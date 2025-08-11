Thailand-Cambodia:Mkataba uliosainiwa utasaidia watu waliohamishwa

Katika Mkataba wa mpaka uliosainiwa Thailand-Cambodia,Balozi wa Vatican,Wells alisema kuwa sasa tunaelekeza juhudi zetu katika kuwasaidia watu waliohamishwa.Tunatumaini kwamba ahadi hii inaweza kuendelea katika siku zijazo,ili kuepusha kurudiwa kwa vurugu ambazo tumeshuhudia katika majima ya hivi karibuni.”

Angella Rwezaula – Vatican.

Askofu Mkuu Peter Bryan Wells, Balozi wa Vatican nchini Kambodia na Thailand, baada ya makubaliano ya mpaka yaliyofikiwa kati ya Cambodia na Thailand baada ya mzozo uliodumu kwa siku kadhaa, na kusababisha vifo vya zaidi ya 40 na maelfu ya wengine kufukuzwa, alisema “Sote tumefurahishwa sana kujua kwamba mazungumzo yaliyofanywa na Cambodia na Thailand yamesababisha mambo mengi ya makubaliano, ambayo tunatumaini yataleta upatanisho na amani thabiti na ya kudumu kati ya pande zinazohusika.” Akiwasiliana na Shirika la Kipapa la Habari za Kimisionari Fides, mwakilishi wa Vatican aliongeza: "Tunatumaini kwamba ahadi hii inaweza kuendelea katika siku zijazo, ili kuepusha kurudiwa kwa vurugu ambazo tumeshuhudia katika wiki za hivi karibuni. Pia tunatiwa moyo na ukweli kwamba hii sasa itaturuhusu kuelekeza nguvu zetu kwa maelfu ya watu waliohamishwa na wanaohitaji kutokana na mzozo huu wa kusikitisha," alihitimisha Balozi wa Vatican.

Watu wakiwa mpangani wa Cambodia na Thailand (AFP or licensors)

Kwa hakika, hali halisi kwenye mpaka ni mbaya: makadirio yanaonesha zaidi ya watu 260,000 wameyakimbia makazi yao. Kambi za mapokezi zimeanzishwa katika majimbo kadhaa ya Cambodia na Thailand, ambayo mengi yalifunguliwa na majimbo mahalia, kama vile Ubon Ratchathani. Miongoni mwa waliokimbia makazi yao ni wanawake wengi wenye watoto na wachanga. Baadhi waliambia vyombo vya habari vya ndani kwamba walitoroka na familia zao, na kulazimika kuacha kila kitu ndani ya saa chache huku mapigano yakipamba moto ghafla.

Je ni makubalino gani?

Uhasama kati ya nchi hizo mbili umechochewa na mzozo wa muda mrefu kuhusu mahekalu yaliyo kwenye mpaka. Mahekalu hayo yanayozozaniwa yanadaiwa na mataifa yote mawili kwa sababu ya mipaka isiyoeleweka iliyochorwa na wasimamizi wa kikoloni wa Ufaransa wa Kambodia mnamo 1907. Mapigano ya mwezi uliopita yalikuwa ya umwagaji damu zaidi katika eneo hilo katika kipindi cha muongo mmoja na kuwalazimu zaidi ya watu 300,000 kukimbia mapigano ya pande zote za mpaka. Makubaliano hayo yaliafikiwa na Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim, Mwenyekiti wa jumuiya ya kikanda ya ASEAN, kwa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump na China.

Watu wakiwa mpakani kati ya Cambodia na Thailand

Makubaliano ya kusitisha mapigano yalifuatiwa na mazungumzo ya siku tatu huko Kuala Lumpur, ambayo yalihitimishwa kwa taarifa ya pamoja iliyosomeka: "Pande zote mbili zinakubaliana kusitisha mapigano ambayo yanajumuisha aina zote za silaha, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya raia, vitu vya kiraia, na malengo ya kijeshi ya pande zote mbili, katika hali zote na katika maeneo yote. Mkataba huu haupaswi kukiukwa kwa hali yoyote."

Cambodia na Thailand za shutumiwa

Katika siku za hivi karibuni Cambodia na Thailand zilishutumiwa kwa kukiuka makubaliano. Kwa hivyo mapigano yalikuwa yametawala kwenye mpaka wa kilomita 800, ingawa yalipungua haraka. Taarifa hiyo pia inataka mkutano mwingine kati ya pande hizo mbili ndani ya mwezi mmoja, na ahadi kutoka kwa serikali hizo mbili "kujiepusha kueneza habari za uwongo au habari za uwongo ili kupunguza mvutano." Hati hiyo ilitiwa saini na Naibu Waziri wa Ulinzi wa Thailand Nattaphon Narkphanit na Waziri wa Ulinzi wa Cambodia Tea Seiha.