Kardinal Grech: Maria, förebild för villkorslös öppenhet för den helige Ande

Vid den 26:e internationella mariologiska kongressen, som pågår från 3 till 6 september vid det påvliga universitetet Antonianum, föreslår kardinal Grech, generalsekreterare för synodens generalsekretariat, att jungfru Maria ska ses som en förebild för lyssnande. Detta är nyckeln till att bygga enade gemenskaper bortom ”motsättningar” och att ta itu med aktuella frågor som kvinnors deltagande i kyrkans liv.

Edoardo Giribaldi – Vatikanstaten

Betrakta synoden genom ”mindre utforskade” områden. Ompröva den med Marias ögon för att alltmer förankra den i kyrkans mission. Jesu mor är en enande kraft och speglar de ”grundläggande egenskaperna för en äkta synodalitet”: lyssnande, bön, dialog, urskiljning, lydnad, ödmjukhet och tjänande. En gestalt som också kan ge andrum åt den ekumeniska dimensionen av den kyrkliga gemenskapen och, inte minst, åt frågan om kvinnors deltagande i kyrkans liv. Allt detta eftersom Maria först och främst är ett exempel på villkorslös öppenhet” för den helige Anden och, som slutdokumentet från den senaste biskopssynoden påminner om, ”det som kommer från Honom kan inte stoppas”.

Detta är de centrala punkterna i talet som kardinal Mario Grech, generalsekreterare för synodens generalsekretariat, höll den 4 september vid det påvliga universitetet Antonianum, i samband med den 26:e internationella mariologiska kongressen (3-6 september).

Synodens hänvisningar till Maria

”Mycket har skrivits om synodalitet och om den synodala och missionerande kyrkan”, förklarade kardinalen och betonade behovet av att ”ompröva” kyrkans liv genom ”mindre utforskade” områden. Bland dessa finns den mariala dimensionen. I slutdokumentet finns fyra hänvisningar till Jesu mor, påminde Grech, ”inte så få, om man tänker på att det huvudsakliga syftet verkligen inte var att fördjupa den marianska dimensionen av kyrkan”.

Enhet bortom motsättningar

I kapitel 17 står det att ”inkorporerade i detta folk genom tron och dopet, stöds och åtföljs vi av jungfru Maria, tecken på tryggt hopp och tröst”. Kyrkans identitet är alltså rotad i sakramentet om enhet, bortom ”motsättningarna” mellan dess medlemmar. I denna mening representerar jungfru Maria ”den fullkomlighet” som den kyrkliga gemenskapen är ämnad för.

Den synodala dimensionen i evangeliet

Den andra hänvisningen, i punkt 28, presenterar Maria som ”en symbol för den synodala, missionerande och barmhärtiga kyrkan”. Den kyrkliga gemenskapen, förklarade Grech, är kallad att i henne erkänna de väsentliga egenskaperna hos en äkta synodalitet: lyssnande, bön, dialog, urskiljning, lydnad, ödmjukhet och tjänande. Flera episoder i evangeliet illustrerar dessa attityder. I bebådelsen framträder det ”fria samtycket” som uppstår genom lyssnande; i besökelsen framträder en genuin dynamik av möte och delaktighet; vid bröllopet i Kana uppfattar och urskiljer Maria gemenskapens behov och visar ”fullt förtroende för Jesu ingripande”; och vid foten av korset förblir hon ”trogen in i det sista sin Sons väg som återupprättar gemenskapen mellan människan och Gud”.

”Den som leder vägen”

De två sista omnämnandena, i avsnitt 60 och 155, påminner dels om Marias närvaro i den övre salen vid pingsten, dels om hennes titel odigitria, ”den som visar och leder vägen”. Av detta framgår, enligt kardinalen, att ”en synodal kyrka är en pingstens kyrka, som ständigt lyssnar till den helige Ande”.

Jungfru Maria i ”konstitutiv relation” med kyrkan

Bandet mellan Maria och den synodala kyrkan har sina rötter i Andra Vatikankonciliet och den dogmatiska konstitutionen Lumen gentium. En av de avgörande punkterna, påminde Grech, var konciliefädernas beslut att ägna ett helt kapitel åt Maria, som det åttonde och sista i konstitutionen. På så sätt övervanns den så kallade ”privilegieteologin”, som under det andra årtusendet ”hade framhävt Marias enastående särställning, för att istället återupprätta hennes band till mysteriet om Kristus och kyrkan”. En ”läxa” som, enligt Grech, ”ännu är långt ifrån att ha införlivats fullt ut”, eftersom det ofta saknas en mogen förståelse av förhållandet mellan Maria och kyrkan, som kan placera jungfrun i en ”konstitutiv relation” med de olika dimensionerna av det kyrkliga livet.

En ”lyssnande kyrka”

Bland dessa områden betonade kardinalen särskilt det att lyssna. Påven Franciskus sade att den synodala kyrkan är ”en lyssnande kyrka”. Marias lyssnande, observerade Grech, bygger på en ”djup inre tystnad”, ett privilegierat utrymme för att ta emot Andens gåva.

Maria, exempel på mission och ekumenik

Vid sidan av detta finns två andra dimensioner som är mindre utforskade. Den missionerande, eftersom den inte existerar utan oavbruten bön: ”kyrkans främsta evangelisatör är den helige Ande”, som stöder och driver fram evangeliet. Och den ekumeniska: Marias titel ”kyrkans moder” stärker alla döptas lika värdighet och påminner om att ”den främsta titeln för att tillhöra kyrkan är att vara barn”.

”Det som kommer från den helige Ande kan inte stoppas”

Avslutningsvis kopplade kardinal Grech jungfru Marias gestalt till temat kvinnors deltagande i kyrkans liv, ”som framträdde tydligt under synodprocessen”. I slutdokumentet bekräftas ju att ”män och kvinnor har samma värdighet i Guds folk”, samtidigt som man erkänner att kvinnor fortfarande möter hinder när det gäller att fullt ut värdesätta sina karismer och roller. Han lade till ett ”särskilt betydelsefullt” citat: ”Det finns inga skäl som hindrar kvinnor från att ta ledande roller i kyrkan: det som kommer från den helige Ande kan inte stoppas”. Härifrån, enligt Grech, kommer behovet av ett autentiskt lyssnande – en mariansk karisma – som kan befria kyrkan både från ”reducerande visioner av envis slutenhet” och från ”hänsynslös öppenhet”. Han avslutade med att konstatera att ”beslutet om och i vilken utsträckning vi ska öppna eller stänga inte beror på oss, utan på den helige Ande som leder kyrkan mot sanningen och får den att nå en verklig enighet även i frågan om jämlik värdighet i kyrkan”.