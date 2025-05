Kardinal Sandri: Påven Franciskus lämnar efter sig ett arv av tjänande och vision

Kardinalskollegiets vice dekan kardinal Sandri, ledde den femte mässan i "novendiale" (nio dagars sorg efter påvens bortgång) för kardinalerna till minne av påven Franciskus. Han reflekterade över påven Franciskus vittnesbörd om ödmjukt tjänande och över den bestående vision han lämnar efter sig för kyrkans framtid.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinal Leonardo Sandri inledde sin predikan under den femte mässan för kardinalerna under "novendiale", nio dagars sorg för den avlidne påven, med att utropa ”Kristus är uppstånden”. Han påpekade att kyrkan under denna påsktid står inför slutet på påve Franciskus pontifikat och början på ett nytt. Om bara några dagar kommer kardinalprotodeakon att återigen gå ut på Peterkyrkans balkong för att tillkännage namnet på en ny påve - en roll, sade kardinal Sandri, som "finner sin mening i Kristi påsk”.

Bön för den avlidne påven

Kardinal Sandri bad Herren att ta emot sin tjänare, påven Franciskus, i sitt rike och ”skänka honom glädjen att i evighet kontemplera de mysterier av nåd och barmhärtighet som han troget har skänkt ditt folk på jorden”.

Servus Servorum Dei

Han betonade att biskopen av Rom, påven, bär titeln Servus Servorum Dei, Guds tjänares tjänare, och att Franciskus efterlevde detta genom en stil som många ser som skadalös men som är starkt evangelisk.

”Vi uppmanas varje dag att minnas och medvetet efterleva sanningen att regera är att tjäna”, uttryckte sig påven Franciskus. Kardinalen betonade att det var i denna anda som påven Franciskus levde sitt pontifikat: genom sina handlingar, sina resor och sin ständiga omsorg om dem som lever i marginalen. Titeln ”Guds tjänares tjänare”, som en gång användes av påven Gregorius den store, var viktig för påven Franciskus.

Sorgedagarna

Sorgedagarna, förklarade kardinal Sandri, är också en tid för kyrkan att samlas, be, minnas och bekräfta sin tro på uppståndelsen. Kardinalerna samlar inte bara påvens medarbetare, utan även böner som troende från hela världen har framfört: från Tonga till Mongoliet, från Teheran till Jerusalem och från platser där kristna är en liten men trogen närvaro, såsom Marocko och Algeriet.

Möte mellan gamla och unga

Kardinal Sandri påpekade att påven Franciskus ofta kopplade denna passage till vikten av att föra samman generationerna: "Det finns ingen framtid utan detta möte mellan gamla och unga".

Vi lever i övergången mellan slutet av livet för Petrus efterträdare, påven Franciskus, och uppfyllandet av löftet att Kristi kyrka med den nya utgjutelsen av Anden ska kunna fortsätta sin vandring bland människorna med en ny herde.

Utifrån dagens läsning ur Apostlagärningarna, påpekade kardinal Sandri att Petrus tal på pingstdagen valdes inte bara för att det markerade kyrkans början, utan också för att det talar om fullbordan. Detta bekräftar också att precis som pingstdagen markerade en ny början för apostlarna, så förbereder sig kyrkan idag för ett nytt kapitel. Kardinal Sandri fortsatte sedan med att recitera en vers från profeten Joel, som ofta citeras av påven Franciskus: ”Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.”

Slutligen påminns vi om den vision som påven angav i bullen om utlysandet av Jubelåret 2025 - om det heliga året 2033, för tvåtusenårsfirandet av Jesu lidande, död och uppståndelse. En dröm ”som vi redan måste förbereda oss för och som kommer att anförtros den nye påven” och vandring, betonade kardinal Sandri, att göra tillsammans som bröder och systrar som har helgats genom ett enda dop i vissheten om att Herren verkligen är uppstånden.