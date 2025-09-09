Monsignore Gallagher hedrar den avlidne nuntien vid EU, Noël Treanor

Vid ett evenemang anordnat av Irlands ambassad vid Heliga stolen minns ärkebiskop Paul Gallagher, sekreterare för relationer med stater och internationella organisationer, livet och arvet efter den avlidne ärkebiskopen Noël Treanor, tidigare apostolisk nuntie vid Europeiska unionen.

Vatican News

Vid ett evenemang som arrangerades av Irlands ambassad vid Heliga stolen till minne av den avlidne ärkebiskopen Noël Treanor, tidigare apostolisk nuntie vid Europeiska unionen, minns Heliga stolens sekreterare för relationer med stater och internationella organisationer, monsignore Paul Gallagher, hans liv och arv som vän, kollega inom Vatikanens diplomati och hans engagemang för att främja de värderingar som inspirerats av den religiösa tron som ligger till grund för det ”europeiska projektet”. Evenemanget ägde rum på måndagskvällen den 8 september vid det påvliga irländska kollegiet.

Monsignore Treanor avled plötsligt den 11 augusti 2024 och hade tjänstgjort som apostolisk nuntie vid Europeiska unionen i drygt ett och ett halvt år. Han var också biskop emeritus av Down och Connor, Irland, och hade dessförinnan tjänstgjort som generalsekreterare för den europeiska katolska EU-biskopskommissionen COMECE.

I sitt tal vid tillställningen, berömde monsignore Gallagher ärkebiskop Treanors entusiasm och uthållighet i sin tjänst som nuntius vid EU och sade: ”Han åtog sig rollen som nuntie vid EU utifrån övertygelsen att kyrkan har ett unikt bidrag att ge det europeiska projektet, ett bidrag som kräver att folk och herdar av tro outtröttligt arbetar för att bevara de grundläggande insikter och principer som gav upphov till en så magnifik vision” för kontinentens framtid.

Gallagher påminde om att monsignore Treanor endast hade tjänstgjort i sin befattning vid EU under en relativt kort tid, med många planer och idéer för framtiden som han lämnade efter sig till efterträdare, ”men hans minne och föredöme kvarstår och kommer att vara en källa till uppmuntran för oss och för alla som värnar om och delar en vision av ett Europa där evangeliets värderingar kan förnya institutionerna från deras judisk-kristna rötter och uppåt”. Han citerade också påven Franciskus ord i ämnet i sitt tal vid Europaparlamentet under besöket i Strasbourg, Frankrike, den 25 november 2014, då han uttryckte hopp och uppmuntran för alla europeiska medborgare om speglar det engagemang som ärkebiskop Treanor uttryckte i sitt diplomatiska och pastorala arbete:

"Det är ett budskap om hopp, baserat på förvissningen om att våra problem kan bli kraftfulla krafter för enhet i arbetet med att övervinna alla de farhågor som Europa – tillsammans med hela världen – för närvarande upplever. Det är ett budskap om hopp i Herren, som förvandlar ont till gott och död till liv. Det är ett budskap om uppmuntran att återvända till den fasta övertygelsen hos grundarna av Europeiska unionen, som såg en framtid baserad på förmågan att arbeta tillsammans för att överbrygga klyftor och främja fred och gemenskap mellan alla folk på denna kontinent. I centrum för detta ambitiösa politiska projekt stod förtroendet för människan, inte så mycket som medborgare eller ekonomisk aktör, utan för människan, för män och kvinnor som personer utrustade med transcendent värdighet."