Vatikanens astronom släpper ”En jesuits guide till stjärnorna”

Den senaste boken från chefen för Vatikanens observatorium kombinerar personliga reflektioner med en detaljerad historik över jesuiternas astronomiska studier.

Jesuitbroder Guy Consolmagno, chef för Vatikanens observatorium, har publicerat en ny bok med titeln A Jesuit's Guide to the Stars.

Boken, som publicerades den 4 februari, kartlägger jesuiternas långa historia i astronomistudier.

Som Consolmagno konstaterar i bokens inledning är detta en historia som har sitt ursprung i Jesu Sällskaps allra tidigaste dagar. Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola, säger i sin självbiografi (som något förvirrande är skriven i tredje person) att ”den största tröst han fick ... var att betrakta himlen och stjärnorna, och det gjorde han ofta och under ganska lång tid”.

Berättelsen fortsätter sedan med personer som Angelo Secchi, italiensk jesuit och astronom från 1800-talet - som Consolmagno säger ”kanske är den största vetenskapsmannen som de flesta människor aldrig har hört talas om” - och Gerard Manley Hopkins, en välkänd jesuitpoet och ”begåvad amatörastronom”.

A Jesuit's Guide to the Stars är också en mycket personlig bok, fylld av Consolmagnos egna reflektioner och till och med ett kapitel om hur han upptäckte sin kallelse till jesuitorden. Consolmagno, som är född i Detroit, har examen från MIT och University of Arizona och undervisade i fysik på universitetsnivå innan han gick in i jesuitorden 1989.

Boken innehåller också nyanserade reflektioner om förhållandet mellan tro och vetenskap. Consolmagno varnar t.ex. för ”konkordism”, dvs. försöket att hitta samband mellan vetenskapliga upptäckter och Bibelns läror.

”Både religionen och vetenskapen måste bevara sin självständighet och sin särart”, säger Consolmagno och citerar påven Johannes Paulus II. ”Religionen är inte grundad på vetenskapen och vetenskapen är inte heller en förlängning av religionen.”