Kardinal Parolin: "Vi är bestörta över det som händer i Gaza"

Under invigningen av den 75:e nationella liturgiska veckan i Neapel uttrycker kardinal Pietro Parolin sin djupa oro över Israels bombningar av Gaza, och varnar för en snabbt förvärrad humanitär kris.

Vatican News

"Vi är bestörta över det som händer i Gaza, trots att hela världen fördömer det," sa kardinal Parolin, och påpekade att "det råder en enighet i att fördöma det som sker."

Vid sidan av invigningen av Liturgiveckan kommenterade kardinalen det israeliska angreppet mot Nasser-sjukhuset i Khan Younis, där 20 personer dödades, bland dem fem journalister.

"Det är meningslöst," sa han, och tillade att "det verkar inte finnas några öppningar för en lösning." Situationen blir, enligt kardinalen, alltmer komplicerad och alltmer osäker ur humanitär synvinkel, med konsekvenser som "vi ser dag för dag."

Ukraina och hoppets väg

När det gäller kriget i Ukraina betonade kardinal Parolin behovet av ”mycket politik”, eftersom det i teorin finns många möjliga lösningar: "Det finns många vägar som skulle kunna leda till fred – men de måste också genomföras, och det kräver ett inre förhållningssätt, en andlig beredskap."

De senaste dagarnas händelser visar återigen, enligt Parolin, hur svårt det är att skapa fredsprocesser i konfliktsituationer. Men han insisterade:

“Vi får inte ge upp inför uppgivenheten – vi måste fortsätta arbeta för fred och försoning.”