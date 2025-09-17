Påven främjar anställning av personer med funktionsnedsättning i Vatikanen

Med ett reskript godkänner påve Leo XIV beslut från det apostoliska arbetskontoret (ULSA) om inkludering av personer med funktionsnedsättning i Heliga stolens arbetsstyrka.

Vatican News

Under en audiens med kardinalstatssekreterare Pietro Parolin den 4 augusti 2025 godkände påve Leo XIV, genom ett reskript, ULSA-rådets beslut om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetsgemenskapen inom Heliga stolen.

Från och med nu ska ”anställning av personer med funktionsnedsättning främjas i en anda av välkomnande och, vid behov, genom antagande av lämpliga och specifika åtgärder, eftersom en funktionsnedsättning inte utesluter arbetsförmåga” i alla vatikanska institutioner, både inom Heliga stolen och guvernatoratet. Detta fastställs i den nya artikeln 2 bis, som har lagts till i Normer för skyddet av personens värdighet och grundläggande rättigheter som ska iakttas vid medicinska undersökningar inför anställning och under anställning (18 november 2011).

Införandet av denna princip ändrar därmed artikel 14 i Allmänna bestämmelser för Romerska kurian om rekrytering och utnämning av personal: formuleringen "god dokumenterad hälsa" ersätts med "psykofysisk lämplighet för de uppgifter som ska utföras, intygad av Direktoratet för hälsa och hygien i Vatikanstaten." Dessa ändringar, som träder i kraft omedelbart, ålägger Vatikanens förvaltningar att främja anställning av personer med funktionsnedsättning.

De nya bestämmelserna följer även de som påven godkände i ett tidigare reskript publicerat den 11 augusti, där skydd och rättigheter för Vatikananställda utökades. Bland annat infördes tre dagars betald ledighet per månad för föräldrar till barn med funktionsnedsättning, samt fem dagars betald ledighet för anställda vid ett barns födelse.

Även i det fallet godkände påve Leo ULSA-rådets beslut – ett organ som består av representanter från olika delar av Heliga stolen och guvernatoratet, tillsammans med deras respektive anställda.