijana ambaye imani yake kali ilionyeshwa hata ndani ya muktadha wa familia ambao ulitazama kwa upole mawazo yake ya Kikristo. Mwandishi anaeleza kwamba huko Turin, mara nyingi maskini waliishi katika vyumba visivyofaa na walifanya kazi katika nyumba za matajiri walioishi kwenye ghorofa kuu. Pier Giorgio mara nyingi aliwatembelea watu hao wenye uhitaji, akazungumza nao, na kusikiliza matatizo yao. Watu hawa mara nyingi ilibidi wahame, naye aliwasaidia: “Kwa kuwa watu hawa,” Sansonetti anasimulia, kuwa "hawakuweza kujipanga na kulipia kuhama, alikodisha mkokoteni ambao ndani yake vitu vichache vya familia hizi maskini vilipakiwa, yeye, pamoja na rafiki mmoja au wawili, wangeburuta mkokoteni kupitia mitaa ya Torino hadi eneo lao jipya. Wenzake katika Shirikisho la Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Italia (FUCI) hata walijifanya kuwa ameunda kampuni: 'Frassati trasporti', yaani usafiri wa Frassati. "Kinachomtofautisha na wengine," wasifu unasema, "ni ukweli kwamba alijinyenyekeza ili kufikia wanyenyekevu, wasio na bahati, na si kama ishara ya baba, lakini kama tokeo la kuona mtu aliyeishi maisha duni katika usiku mmoja wa maisha duni," na nyingi alienda hospitali kuwafariji wagonjwa.

Kaburi la Frassati ndani ya Kanisa Kuu la Torino

Mazishi ya Pier Giorgio

"Tarehe 6 Julai, siku ya mazishi ya Pier Giorgio," Sansonetti anaandika, "duara la karibu la marafiki na familia, kuanzia na wazazi wake wasioamini, walishangaa na kustaajabu kuona maelfu ya wanaume, wanawake, na watoto kutoka kwa vitongoji vilivyonyimwa na kutelekezwa, maskini wa watu wa kawaida na wanyenyekevu wanaoongoza barabara ya Torino." Picha ambayo inasimulia hadithi ya maisha ya Frassati, upendo wake kwa wengine, kujitolea kwake kwa kweli, isiyo rasmi kwa waliotengwa, ugumu wake mkubwa wa kueleweka na familia yake, ambayo baadaye iligundua kweli kijana huyu mkarimu, kwa upendo na Ekaristi, alikuwa kweli. Mama yake, Adelaide, alikuwa mwanamke mwenye imani vuguvugu; baba yake, Alfredo, mtu mwenye akili, huria na mwanzilishi wa gazeti la La Stampa, alikuwa asiyeamini Mungu na alijitahidi kuelewa uchaguzi wa mtoto wake, ambaye, pamoja na mambo mengine, alikuwa amejiandikisha katika Chuo Kikuu cha Polytechnic cha Turin ili kupata shahada ya uhandisi wa viwanda na mitambo, kwa kuzingatia uchimbaji wa madini, "kuweza kumtumikia Kristo hata zaidi kati ya wachimbaji." Baada ya kifo cha mwanawe, Alfredo alianza safari ya ndani ambayo, shukrani kwa sehemu ya mawasiliano yake na Paulo VI ya baadaye, hatimaye ilimpeleka kwenye uongofu.

Upendo kwa Kristo katika Ekaristi

Pier Giorgio hakujaribu kamwe kuacha Misa ya kila siku. Mapenzi ya kijana huyu kwa ajili ya milima na kupanda milima yalijulikana sana, lakini kabla ya kuanza kupanda, angeamua kwenda Misa alfajiri, akiwakokota marafiki zake kutoka Shirikisho la Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Italia (FUCI) pamoja naye. Hiyo ilikuwa ibada yake kwa Ekaristi kiasikwamba Frassati angeweza kubaki katika kuabudu mbele ya hema la kukutania kwa masaa, mchana na usiku: “Imani yake ilikuwa thabiti; alikabili kila kitu ambacho kilikuwa sehemu ya maisha, hali ya maisha ya kila siku, lakini bila kuacha kuilisha imani yake. Hakukuwa na uwili katika maisha yake kati ya imani na matendo; walikuwa wameunganishwa kwa karibu."