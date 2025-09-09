Mária Magdolna Bódi, modet att inte förneka sin värdighet

I Veszprém, Ungern, saligförklarade kardinal Erdő den unga lekmannen som 1945 dödades av en soldat från Röda armén efter att ha gjort motstånd mot ett våldsförsök: det var inte en oväntad tragedi, utan kulmen på ett engagerat liv.

”En kyskhetens martyr”, så beskrev kardinal Péter Erdő, ärkebiskop av Esztergom-Budapest, Mária Magdolna Bódi, som saligförklarades lördagen den 6 september i Veszprém, Ungern. Kardinalen, som ledde ceremonin som Leo XIV:s representant, gick igenom de viktigaste etapperna i den unga kvinnans liv, som mördades 1945, bara 24 år gammal, av en sovjetisk soldat. Samma ålder som Pier Giorgio Frassati var när han dog, och som helgonförklarades dagen efter den ungerska flickans saligförklaring.

”Idag krävs det mod för att tala om kyskhet”, påpekade kardinalen i sin predikan. ”Att åta sig att leva i kyskhet är inte någon sorts extrem bedrift, utan ett stort val av personlig kärlek till Kristus”. Därför betonade han att ”alla, enligt sin egen livssituation, har fått kallelsen till kyskhet: makarna till trohet, de unga till disciplinerad förberedelse inför de stora besluten i livet, de som har valt celibat och jungfrulighet har fått kallelsen till total hängivenhet till Kristus och total tjänst för mänskligheten”.

Mária Magdolnas martyrdöd, tillade Ungerns primas, ”var inte en oväntad olycka, utan krönningen av ett ungt och engagerat liv” och av ”en djup och hängiven katolsk religiositet”. Trots att hon föddes under svåra omständigheter och inte kunde bli nunna eftersom hennes föräldrar inte var gifta, levde den apostoliska andan i den unga saligförklarades hjärta och som lekman kände hon nådens kraft. Hon var en flitig arbetare i fabriken i Fűzfő-Gyártelep och ”ansåg att hennes kallelse var att leda de andra arbetarna till Kristus”, eftersom hon inte bara kände ”apostolisk iver, utan också en särskild kärlek” till honom och uppmuntrade även andra att göra detsamma. Ärkebiskopen av Esztergom-Budapest påminde sedan om hur den unga kvinnan hade lyckats övertyga en kollega att sluta svära och hur hon ofta lånade ut sina skor och sin kappa till andra, så att de kunde delta i mässan. Och när hon kände sig nedstämd gick hon in i kyrkan och ”berättade allt för Jesus” och fann tröst i honom.

Av kärlek till Guds Son, och eftersom hon inte kunde bli nunna, avlade hon den 26 oktober 1941, på Kristi konungens dag, ett löfte om evig jungfrulighet. I slutet av 1944 närmade sig Andra världskrigets front Litér, Márias födelsestad. De sovjetiska trupperna anlände dit den 23 mars 1945, medan hon tillsammans med några kvinnor och barn befann sig vid ingången till en skyddsrum. Två sovjetiska soldater angrep henne för att våldta henne; hon gjorde försök att försvara sig med en liten sax och sedan fly, samtidigt som hon varnade de andra kvinnorna för faran. Men hennes skrik tystades av sex skott, avfyrade av en av de två soldaterna. Vid det andra skottet lyfte Mária armarna mot himlen och utropade: ”Herre, min Kung! Ta mig till dig!” Sedan dog hon.

Den unga martyrens offer, betonade Erdő, hade ”en direkt inverkan även på dem som omgav henne”: kvinnorna och barnen som var med henne undkom faran; föräldrarna gifte sig och strax efter hennes död besvarades många böner. Detta beror på att ”en rättfärdig och helig person kan vara det andliga centrumet och stödet för hela samhällen”. Slutligen, med hänvisning till den helige Ambrosius, jämförde kardinal Erdő den nya saliga med den heliga Agnes, eftersom det i båda fallen, avslutade han, ”gäller två martyrskap: renhetens och trons”.