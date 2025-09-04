Heliga stolen vid FN: Allas ansvar att bygga en fredskultur

Monsignore Gabriele Caccia, Heliga stolens ständige observatör vid FN i New York, talade vid högnivåforumet om genomförandet av en fredskultur och hänvisade till påve Leo XIV:s budskap för Världsfredsdagen 2026

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga stolens ständige observatör vi FN i New York, apostolisk nuntie monsignore Gabriele Caccia, deltog i FN:s högnivåforum om genomförandet av handlingsprogrammet för en fredskultur den 2 september.

Kraften i broderskap

Han inledde sitt tal med att berätta att en miljon unga samlades i Rom i augusti månad för den katolska kyrkans jubelårsfirande och att detta var ett tillfälle för kyrkan, men även hela mänskligheten, att se den förvandlande kraften i broderskap och vänskap. Genom att citera påve Leo XIV:s ord vid Angelus den 3 augusti, betonade nuntien att dessa värden kan forma livet och världen, eftersom ”konflikter inte kan lösas genom vapen utan dialog”.

“utbildning på alla nivåer är en grund för att bygga en fredskultur”

Förödande konflikter

Monsignore Caccia uttryckte Heliga stolens oro över det stigande antalet unga berövas sin framtid på grund av förödande väpnade konflikter. Vissa dras till radikalisering och våld, andra hamnar i kriminalitet, förklarade han, medan de unga, om de får stöd och uppmuntran, har förmågan att vårda och främja social vänskap genom dialog för det gemensamma goda.

Ansvaret att bygga en fredskultur

Nuntien förklarade att Heliga stolens delegation vill betona vikten av artiklarna 4 och 8 i handlingsprogrammet för en fredskultur, i synnerhet orden om att utbildning på alla nivåer är en grund för att bygga en fredskultur och om att ansvaret ligger hos föräldrar, lärare, politiker, journalister samt religiösa organisationer och grupper. Här, förklarade monsignore Caccia, formas de unga för att kunna föra fredliga diskussioner i respekt för mänsklig värdighet.

Avslutningsvis påpekade nuntien att påve Leos budskap för Världsfredsdagen 2026 bär temat ”Frid vare med er alla: mot en ’avväpnad och avväpnande’ fred” och uppmanar mänskligheten att ta avstånd från krigets och våldets logik och omfamna en fred som grundas på kärlek och rättvisa. Monsignore Caccia uttryckte så ett hopp om att de unga ska ta emot uppmaningen om att i sina liv främja fred och harmoni.