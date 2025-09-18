Heliga stolen: Äldre personer förtjänar lika skydd och arbetsrättigheter

Heliga Stolens representant vid FN uppmanar samhällen att värdera och ta hand om äldre, och kallar till en sund solidaritet generationer emellan och stöd för familjerna.

Vatican News

Ärkebiskop Ettore Balestrero, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève, har förnyat den katolska kyrkans uppmaning att skydda äldres mänskliga rättigheter.

Vid den 60:e ordinarie sessionen av Mänskliga Rättighetsrådet på onsdagen sa den apostoliska nuntien att samhällen världen över inte är förberedda på att hantera de kommande demografiska förändringarna.

Han påpekade att omkring 1 av 6 personer kommer att vara 60 år eller äldre år 2030, totalt 1,4 miljarder människor, en siffra som förväntas fördubblas till 2050.

Mitt i denna förändring sa ärkebiskop Balestrero att äldres skörhet och värdighet måste tas om hand med rätt respekt och praktiska hänsyn, inklusive deras ekonomiska och sociala välbefinnande.

"Denna demografiska förändring testar samhällen moraliskt, på hur de värderar och tar hand om sina äldre", sa han.

När befolkningarna åldras måste man hitta sätt att omfördela resurser mellan att stödja aktiva medborgare och hjälpa dem som är i behov, sa ärkebiskopen, och tillade att denna förändring inte får ske på bekostnad av de äldre.

Deras värdighet, sa han, försämras inte med ålder eller fysiskt och mentalt förfall.

"En människas värde kan inte definieras av ungdom, effektivitet, fysisk styrka eller perfekt hälsa, eftersom det ligger i den oföränderliga sanningen att varje människa är skapad till Guds avbild, en sanning som inte kan raderas av tiden", sa han.

Den påvlige representanten vid FN i Genève beklagade den "sortera bort"-policy som ser de äldre som en börda för samhället, och även alla försök att legalisera eutanasi eller assisterat självmord.

Denna policy, sa han, främjar en "dödens kultur" istället för respekt för våra äldre.

Ärkebiskop Balestrero uppmanade nationerna att upprätthålla de äldre personernas värdighet genom pensioner, bidrag och hälso- och socialtjänst.

När äldre människor behöver stanna kvar på arbetsmarknaden för att försörja sig, bör de få skydd mot diskriminering i arbetslivet, sa han vidare.

"De berövas den vila de förtjänar och möjligheten att överföra sin visdom och sina råd till yngre generationer".

Kvinnor, i synnerhet, bör ha rättvis tillgång till sociala skydd och pensioner för att skydda dem i äldre ålder.

Avslutningsvis uppmanade ärkebiskop Balestrero till intergenerationssolidaritet för att upprätthålla robusta socialförsäkringssystem, särskilt till stöd för familjen, där många äldre finner sin enda källa till hjälp.

Heliga Stolen avslutade med att säga: "Vi uppmanar till större investeringar i sociala skyddsverk som stödjer familjer, för att stärka och skydda familjen som den bestående grunden för det mänskliga samhället."