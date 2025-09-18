Heliga stolen till IAEA: Förhindra spridningen av kärnvapen

Undersekreteraren för multilaterala frågor, monsignore Daniel Pacho, talade vid den 69:e generalkonferensen för Internationella atomenergiorganet: ”Ökade militärutgifter är en skymf mot hela mänskligheten”.

Att säkerställa en fredlig användning av kärnenergi och förhindra spridningen av kärnvapen är ”en moralisk skyldighet” - det sade Heliga stolens undersekreterare för multilateriala frågor, monsignore Daniel Pacho, vid den 69:e generalkonferensen för Internationella atomenergiorganet (IAEA). Efter att ha framfört påven Leo XIV:s hälsningar till konferensens deltagarna, uttryckte han Heliga stolens uppskattning för IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossis och sekretariatets ”outtröttliga” arbete ”även under svåra förhållanden”.

Kontrasten mellan militärutgifter och grundläggande behov

Enligt monsignor Pacho är skyldigheten att förhindra spridningen av kärnvapen ”särskilt tydlig i dagens läge, där inkonsekvensen i att avsätta värdefulla resurser till utveckling och ansamling av kärnvapen står i skarp kontrast till det faktum att så många människor på denna planet kämpar för sin överlevnad”. Han uttryckte därför oro över ökningen av militärutgifterna, särskilt de nukleära, och kallade det ”en skymf mot hela mänskligheten, eftersom en allvarlig nukleär konflikt utan tvekan skulle få oåterkalleliga och förödande konsekvenser och leda till förlust av människoliv utan motstycke”.

“en skymf mot hela mänskligheten”

80 år sedan Hiroshima och Nagasaki

Med anledning av 80-årsminnet av atombombningarna över Hiroshima och Nagasaki, bekräftade Pacho Heliga stolens engagemang för de grundläggande principerna i FN och IAEA samt för nedrustning.

Kärnvapen, betonade han, ”är urskillningslösa, oproportionerliga och i grunden oförenliga med humanitära och etiska principer. Dessutom kan innehavet och lagringen av dessa vapen endast förvärra rädslan ytterligare och orsaka omotiverade reaktioner som skapar oerhörda risker. Enligt Heliga stolen är det dessutom avgörande att respektera IAEA:s övervakningsuppdrag och kontrollverksamhet för att återuppbygga det ömsesidiga förtroende som krävs för att återuppta dialogen, skapa fred och garantera säkerheten på regional och global nivå.

Rädsla från Ukraina till Mellanöstern

Monsignor Pacho uttryckte därför sin oro över den ”fruktansvärda kriget i Ukraina” och krisen i Mellanöstern, samtidigt som han betonade att militära angrepp mot Irans kärnanläggningar ”kan leda till en ytterligare eskalering, vilket gör situationen ännu mer känslig”. Med hänvisning till påven Leos ord, bekräftade undersekreteraren ”behovet av att blåsa nytt liv i den multilaterala diplomatin” och de internationella institutioner som syftar till att lösa tvister, samtidigt som ”produktionen av verktyg för förstörelse och död” stoppas. I detta avseende, konstaterade Pacho, är IAEA ”modellen för multilateralism”, ”viktigare än någonsin i en alltmer fragmenterad värld”.

Civil kärnkraft

Han gjorde slutligen en åtskillnad när det gäller användningen av kärnteknik för fredliga ändamål inom medicin, klimatförändringar, jordbruk, vattenhantering och energi. ”Denna användning”, preciserade han, ”måste alltid styras av ett robust regelverk baserat på etiska principer: säkerhet, öppenhet, rättvisa mellan generationerna och omsorg om skapelsen”.