Drottning Silvia i Vatikanen för möte om risker med AI för barn

Drottning Silvia och prinsessan Madeleine deltog vid den två dagar långa konferensen om risker och möjligheter med AI för barn, som Childhood Foundation hade organiserat tillsammans med den Påvliga Vetenskapsakademin 21-22 mars.

Vatican News

Målet att stärka barnens säkerhet, integritet och värdighet stod i fokus för konferensen "Risks and Opportunities of AI for Children” som såg deltagare från hela världen och med olika sociala, kulturella och vetenskapliga perspektiv samlas i Påvliga Vetenskapsakademin i Vatikanträdgårdarna, mellan den 21-22 mars.

Drottning Silvia hälsar på statssekreterre kardinal Pietro Parolin

Konferensen var anordnad i samarbete med Childhood Foundation, och Drottning Silvia som grundade denna organisation för 25 år sedan, deltog tillsammans med prinsessan Madeleine, under de två dagarna i Vatikanen. Det var drottningens tredje tillfälle vid den Påvliga Vetenskapsakademin, efter att ha deltagit vid konferenser 2019 och 2015, alltid med fokus på att skydda utsatta barn, enligt Childhoods vison att ”alla barn ska ha en uppväxt fri från sexuella övergrepp och exploatering”.

Drottning Silvia och prinsessan Madeleine välkomnas till Påvliga Vetenskapsakademin

Britta Holmberg, vice ordförande för Childhood talade i en intervju med Vatican News om hur Childhood arbetar i frågan och beskrev riskerna och vilka barn som är mest utsatta.

Britta Holmber tillsammans med kardinal Turkson, Pater Zollner och Joachim von Braun

Christoffer Rahm, psykiatriker och forskare vid KarolinskaInstitutet, som var en av talarna från Sverige vid konferensen, berättade om hans förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa och utstå sexuella övergrepp.

Intervju med Christoffer Rahm

Ordförande för akademin professor Joachim von Braun tackade drottningen för att ha möjliggjort konferensen, och för hennes närvaro i Vatikanen. Och drottning Silvia avslutade med att uttrycka sin uppskattning över arbetet och samtidigt hälsa påven Franciskus god bättring.