Samtal mellan Zelensky och kardinal Parolin: Bön för påven och vädjan om fred

I ett inlägg på X meddelar Ukrainas president att han har haft ett telefonsamtal med Vatikanens statssekreterare.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten



En önskan om ett snabbt tillfrisknande till påven, tacksamhet för det ”moraliska” stödet till det ukrainska folket och tack också för ansträngningarna att underlätta återlämnandet av ukrainska barn som ”olagligen deporterats och fördrivits av Ryssland”. Detta är de frågor som Ukrainas president Volodymyr Zelensky tog upp med kardinalstatssekreterare Pietro Parolin i ett telefonsamtal fredagen den 14 mars, bara några dagar efter att Kiev och Washington under samtal i Jeddah enades om ett 30 dagar långt eldupphör.

Samtalet

Det var Zelensky själv som via ett inlägg på sitt X-konto berättade om samtalet med kardinal Parolin - som han hade träffat i juli förra året under kardinalens resa till Ukraina. Samtalet bekräftades också av Matteo Bruni, chef för Heliga stolens presstjänst, under den dagliga genomgången med journalister.



Zelenskys inlägg lyder: ”Jag talade med Heliga stolens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin. Jag önskade påven Franciskus ett snabbt tillfrisknande och tackade honom för hans böner och moraliska stöd för vårt folk, liksom för hans insatser för att underlätta återvändandet av ukrainska barn som olagligen deporterats och fördrivits från Ryssland.”

”Heliga stolen har tagit emot en lista över ukrainare som hålls fängslade i ryska fängelser och läger. Vi räknar med stöd för deras frigivning”, tillade presidenten och betonade att fångutväxlingar och en 30-dagars vapenvila skulle vara "de första snabba stegen" mot att närma sig "en rättvis och varaktig fred".

”Ukraina är redo att ta dessa steg eftersom det ukrainska folket vill ha fred mer än någon annan”, säger Zelensky, ”den Heliga stolens röst är mycket viktig på vägen mot fred.”

Arbete för minderåriga och fångar



Det är inte första gången som Zelensky offentligt tackar Heliga stolen för dess arbete för frigivningen av de fler än 19 000 ukrainska minderåriga som förts till Ryssland och för fångutväxlingen. Han var själv den förste som vände sig till Vatikanens diplomatiska nätverk och bad om ingripande i dessa frågor. Han sade det också vid den första audiensen efter krigsutbrottet med påven Franciskus 2023 och vid det senaste mötet - det tredje i Vatikanen, det fjärde om man beaktar det bilaterala mötet vid G7-mötet i Apulien - den 11 oktober 2024.

Zuppis uppdrag



Även 2024 uttryckte Zelensky via X sin tacksamhet till Heliga stolen för de ”ansträngningar” som gjorts ”för att hämta hem” de två redemptoristerna Ivan Levytskyi och Bohdan Heleta, som greps i november 2022 och släpptes av Ryssland i en fångutväxling med Ukraina den 29 juni förra året. Han uttryckte också sin uppskattning över kardinal Matteo Maria Zuppis uppdrag att ”lätta på spänningarna i konflikten i Ukraina”, som inneburit stopp inte bara i Kiev utan också i Moskva, Washington och Peking, där han träffat politiska och kyrkliga företrädare. Det var just Zuppis uppdrag - vilket också kardinal Parolin har beräftats vid flera tillfällen - som satte igång ”en mekanism” för utbyte av fångar och återförande av barn.

Detta bekräftade också ärkebiskop Paul Richard Gallagher, Vatikanens sekreterare för förbindelserna med stater och internationella organisationer, under sitt tal vid fredsformelkonferensen i Montréal, på förslag av Zelensky själv (oktober 2024). Ämnet på dagordningen var ”Förslag nummer 4” av de tio punkter som utgör formeln: ”frigivning av alla fångar och deporterade”. Denna humanitära hjälp var sedan ”det primära målet för kardinal Zuppis resa till Kiev och Moskva”, sade Gallagher. Uppdraget, tillade han, ”ledde till att man skapade ett ramverk för repatriering av barn och ett regelbundet informationsutbyte mellan de båda sidorna. Detta inkluderade också online-möten med deltagande av de apostoliska nuntierna i de två länderna”, Visvaldas Kulbokas i Ukraina och Giovanni d'Aniello i Ryssland.

”De två apostoliska nuntiernas närvaro är till stor hjälp för att underlätta dialogen”, förklarade han och att i synnerhet Kulbokas ”har identifierat katolska institutioner som är redo att ta emot familjer med minderåriga som återvänder till hemlandet”. Och detta samtidigt som Heliga stolen har upprepat ”sina krav på nya listor över barn”, vidarebefordrat ”tusentals namn på fångar och bett om att de ska utväxlas och friges” och ”bett den ryska sidan om överlämnande av avlidna ukrainska soldater”.