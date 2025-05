Jubileum för familjer och barn - över 60 000 pilgrimer i Rom

Påve Leo XIV välsignar ett barn under den allmänna audiensen onsdagen den 28 maj på Petersplatsen (@Vatican Media)

Från över 120 länder fyller föräldrar, mor- och farföräldrar och barn i alla åldrar Roms gator under det jubileum som är tillägnat familjen 30 maj till 1 juni. Olika initiativ hålls på torg i staden, där familjer och föreningar delar med sig av sina erfarenheter. Jubileet avslutas med höjdpunkten, den heliga mässan på Petersplatsen som leds av påve Leo.

Vatican News

De tre dagarna som ägnas åt jubileet för familjer - barn, mor- och farföräldrar och äldre - från fredag 30 maj till söndag 1 juni, är fulla av evenemang och aktiviteter och präglas av bönestunder, eftertanke, firande och gemenskap. Jubileumsevenemanget har lockat över 60 000 troende från 120 länder på alla världens kontinenter till Rom. De största grupperna kommer från Italien, Spanien, USA, Polen och Portugal. Men också från Brasilien, Argentina, Colombia, Mexiko, Storbritannien, Schweiz, Tyskland, Kanada, Rumänien, Filippinerna och Chile.

På programmet, besök i de påvliga basilikorna och och möjlighet att gå genom de heliga portarna. ”Dialoger med staden” - kulturella, konstnärliga och andliga evenemang på torgen i Roms historiska centrum - anordnas av olika institutioner, föreningar och rörelser med anknytning till pastoral arbete för familjer.

Sedan en stor bönevaka på torget framför Laterankyrkan där 10 000 exemplar av den nya upplagan av ”Barnets bibel”, som ges ut av den påvliga stiftelsen ”Aid to the Church in Need” på italienska, engelska, spanska, franska och portugisiska, delas ut. Söndagens mässa på Peterplatsen leds av påven Leo XIV.