Presskonferens den 20 mars i Heliga stolens pressrum av mötet "Risks and Opportunities of AI for Children: A Common Commitment for Safeguarding Children"

AI, risker och möjligheter för att skydda barn - ett möte i Vatikanen

En konferens med titeln "Risks and Opportunities of AI for Children: A Common Commitment for Safeguarding Children", som anordnades av den påvliga vetenskapsakademin i samarbete med World Childhood Foundation och Institutet för antropologi (IADC) vid det påvliga universitetet Gregoriana, presenterades vid Heliga stolens presstjänst. Turkson: Heliga stolen och påven Franciskus ligger alltid i framkant när det gäller ny teknik. Britta Holmberg presenterade World Childhood Foundations arbete.

Edoardo Giribaldi - Vatikanstaten

Stärka statliga regelverk ur en etisk synvinkel, sätta barnens "säkerhet, integritet och värdighet" i centrum och höja deras röster i samtida diskussioner, för en artificiell intelligens som, som påven Franciskus betonar, förblir förankrad i sin "kreativa potential" och tar avstånd från individualistiska och privata motiv. Med dessa målsättningar presenterades i går, den 20 mars, i Heliga stolens pressrum seminariet "Risks and Opportunities of AI for Children: A Common Commitment for Safeguarding Children", som anordnas av den påvliga vetenskapsakademin i samarbete med World Childhood FoundationochInstitutet för antropologi (IADC) vid det påvliga universitetet Gregoriana. Mötena pågår fram till den 22 mars i Casina Pio IV i Vatikanen. Presskonferensen hölls av kardinal Peter Turkson, kansler för påvliga vetenskapsakademin och påvliga akademin för samhällsvetenskaper, professor Joachim von Braun, ordförande för påvliga vetenskapsakademin, professor Hans Zollner, chef för IADC vid påvliga universitetet Gregoriana, och Britta Holmberg, biträdande sekreterare för World Childhood Foundation, en organisation som grundades av Sveriges drottning Silvia för 25 år. AI får inte enbart vara händerna på privatpersoner Kardinal Turkson inledde sitt anförande med att betona projektets kollektiva karaktär och den Heliga stolens, och i synnerhet påven Franciskus, engagemang för den nya tekniken. Förutom debatter om en ny etik för algoritmer, den så kallade ”algoretiken”, är det nödvändigt att diskutera enskilda staters ansvar, så att artificiell intelligens inte enbart förblir ”i händerna på privatpersoner”. Kardinalen betonade också vikten av att utveckla regleringsmodeller som kan delas med biskopskonferenser runt om i världen. Ett mål som också kan uppnås under de möten som kommer att hållas i Casina Pio IV, genom ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till vittnesmålen från dem som har drabbats av övergrepp på nätet och breddar debatten, vilket har gjorts för andra allvarliga frågor, däribland människohandel.

Dialog med teknikföretag

Professor Von Braun lyfte fram hur riskerna med ny teknik blir alltmer uppenbara för forskarsamhället. Från beroende av sociala medier, som har en betydande inverkan på barns hjärnutveckling, till kränkningar av den personliga integriteten och manipulering av deras smak i kommersiella syften. ”I åratal ansågs matematik vara en disciplin utan etiska implikationer”, säger von Braun, med anledning av de algoritmer som styr ny teknik, ”men idag är det inte längre så.” Han påpekade att det fortfarande finns mycket kvar att göra på det politiska planet. I EU har t.ex. ett lagförslag legat stilla i två år, och i USA är det viktigt att föra en dialog med de stora teknikföretagen, som Alphabet, som leds av Google. I detta sammanhang kan påvliga vetenskapsakademin främja en konstruktiv och kontinuerlig dialog. Samarbete för att upptäcka missbruk

Professor Zollner betonade framsyntheten hos Heliga stolen, som redan 2017 pekade ut ”företrädare för företag som är nyckelaktörer i den tekniska utvecklingen” som avgörande aktörer i skyddet av barn. En process som har avstannat under årens lopp, men som måste tas upp igen, särskilt av kyrkan, vars främsta uppgift är att skydda de mest utsatta. Den Heliga stolen, förklarade Zollner, har en ”unik” möjlighet: att samla alla berörda aktörer runt samma bord för att ta itu med frågor som riskerar att förbli olösta om de hanteras på ett fragmenterat sätt. Med hänvisning till samarbetet mellan EU och USA nämnde Zollner National Center for Missing and Exploited Children, en amerikansk organisation som förra året tog emot mer än 29 miljoner rapporter om övergrepp mot barn på nätet, inte bara i USA utan även i Europa. Samarbetet mellan sådana organ och nationella myndigheter har gjort det möjligt att inleda utredningar och straffa förövare. Slutligen betonade han familjernas avgörande roll: ”Jag känner inte en enda förälder som inte är bekymrad över de risker som deras barn tar på nätet”, sa han och erkände de svårigheter som vuxna står inför när det gäller att anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Data om våld på nätet

Britta Holmberg presenterade World Childhood Foundations arbete, en organisation som grundades av drottning Silvia för 25 år sedan i syfte att ta itu med frågor som få ledare på den tiden behandlade ”öppet”. Hon betonade vikten av att skydda de mest utsatta barnen, såsom migranter, föräldralösa och hemlösa. De uppgifter om övergrepp på nätet som hon nämnde är alarmerande: en av fem flickor och en av sju pojkar har utsatts för olika typer av våld på nätet. "Tekniken är en del av problemet, men den måste också vara en del av lösningen", sa hon och lyfte fram samma motsatsförhållande som påven Franciskus noterar, nämligen att nya verktyg innebär både risker och möjligheter.