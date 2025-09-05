Heliga Stolen varnar för "aggressiv kärnvapenretorik"

På Internationella dagen mot kärnvapentester understryker Heliga Stolens ständige observatör vid FN den moraliska skyldigheten att stödja drabbade samhällen och att arbeta för en värld fri från kärnvapen.

Med en brådskande uppmaning till förnyat engagemang för dialog, nedrustningsavtal och omsorg om de samhällen som fortfarande lider av kärnvapentesternas konsekvenser, slog ärkebiskop Gabriele Caccia larm om en återkomst av ”aggressiv kärnvapenretorik”.

Under ett möte i FN:s generalförsamling på torsdagen, till minne av och för att främja Internationella dagen mot kärnvapentester, påminde Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York om att det nu gått åttio år sedan den första kärnvapenexplosionen. En händelse som, sade han, ”introducerade världen för en aldrig tidigare skådad destruktiv kraft” och kastade ”en lång skugga över mänskligheten.”

Fortsatta kärnvapentester

Ärkebiskopen beklagade att över tvåtusen kärnvapentester har genomförts sedan 1945, och betonade att de oproportionerligt drabbat ursprungsbefolkningar, kvinnor, barn och ofödda.

”Hälsan och värdigheten för många påverkas fortfarande i det tysta, alltför ofta utan någon upprättelse,” sa han.

När han uppmärksammade FN:s årliga minnesdag, framhöll ärkebiskopen att den också måste vara ett tillfälle för förnyat ansvarstagande.

”Det är särskilt oroande att det globala svaret, trots denna viktiga och gemensamma skyldighet, verkar röra sig i motsatt riktning,” noterade han, och pekade på ökade militära utgifter och utvecklingen av allt mer destruktiva vapen, ”på bekostnad av investeringar i mänsklig utveckling och främjandet av det gemensamma goda.”

Lita inte på vapenarsenaler

Ärkebiskopen citerade påven Franciskus och uppmanade det internationella samfundet att stå emot frestelsen att sätta sin tillit till vapenkraft:

”Vi får aldrig vänja oss vid krig. Frestelsen att lita på kraftfulla och sofistikerade vapen måste bestämt avvisas.”

Han beskrev strävan efter en värld fri från kärnvapen som inte bara ”en strategisk och livsnödvändig uppgift, utan också ett djupt moraliskt ansvar,” och bekräftade Heliga Stolens stöd för viktiga multilaterala ramverk, inklusive det omfattande förbudet mot kärnvapentester (CTBT) och Fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Stärka förbudet mot kärnvapentester

I slutet av sitt anförande vädjade ärkebiskop Caccia om konkret stöd till de samhällen som fortfarande påverkas av de långsiktiga konsekvenserna av kärnvapentester, och upprepade Heliga Stolens övertygelse om att en förstärkning av den globala normen mot kärnvapentester är ”ett avgörande steg mot genuin och varaktig fred.”