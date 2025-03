Parolin: Rättvis och hållbar fred i Ukraina. Hamas och Israel måste finna lösningar

Kardinalstatssekreteraren deltog vid La Cattedra dell'Accoglienza i Rom - ett årligt möte om mötekultur - och kommenterade under diskussionerna Trumps uttalanden om Europa och påminde om påvens uppmaning att ”avväpna orden” för att ”förhindra att de blir till konflikter”. Han efterlyste sedan förhandlingar "utan förbehåll" för Ukraina och uppmanade till "måttfullhet" i Gaza. Om påven Franciskus hälsa: Det viktiga nu är att han vilar.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten

Förhandlingar ”utan förbehåll” för en rättvis och varaktig fred i Ukraina, en viss återhållsamhet” från Hamas och Israels sida och ”vapenfria” lösningar för Gaza. Sedan ”avväpnade” ord som främjar dialog, möten och inte splittring och, om de misslyckas med detta, ”att vara så tysta som möjligt”. Kardinal Pietro Parolin ser med oro på de krig som sliter sönder världen, de krig som utkämpas i Europa och Mellanöstern, men också de verbala krig som förvärrar en tid av spänningar. Vatikanens statssekreterare deltog under den tredje dagen av La Cattedra dell'Accoglienza, ett evenemang som pågår fram till den 28 mars i Fraterna Domus i Sacrofano, nära Rom, och som syftar till att främja solidaritetskulturen, konsten att mötas och föra dialog.

Önskan om påvens återhämtning



Parolin ledde en debatt om aktuella frågor med Vincenzo Buonomo, påvens delegat vid det påvliga universitetet Urbaniana, men först svarade han på journalisternas frågor vid sidan av evenemanget, till att börja med om påvens hälsa, som är konvalescent i Santa Marta i Vatikanen. Kardinalen uttryckte hopp om att Franciskus ska få "vila" och "återhämta sig undan för undan". Han påminde om Statio Orbis för fem år sedan på en tom Petersplats, mitt under coronapandemin, och betonade att - precis som då - "har påven god kontakt med hela kyrkan och med alla troende". ”Detta har vi sett genom alla de kärleksfulla uttryck och framför allt genom de böner som har följt honom under hans sjukdomstid och som fortsätter” än idag.

Språket måste ”avväpnas"



Kardinalens blick vidgades sedan till världen och nådde även USA och president Donald Trumps senaste ”starka” uttalanden riktade mot européer, som beskrivs som ”parasiter”. Parolin uppmanade till att ”avväpna orden” och tog upp det viktiga uttryck som påven Franciskus formulerade i sitt brev till Corriere della Seras redaktör Luciano Fontana den 18 mars. ”Avväpna ord för att förhindra att de sedan blir konflikter och blir ett 'krigsliknande krig'”. Statssekreteraren fortsatte, ”Detta gäller alla. Och i synnerhet i dag, när det råder en så spänd situation på alla områden, är det bra att använda få ord, att vara tyst så mycket som möjligt och om ord används, ska det vara kloka ord, ord som kan bidra till dialog, till att mötas och inte till att splittra."

Kardinal Parolin vid mötet La Cattedra dell’Accoglienza (ANSA)

Förhandlingar i Ukraina och lösningar för Gaza



När det gäller Ukraina, där förhandlingar om vapenvila pågår, uttryckte kardinalen en förhoppning om att ”verkligt positiva" resultat nås. ”Jag tror att det viktiga är att vi förhandlar utan villkor”, sa han, ”så att vi först kan nå en överenskommelse och så småningom nå fram till en vapenvila och sedan verkliga förhandlingar för att nå fram till den rättvisa och varaktiga fred som vi alla hoppas på och som jag tror att parterna själva också vill uppnå.



Kardinal Parolin efterlyste även lösningar för Gaza - och dolde inte sin besvikelse över att den tillfälliga vapenvilan kan bli ”en permanent vapenvila” - för att på så sätt ”starta en dialog om pacificering och återuppbyggnad”. ”Jag tror”, sa han, ”att det måste finnas en stor känsla av återhållsamhet på båda sidor, kanske en som inte har utövats av både Hamas och israelerna. Försök att hitta ett sätt att lösa det problem som finns, utan att ta till vapen”.

Staternas vilja att följa reglerna



Med hänvisning till toppmötet i Paris med ”koalitionen av frivilliga”, upprepade han att ”allt internationellt liv utspelar sig på staternas vilja att följa de regler som de har gett sig själva”. ”Om det inte finns en sådan politisk vilja, finns det ingen möjlighet till ett fredligt och konstruktivt internationellt liv”, avslutade Parolin och påminde om hur internationella organ uppstod under det kalla kriget och efter de stora världskonflikter som härjade i Europa under förra seklet. ”Idag har världen förändrats på djupet, det finns så många maktcentra och kanske har det inte funnits tillräckligt engagemang från de internationella organens sida för att anpassa sig till dessa nya realiteter i världen”. Kanske, enligt kardinalen, har ”hoppet gått förlorat om att förändra detta system, som är ett system av ömsesidig blockad som inte tillåter att samhällets verkliga problem tas upp”. Det är därför nödvändigt att ”anpassa de internationella organen till den verklighet som har uppstått under de senaste decennierna”. Problemet är om det finns ”intresse av att reformera dem så att de fungerar ordentligt” eller om ”man föredrar att inspireras av andra principer”.



Därför bör man också reflektera över kommunikation och mediernas funktion som förstärkare av freds- och dialogfrågor. I synnerhet ”som kristna”, sa Parolin, ”har vi en plikt och ett åtagande att återvända till dessa ämnen som tenderar att glömmas bort av nationella skäl eller för att medierna inte ägnar dem någon större uppmärksamhet”.

Välkomnande av migranter



I dialogen gavs det också utrymme för migrationsfrågan och Parolin noterade en ”negativ inställning” till migration samtidigt som han betonde att "Europa är i stort behov av migranter”. ”Det försök som görs är att minska de irreguljära flödena”, sa han och hänvisade till folkets känslor "som politikerna sedan lyssnar på", och lade till: ”Det finns en så utbredd rädsla i vårt Europa för en invasion, vi borde kunna lägga denna vision år sidan och ha en mer positiv inställning till dessa våra bröder och systrar som flyr från situationer med extrem misär eller konflikt. Att erbjuda migranter en plats där de är välkomna tror jag är grundläggande”. När det gäller de kristnas flykt från Mellanöstern, är det enligt kardinalen en utarmning, och ”det är en stor tragedi ur religiös synvinkel, eftersom det är på dessa platser som kristendomen föddes”, men även en tragedi ”också för själva lokalsamhällena" eftersom de ”är en modererande närvaro i många situationer och kan bidra till att mildra spänningar”. ”Ett samhälle utan kristna”, avslutde utrikesministern, "riskerar att bli radikaliserat och extremistiskt".