Koovakad: Interreligiös dialog är inte politik utan harmoni mellan människor

I sitt anförande vid mötet ”Promoting a Culture of Harmony”, organiserat av den apostoliska nuntiaturen och den katolska biskopskonferensen i Bangladesh, uppmanade kardinalen, prefekt för avdelningen för interreligiös dialog, till att återupptäcka den ”medfödda mänskliga värdigheten”, ett inneboende värde hos varje människa och en gemensam nämnare för alla trosriktningar.

Vatican News

Den interreligiösa dialogen kan inte reduceras till en ”politisk fråga” och dess frukter kan bara leda till en ”djupare harmoni mellan människor”, var och en bärare av en ”inneboende mänsklig värdighet”, ett värde som delas av alla religiösa samfund. Detta är de punkter som kardinal George Jacob Koovakad, prefekt för dikasteriet för interreligiös dialog, tog upp i sitt anförande vid mötet Promoting a Culture of Harmony, som ägde rum den 6–12 september och organiserades av den apostoliska nuntien och den katolska biskopskonferensen i Bangladesh.

Situationen i Sydasien

Kardinalen framförde påven Leo XIV:s hälsning till deltagarna och betonade vikten av dialog ”om tron, i sökandet efter mening”. Han presenterade sig som en ”fredens man”, med anknytning till den sydasiatiska kontext där Bangladesh ligger, eftersom han växte upp i Indien: en erfarenhet som, enligt honom, är ett viktigt ”perspektiv" för hans tjänst vid Heliga stolen.

Värdigheten ligger i mänskligheten

Med hänvisning till påven Franciskus encyklika Fratelli tutti, uppmanade kardinalen till att återupptäcka värdigheten hos varje människa, ”skapad till Guds avbild och likhet”, oavsett livsvillkor. En princip som utgör en ”mötesplats” för alla religioner. ”Vår värdighet ligger i vår mänsklighet, och i vår mänsklighet, som är intimt förknippad med Guds avbild, har vår värdighet sina rötter”, betonade han och påminde om hur påven Franciskus identifierade just den mänskliga värdigheten som ”den moraliska grunden för rättsstaten”.