Ask.Mkuu wa Durban:Wageni,hata kama hawana hati,wana haki ya kupata matibabu

“Ninahimiza kila mtu kukumbuka kwamba waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwamba kaka au dada yake,wa taifa lolote,kabila,au lugha yoyote,lazima atendewe kwa heshima na kuruhusiwa,ndani ya mipaka ya sheria,kutafuta na kupokea msaada bila woga au kizuizi.Ninaziomba mamlaka za kiraia kufanya kila linalowezekana kutatua suala hili haraka iwezekanavyo,kwa sababu maisha ya watu yako hatarini.”Ni wito wa Askofu Mkuu wa Durban nchini Afrika Kusini,kutetea wageni.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Wageni, hasa wale ambao ni wagonjwa na walio katika matatizo, lazima wahudumiwe kwa heshima na kupokea huduma muhimu za afya. Huu ndio wito uliozinduliwa na Askofu Mkuu Siegfried Mandla Jwara, CMM, wa Jimbo Kuu Katoliki la Durban, nchini Afrika Kusini katika ujumbe wake wa tarehe 23 Agosti 2025 kuhusu maandamano mbele ya vituo vya afya vya umma vya Afrika Kusini, ambapo makundi ya waandamanaji yalizuia wageni wasio na vibali kupata huduma za matibabu. Katika ujumbe wake, Askofu Mkuu Jwara alikumbusha kwamba tayari "tarehe 11 Julai 2025, Chama cha Kikatoliki cha Huduma ya Afya cha Afrika Kusini kilichapisha ujumbe wake kulaani vikali janga la sasa katika baadhi ya vituo vya afya vya kitaifa katika nchi yetu, ambapo raia wa kigeni wanakataliwa, wakati mwingine kwa nguvu, na watu wanaofanya kinyume na kanuni za Mafundisho Jamii ya Kanisa na maadili ya kiinjili, huruma na huruma."

Askofu Mkuu atoa sautuoo na kuunga mkono waliotengwa

Kwa nia hiyo Askofu Mkuu wa Durban alibainisha kuwa “Ningependa kuchukua fursa hii, kutoa sauti yangu kuunga mkono waliotengwa ambao wanateswa na kukataliwa kwa sababu tu ni raia wa kigeni. Ninafanya hivyo kwa sababu nimeguswa na hali mbaya ya wale wanaokuja nchini mwetu, mwanga wa uhuru na matumaini kwa wengi, wanaotafuta hifadhi chini ya bendera yetu. Watu hawa lazima watendewe kwa upendo na heshima na wafurahie haki ya kupata huduma katika hali zinazohitaji uingiliaji wa matibabu." Askofu Mkuu aidha alikazia kuwa: “Kwa hiyo ninahimiza kila mtu kukumbuka kwamba waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kwamba kaka au dada yake, wa taifa lolote, kabila, au lugha yoyote, lazima atendewe kwa heshima na kuruhusiwa, ndani ya mipaka ya sheria, kutafuta na kupokea msaada bila woga au kizuizi.” Hatimaye, “naziomba sana mamlaka za kiraia kufanya kila linalowezekana kutatua suala hili haraka iwezekanavyo, kwa sababu maisha ya watu yako hatarini.”

Walinzi wanazuia raia wa kigeni kupata huduma za afua katika vituo vya umma

Tangu Juni, matukio mengi yametokea katika majimbo kadhaa ya Afrika Kusini, hasa Gauteng na KwaZulu-Natal, ambapo makundi ya "walinzi" wanazuia raia wa kigeni kupata huduma za afya katika vituo vya umma vya nchi hiyo. Kulingana na waandamanaji, vituo vya afya vya umma vimejaa watu wengi na vinapaswa kutoa kipaumbele kwa raia wa Afrika Kusini. Kinachojulikana kama "Operesheni Dudula," kikundi cha kupinga wahamiaji kinachoongozwa na Zandile Dabula, kilizindua kampeni ya kitaifa mwezi Juni kuzuia raia wa kigeni wasio na vibali kupokea matibabu katika vituo vya afya vya umma. Kundi hilo linasema kuwa mfumo wa afya ya umma umelemewa na unapaswa kutoa kipaumbele kwa raia wa Afrika Kusini. Operesheni Dudula" imeunganishwa na Harakati Machi na Machi, shirika lisilo la kiserikali linalopigana dhidi ya uajiri wa raia wa kigeni wasio na vibali nchini Afrika Kusini, lililoanzishwa Machi 2024 na nyota wa redio Jacinta Ngobese-Zuma.