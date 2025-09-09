Eduard Profittlich, trons vittne mot krigets galenskap

Den jesuitiske ärkebiskopen, martyr under sovjetregimen, saligförklarad i Estland av kardinal Schönborn: hans liv är ett aktuellt exempel som ”visar vägen för kristna i tider av förföljelse”.

”Det är rätt att herden stannar hos sin flock och delar dess glädje och sorg... Jag är fast övertygad om att om Gud vandrar med mig, kommer jag aldrig att vara ensam.” Så skrev jesuiten Eduard Profittlich, Estlands första ärkebiskop, som saligförklarades den 6 september i Tallinn. Ceremonin, som ägde rum på Frihetstorget, leddes av den österrikiske dominikanske kardinalen Christoph Schönborn som påve Leo XIV:s representant.

I sin predikan citerade kardinalen den nye saliges ord från ett brev till hans familj. Han hade skickat det till dem under en särskilt svår tid år 1940, när sovjetiska trupper hade ockuperat Estland och begränsat kyrkans verksamhet. Biskopen hade möjlighet att återvända till sitt hemland Tyskland, men beslutade sig för att stanna hos sina troende. Ett val som kostade honom livet: den 27 juni 1941 arresterades han och deporterades till Kirov i Ryssland, där han torterades och dömdes till döden på anklagelsen om spioneri. De övergrepp han utsattes för i fängelset ledde till hans död den 22 februari 1942, före avrättningen. ”För sin flock, sina får, var fader Profittlich beredd att ge sitt liv”, påpekade kardinal Schönborn och framhöll ”Kristi glädje” med vilken den salige ärkebiskopen fattade sitt beslut.

Kardinal Schönborn påminde sedan om den dramatiska situationen i Europa under 1940-talet, ”den ofattbara uppväckelsen av underjordens krafter” på grund av ”den kanske galnaste krig som någonsin har existerat”, med nazistregimen i Hitlers Tyskland och kommunistregimen i Stalins Sovjetunionen. ”Koncentrationslägren och gulagen var uttryck för ett största förakt för mänskligheten”, fortsatte kardinalen och påminde istället om ”värdigheten”, som härrörde från tron, med vilken Profittlich överlämnade sig till sina plågoandar. Dagens saligförklaring av den jesuitiske ärkebiskopen, tillade han, ägde rum ”i en tid då gamla sår hotar att öppnas igen”, eftersom ”kriget återigen är en del av den bittra vardagen” i östra Europa på grund av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Men inte bara det: kardinal Schönborn påminde om det ”tredje världskriget i småbitar” som påven Franciskus så ofta beklagat och betonade att denna konflikt ”också omfattar förföljelsen av kristna över hela världen”. I denna situation framstår alltså den nye saliges vittnesbörd som ”särskilt värdefullt för vår tid”, eftersom han ”visar vägen för kristna i tider av förföljelse”.

Kardinalen betonade återigen att ”en saligförklaring aldrig är inriktad på en enda person” och påminde om de troendes böner som stöttade Profittilch. Så mycket att han beslutade att stanna kvar i det baltiska landet trots farorna: hans ”ja” var inte bara personligt, utan också hela ”Kyrkans ja till Guds vilja”, eftersom ”den personliga heligheten alltid stöds av Kyrkans helighet, Kristi brud”. Schönborn nämnde sedan två särskilda initiativ: det första, som ägde rum den 4 september i Tallinn, var ett initiativ av dominikanerna, nämligen en oavbruten uppläsning under 24 timmar av namnen på många offer för sovjetiska fångläger. Den andra går tillbaka till det stora jubileet år 2000, när Johannes Paulus II bad en grupp historiker att börja sammanställa ett martyrologium över de senaste århundradena. ”Endast Gud känner alla namnen” på dessa martyrer, avslutade kardinalen och betonade att deras blod ”är det frö som föder kristna”.