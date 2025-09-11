Darfur:Udhaifu wa Kanisa la El Obeid unaongezeka katikati ya mzozo uliosahaulika wa Sudan

Rais wa Caritas Afrika,Monsinyo Pierre Cibambo ameiambia Vatican News kwamba hali ya kutisha na inayoendelea huko Darfur imesababisha Kanisa la mahalia katika Jimbo la El Obeid kuwa hatarini zaidi kuliko hapo awali.

Na Paul Samasumo – Vatican.

Mapema mwezi huu, Papa Leo XIV alitoa wito wa dhati kwa niaba ya Sudan. Alitoa wito wa kukomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Aliitaka Jumuiya ya Kimataifa kufanya zaidi kusaidia nchi huku kukiwa na njaa iliyoenea, milipuko ya kipindupindu, na maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo la Darfur. Papa alisisitiza haja ya mikondo ya kibinadamu na kuratibu majibu ya kimataifa ili kushughulikia mzozo huo.

Soma pia 03/09/2025 Wito wa Papa kwa Sudan ili kusitisha janga la kibinadamu! Mara baada ya kateekesi yake,Jumatano tarehe 3 Septemba 2025 Papa ametoa wito kwa ajili ya nchi ya Sudan iliyogubikwa na vita,kipindu pindu na maparomoko yaliyoua watu karibia elfu ...

Darfur: Mgogoro uliosahaulika

Akizungumza na Vatican News, Monsinyo Cibambo, Rais wa Caritas Afrika alielezea mzozo wa Sudan—hasa huko Darfur—kuwa “mgogoro uliosahaulika.” "Lazima niseme kwamba aliyosema Baba Mtakatifu yanafaa sana. Maneno yake yanalenga kuteka hisia za kimataifa kwa sababu mgogoro wa Darfur unaweza kuelezewa kuwa ni janga lililosahaulika. Imesahaulika kwa sababu hakuna mengi yanayofanywa ili kupunguza mateso ya watu hawa. Caritas Internationalis, ikifanya kazi pamoja na ACT Alliance ambao ni muungano wa kidini wa kimataifa wa mashirika ya Kiprotestanti, imekuwa ikijaribu kupunguza mateso. Tumekusanya baadhi ya fedha ambazo zinaweza kusaidia, lakini changamoto za kiutendaji zinaendelea, hasa masuala ya upatikanaji kutokana na masuala ya usalama,” alisema.

Soma pia 02/09/2025 Papa aelezea masikitiko kuhusu maporomoko ya ardhi yaliyoua zaidi ya watu elfu huko Darfur Papa Leo XIV alionesha ukaribu wake katika telegramu kwa wale wote walioathiriwa na janga lililopiga kijiji katikati mwa Sudan,kutokana na maporomoko ya ardhi.

El-Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan Kaskazini, unatumika kama kitovu cha kimkakati kinachounganisha Khartoum na Darfur. Kulingana na takwimu za 2023, Jimbo la El Obeid inashughulikia karibu watu milioni 14, na takriban 0.8% wakijitambulisha kama Wakatoliki. Kulingana na Monsinyo Cibambo, popote pale mgogoro unapotokea, Caritas daima hushirikiana na washirika wa ndani. Hata hivyo, uwezo wa Jimbo la El Obeid ni mdogo sana. Alisema Kanisa la eneo la El Obeid "liko hatarini sana," na linajitahidi kufanya kazi chini ya mazingira magumu.

Monsinyo Cibambo alieleza zaidi kwamba mipango inaendelea kwa Askofu Yunan Tombe Trille Kuku wa El Obeid kwenda Geneva, Uswisi, ambako atahutubia baadhi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu. Juhudi hizi zinalenga kuakisi mahitaji ya dharura huko Darfur na Sudan yote.

Uchafu uliofunikwa na matope baada ya maporomoko ya ardhi huko Tarasin,eneo la Jebel Marra nchini Sudan (AFP or licensors)

Kanisa kwenye mstari wa mbele

Uadui dhidi ya makundi ya wachache katika majimbo ya Darfur na Kordofan nchini Sudan unaendelea na umerekodiwa. Vikosi vya Msaada wa Haraka (RSF) na Vikosi vya Wanajeshi vya Sudan (SAF) vimeshiriki katika ghasia zilizoenea, kuhama makazi na ukiukaji wa haki za binadamu. Mashirika ya kimataifa, kama vile Umoja wa Mataifa na ICC, yamelaani mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia, yakitaja unyanyasaji wa kijinsia wa utaratibu, ulengaji wa kikabila, na kuzuia misaada ya kibinadamu.

"Kwa nini Kanisa mahalia la Darfur liko katika hatari? Kwa sababu wako mstari wa mbele," Monsinyo Cibambo alisema. "Wanaishi huko. Wanafia huko. Na wakati mwingine hakuna mtu hata anayeona. Ukweli huu ni wa kushangaza sana."

Nchi iliyo magofu

Huku akisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa maeneo yanayohitaji msaada wa kibinadamu, Monsinyo Cibambo alibainisha kuwa nchi nzima ya Sudan iko katika mgogoro, sio Darfur pekee. Tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka Aprili 2023 kati ya majenerali wawili wa jeshi la taifa la Sudan na washirika wao wa zamani, Vikosi vya Kusaidia Haraka (RSF), maeneo makubwa ya nchi yameachwa magofu.

"Tunazungumza kuhusu Darfur, lakini mgogoro unaathiri Sudan yote," Rais wa Caritas alisisitiza. "Katika Khartoum, kwa mfano, karibu hakuna kinachosalia - hakuna huduma za afya zinazofanya kazi, umeme, au miundombinu ya kimsingi. Watu wanaishi kwa taabu. Hali hii inasisitiza hitaji la haraka la amani - na tunaamini amani bado inawezekana."