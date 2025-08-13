Tafakari Dominika ya 20 Mwaka C wa Kanisa: Moto wa Injili ya Upendo, Imani na Matumaini

Liturujia ya Neno la Mungu inakazia kuhusu: Moto wa Habari Njema ya Wokovu inayobubujika wema, upendo na huruma ya Mungu ni moto unaosafisha, kutakasa na kuwachangamotisha waamini ili kuondokana na uchoyo pamoja na tabia ya ubinafsi; dhambi na kifo, ili kuambata maisha mapya yanayobubujika kutoka kwa Kristo Mfufuka. Huu ni mwaliko wa kumwongokea Mungu ili kutembea katika mwanga wa Yesu Mfufuka, dira na mwongozo wa maisha adili na matakatifu.

Na Padre Joseph Herman Luwela, - Vatican.

UTANGULIZI: Karibu mpenzi msikilizaji na msomaji wa tafakari ya Neno la Mungu kutoka hapa Radio Vatican leo Dominika ya 20. Liturujia ya Neno la Mungu inakazia kuhusu: Moto wa Habari Njema ya Wokovu inayobubujika wema, upendo na huruma ya Mungu ni moto unaosafisha, kutakasa na kuwachangamotisha waamini ili kuondokana na uchoyo pamoja na tabia ya ubinafsi; dhambi na kifo, ili kuambata maisha mapya yanayobubujika kutoka kwa Kristo Mfufuka. Huu ni mwaliko wa kumwongokea Mungu ili kutembea katika mwanga wa Yesu Mfufuka. Katika Dominika ya 20 ya mwaka C, masomo yanatuonesha upande usiotarajiwa wa imani: kwamba kufuata Mungu si safari ya utulivu kila wakati, bali mara nyingi ni mwito wa kuvumilia mateso, upinzani, na migawanyiko, kwa sababu ya ukweli. Hili linaonekana vema Katika maisha ya nabii Yeremia aliyewekwa shimoni kwa kusema ukweli (Somo I), Katika mfano wa Kristo aliyechukua mateso kwa ajili yetu (Waebrania), Na katika maneno ya Yesu mwenyewe anayesema: “Nimekuja kuleta moto duniani… Je, mnafikiri nimekuja kuleta amani? La, bali mafarakano.” Hii ni changamoto kubwa kwa watakatifu wa sasa, kuchagua ukweli hata unapoumiza.

Injili ya imani, matumaini na mapendo (@Vatican Media)

Somo la Kwanza Yeremia 38:4–6, 8–10, Nabii Yeremia alipata matatizo kwa kusema ukweli wa Mungu. Alitupwa shimoni na karibu auawe – si kwa uovu, bali kwa uaminifu wake kwa ujumbe wa Mungu. Ukweli haupendwi kila wakati – lakini ni wajibu wa mtu wa imani kuusimamia hata kama haushangiliwi. Somo la Pili – Waebrania 12:1–4, Mtume Paulo anawatia moyo waamini wakae imara, wakimtazama Yesu – aliyevumilia msalaba kwa furaha ya wokovu. Imani ya kweli ni mbio ya uvumilivu – hatukuitwa tu kuamini, bali pia kuhimili hadi mwisho. Injili – Luka 12:49–53, Yesu anasema ametumwa kuleta moto duniani – moto wa utakaso, wa upendo wa kweli, wa mageuzi. Anaonya kwamba Injili itagawanya hata familia, kwa sababu inadai uamuzi wa dhati: kumfuata au kumkataa. Imani ya kweli haiwezi kubaki katikati – lazima ichochee mabadiliko. Katika Jubilei hii ya Matumaini, tunaalikwa si tu kuwa na tumaini la faraja, bali tumaini linalotuchochea kuwa mashahidi wa ujasiri. Tumaini si kutulia, ni kusonga mbele katika ukweli hata tukipingwa. Papa Leo XIV anasema: “Tumaini la Kikristo ni moto – halitulizi tu bali linaunguza, linabadilisha, linatenda. Msali kama watu wenye tumaini, lakini msikae kimya mbele ya uovu.” Katika mwanga huu, masomo ya leo yanatufundisha kuwa, tumaini si kuogopa migogoro ya haki. Tumaini si kuepuka kukataliwa. Tumaini ni kusimama na Yesu hata katika msalabiki Katika mwaka huu wa Jubilei ya Matumaini, tunaitwa kuwa,Wenye Imani Jasiri – Kama Yeremia, tusinyamaze kwa sababu ya hofu. Wenye uvumilivu, Kama Wakristo wa kwanza, tukimbie mbio ya imani kwa uvumilivu. Wenye tumaini Llinalotenda, tumaini lisiloogopa moto wa mabadiliko ya kweli.

Vijana ni chachu ya mabadiliko katika jamii (@Vatican Media)

UFAFANUZI: Nimekuja kuwasha moto duniani” linamaanisha moto wa upendo wa kujitoa ni upendo wa Mungu unaopaswa kutuchoma na kututia moyo kuangaza ulimwengu. kama Wakatoliki, tuko waumini wa “Moto wa Kimungu”, tukilenga kuwasha moto huu kwa huduma na upendo. Yesu hutaka kusababisha mgawanyiko kama moto, ili usafi uanze ndani ya jamii na familia kwa ukweli. tumaini la mbio ya imani ni kusonga mbele bila kuacha, tukifanikiwa kikamilifu mbele ya Kristo . Tunasemewa tuondoe uzito wa dhambi na uzito usiohitajika—mzigo mzito unaedhalilisha imani. katika injili kama upendo wa Mungu unaoteketeza dhambi, sio uharibifu. Moto huu huondoa uzembe na ubinafsi . moto huu kama chemchemi ya Roho Mtakatifu, kiini cha msuluhisho wa Kristo kupitia mateso na msalaba wa Yesu. moto huu huleta mgawanyiko wa familia – bali ni sehemu ya usafi wanaoweza kutoka mbele za Mungu. Moto wa Mungu sio wa uharibifu, bali ni chemchemi ya upendo, usafi, na kweli. Ujasiri wa imani unahitajika – sio tu kujua, bali kuishi ukweli hata unapopiganiwa. Mbio ya kweli ya imani ni kusonga mbele bila kuacha, kuondoa mzigo na kusali tangu mwanzo hadi mwisho. Mgawanyiko kikamilifu wa imani ndani ya miezi ya Jubilee ni muundo; lakini mtu mpya anatoka mbele za Kristo. Ufichaji wa upendo ni mfano wa moto unaong’oa uongo, lakini huchangua usafi mpya katika maisha.

Waamini simameni na Kristo Yesu kutangaza Ukweli, Imani na Matumaini (@Vatican Media)

KATIKA MAISHA YA KILA SIKU: Yesu anasema: "Nimekuja kuleta moto duniani. Je, laiti ungekuwa tayari kuwaka!" (Lk 12:49), Huu si moto wa vurugu, bali wa ukweli, haki, na mageuzi ya moyo. Ujumbe huu unatibu changamoto mbalimbali kwa namna zifuatazo Yesu hakutoa ahadi za maisha rahisi, bali alikoleza bidii, ukweli, na uaminifu. Moto wa Injili unachochea msukumo wa ubunifu, si kusubiri tu mikate kutoka mbinguni. Kwa kizazi cha leo: Injili inatoa wito wa kuamka, kutumia vipawa, kushirikiana kwa ubunifu (collaborative economy), kujituma bila woga. Suluhisho: Kuhamasisha vijana kuwa mawakala wa mabadiliko kwa kutumia teknolojia na imani kuunda nafasi mpya za maisha (ujasiriamali, tech hubs, kazi bunifu.) Nabii Yeremia alitupwa shimoni kwa kusema kweli. Lakini watu wenye dhamira (Ebed-meleki) walimtetea. Injili inatufundisha kuwa wafuasi wa Yesu si watazamaji wa mateso, bali ni watendaji wa huruma. Hii inamaanisha: usikae kimya mbele ya mifumo inayonyima watu afya, elimu, na hifadhi. Suluhisho ni Kusimama kama Jeremia wa leo, kusema kwa ujasiri dhidi ya ubinafsi wa kisiasa au mifumo isiyowajibika, na kutekeleza huduma kwa walio pembezoni naswanaosukumizwa pembezoni na huduma msingi za kijamii. Yesu alisema atatenganisha hata familia, si kwa uchokozi, bali kwa sababu ukweli hugawanya.

Tangazeni na kushuhudia Injili ya matumaini kwa waliopondeka moyo! (@Vatican Media)

Katika dunia iliyogawanyika kwa misingi ya kisiasa, kidini, kikabila, Injili ni simulizi la amani ya kweli – inayopitia msamaha, haki na ujasiri wa kutetea wanyonge. Suluhisho: Kujenga kizazi chenye uwezo wa kusamehe, kusikiliza, na kupigania haki kwa njia zisizo za vurugu, wakiongozwa na dhamira badala ya chuki. Yesu hakuwahi kuahidi mali, bali msalaba. Injili ya leo ni dawa ya tamaa ya mali isiyoisha Inatufundisha kuwa na mtazamo wa mbinguni, kuona utajiri kama zana ya kutumikia, si kutawala. Katika jamii zinazotawaliwa na rushwa na uchu wa madaraka, ujumbe huu ni moto wa kusafisha dhamira za viongozi na raia. Kuandaa viongozi wa kizazi kipya wenye uaminifu wa ndani, viongozi wa huduma, si wenye tamaa ya kutawala.Moto wa Yesu hausambai kwa silaha, bali kwa mioyo inayowaka kwa upendo wa kweli. Injili ya leo inatufundisha, Amani si ukimya wa hofu, bali matokeo ya watu kusimama katika kweli kwa ujasiri na huruma. Haki si tu sheria, bali uhusiano unaojengwa juu ya ukweli, msamaha, na heshima ya kila mtu “Yesu anawasha moto wa Injili – moto wa kubadilisha dunia kutoka moyoni, kwa matumaini ya kweli, na maisha yaliyojaa ujasiri wa kiroho.” Ni moto huu, unaowasha ubunifu kwa wasio na ajira, moto unaolilia haki kwa maskini, Moto unaosafisha uchu wa madaraka, unaotangaza amani isiyotegemea silaha, Na unaotoa tumaini halisi kwa kizazi chenye akili na moyo unaotafuta. Yesu anatuita tuwashe moto wa tumaini, usio wa maneno matupu bali wa imani thabiti, ushuhuda wa kweli na vitendo, na upendo unaovumilia. Katika dunia yenye ukimya wa woga na unafiki wa kidini, tuwe: Mashuhuda wa ukweli, Watangazaji wa matumaini, wajumbe wa Kristo aliye Mkombozi.“Nimekuja kuleta moto duniani; laiti ungekuwa tayari kuwaka!” (Lk 12:49), Amina.