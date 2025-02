Vår Fru av Fatima till Rom i oktober för jubelåret

Vår fru av Fatima (AFP or licensors)

Den berömda statyn av Jungfru Maria, som vördas som vår Fru av Fatima, kommer att vara i Rom den 11-12 oktober 2025 för jubelårsevenemanget med fokus på mariansk andlighet.

Vatican News

Originalstatyn av Vår Fru av Fatima kommer att färdas från den portugisiska Mariahelgedomen i Fatima till Rom i oktober, med anledning av jubelåret för mariansk andlighet som äger rum den 11-12 oktober.

Den berömda Mariastatyn, känd över hela världen och en symbol för ”Hoppet som inte sviker”, kommer att vara närvarande bland de troende under den heliga mässan på Petersplatsen söndagen den 12 oktober 2025 kl. 10.30, vilket ytterligare berikar denna stund av bön och eftertanke.

Enligt en kommuniké som Vatikanens Dikasterium för evangelisation publicerade på torsdagen, är inträdet till Petersplatsen för det eukaristiska firandet gratis, och anmälan för att delta i jubelårsevenemanget är redan öppen på hemsidan.

Fjärde gången statyn är i Rom

Detta blir fjärde gången som statyn lämnar Fatima för att komma till Rom. Första gången var 1984, under Frälsningens extraordinära jubelår, då påven Johannes Paulus II den 25 mars vigde världen åt Marias obefläckade hjärta. Den andra gången var under det stora jubelåret år 2000 och den tredje gången var i oktober 2013, under trons år med påven Franciskus.

”Den älskade originalstatyn av Vår Fru av Fatima i Rom ger möjlighet att uppleva Jungfru Marias närhet”, säger ärkebiskop Rino Fisichella, proprefekt för Dikasteriet för evangelisation. ”Det är en av de viktigaste Maria-ikonerna för kristna världen över, som vördar henne, vilket påven framhåller i bullan för jubelåret Spes non confundit, som den 'mest tillgivna av mödrar, som aldrig överger sina barn'.

I Fatima sa Jungfru Maria till de tre små herdarna det som hon fortsätter att försäkra var och en av oss: ”Jag skall aldrig lämna er. Mitt obefläckade hjärta kommer att vara er tillflykt och vägen som leder er till Gud.”

En hoppets pilgrim

”Denna staty lämnar helgedomen i Cova da Iria endast i undantagsfall och endast på påvarnas begäran”, förklarade fader Carlos Cabecinhas, rektor för helgedomen i Fatima.

”I denna jubeltid är Jungfru Maria av Fatima kvinnan som förmedlar påskens glädje, även i de smärtsamma tider som världen går igenom”, sa han. ”Än en gång kommer den 'vitklädda damen' att vara en hoppets pilgrim och i Rom kommer hon att vara tillsammans med den 'vitklädde biskopen', som Fatimas herdebarn kärleksfullt kallade den påven.”

Skulpturen är ett verk av den portugisiske konstnären José Ferreira Thedim, som skapade den 1920. Den förvaras vanligtvis i uppenbarelsernas kapell i Vår Fru av Fatimas helgedom.

Det var på denna plats som Jungfru Maria mellan maj och oktober 1917 uppenbarade sig sex gånger för de tre herdebarnen Lucia dos Santos, Jacinta Marto och Francisco Marto.

Statyn är 104 cm hög och snidades i brasiliansk cederträ efter beskrivningar från de tre barnen. Den kröntes under högtidliga former den 13 maj 1946 och i kronan ingöts senare den kula som träffade Johannes Paulus II vid hans mordförsök på Petersplatsen den 13 maj 1981.