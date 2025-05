Konklaven inleds

De 133 kardinalerna har gått in i Sixtinska kapellet i en högtidlig procession och inlett den konklav som ska utse den nästa och 267:e påven.

Vatican News

Läs också 07/05/2025 Mässa inför konklaven. Kardinal Re: Må helig Ande upplysa kardinalernas sinnen Onsdagen den 7 maj inleds konklaven där de 133 valbara kardinalerna ska rösta fram den nye påven. Inför detta samlades alla kardinaler, valbara och ej valbara, vid Missa pro ...

Onsdag eftermiddag, den 7 maj, inleddes konklaven där 133 valbara kardinaler ska rösta fram aposteln Petrus efterträdare - historiens 267:e påve.

Samma morgon firades missa pro eligendo romano pontifice med alla kardinaler, valbara och ej valbara, och 500 troende i Peterskyrkan. Kardinalkollegets dekan, Giovanni Battista Re, uppmanade i sin predikan till bön till den helige Ande att ge oss en ny påve efter Guds hjärta, för kyrkans och mänsklighetens goda.

Vid klockan 15.45 samlades kardinalelektorerna i Paulinska kapellet och gick in i Sixtinska kapellet i långsam procession, där de sjöng helgonlitanian och därefter psalmen Veni Creator Spiritus, Kom Skaparande.

Läs också 07/05/2025 Extra omnes. Alla ut Kardinalernas inträde i Sixtinska kapellet, då tiden stannar upp och fylls av mystik där Guds tjänares tjänare utses

Det är nu radioskugga i denna del av Rom och kardinalerna har fått lämna sina mobiltelefoner i gästhemmet Santa Marta.

Främst i processionen gick de sista i rang och tidpunkt då de utsågs till kardinaler. Kardinalerna avlade sedan i omvänd ordning eden med handen på evangeliet: “Et ego… cardinális… spóndeo, vóveo ac iuro. Sic me Deus ádiuvet et hæc Sancta Dei Evangélia, quæ manu mea tango” (Och jag, kardinal ...., lovar, förpliktar och svär, så Gud hjälpe mig och dessa heliga Evangelier som jag rör med min hand).

Ceremonimästaren sade: ”Extra omnes”, och uppmanade så alla utom kardinalelektorerna, hovpredikant emeritus och ceremonimästaren att gå ut ur Sixtinska kapellet. Ceremonimästaren stängde ljudligt de stora portarna. Så inleddes konklavens första omröstning.