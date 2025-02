Kardinal Arborelius: Kristus, hjälp oss sprida ditt ljus i Norden

"Det är bara Jesus som kan besvara människans djupaste längtan och sökande". Det sa kardinal Anders Arborelius i sin predikan på Kyndelsmässodagen under den nordiska biskopskonferensens gemensamma pilgrimsfärd 1-3 februari.

Vatican News

De nordiska biskopskonferensernas gemensamma pilgrimsfärd till Rom 1-3 februari - där omkring 1100 pilgrimer från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island deltog - sammanföll med Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet, söndagen den 2 februari. Mässan firades i kardinal Anders Arborelius titelkyrka Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, och han själv var huvudcelebrant.

Här följer predikan av hans eminens Anders kardinal Arborelius, biskop av Stockholm.

Kyndelsmässodagen 2.2.2025 Santa Maria degli Angeli

I Sverige älskar vi att tända ljus i alla dess former, och på alla möjliga och omöjliga ställen. I advent tänds ljusstakar och stjärnor i vart och vartannat fönster. I allhelgonatider är kyrkogårdarna fulla av ljus på gravarna – och SL sätter in extra tunnelbanetåg till Skogskyrkogården. Så fort det sker en olycka springer folk till kyrkorna på myndigheternas inrådan för att tända ljus. Och vi får inte glömma Sankta Lucia med ljus i hår! Det finns en längtan efter ljus, när allt är mörkt både inombords och i världen omkring oss. Samtidigt är det svårt för många att våga bekänna sig till Jesus ”som är ljus av ljus, sann Gud av sann Gud”. I år får vi fira att det är 1700 år sedan konciliet i Nicaea gav oss denna trosbekännelse. Det borde inspirera oss till evangelisation, så att denna vaga ljuslängtan blir till ett äkta möte med honom som är det sanna ljuset som kommit i världen för vår frälsnings skull.

Hur kommer det sig att det är så svårt för de flesta svenskar att ta steget från att vara sökare till att bli bekännare och överlåta sig till Jesus Kristus, det sanna och fulla ljuset? Idag får vi, nordiska pilgrimer, i detta tempel här i Rom, i kyrkans hjärta, på deras vägnar bekänna vår tro på Jesus tillsammans med den judiske åldringen Symeon i Jerusalems tempel: ”Mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk (också våra nordiska), ett ljus med uppenbarelse och härlighet åt ditt folk Israel” (Luk 2:30-32).

Som hoppets pilgrimer får vi tillsammans med Symeon ta emot Jesus i våra armar och i vårt hjärta. Vi får tillbe honom som är Faderns enfödde Son som fötts av Jungfrun Maria för att ge hela världen, judar som hedningar, frälsningens ljus mitt i allt mörker och hopplöshet. Vi vill öppna vårt hjärta på vid gavel för detta barn och låta oss själva förvandlas till Faderns älskade barn. Han vill fördriva mörkret ur vårt inre, ja, befria hela världen från mörkrets välde, från våldets och krigets gissel. Vi kan inte fördriva mörkret av egen kraft, men vi kan göra mer än vi anar om vi låter Jesu kraft få verka genom att vi omvänder oss och ställer oss i ljusets och sanningens tjänst.

Under detta heliga år kan vi ta ett avgörande steg på omvändelsens väg. Det är väl därför vi är här i Rom just nu? Vi är här för att ställa oss till Jesu förfogande, för att som Jesu budbärare och ljusets barn bana väg för honom och hjälpa människor att ta emot honom som är ljus av ljus, den ende som kan frälsa och rädda vår värld. Jesus vill med sitt ljus lysa upp hela världen: Han vill tända ett hoppets ljus för dem som sitter fast i syndens mörker och i hopplöshetens isande kyla. Han vill sända sin Ande, den levande kärlekslågan, in i våra hjärtan och bränna bort själviskhetens ingrodda förblindelse. Han vill tända trons glöd inom oss, så att vi vågar gå i närkamp med lögnens vittförgrenade nätverk som förslavar och binder människor under falska gudar och ideologier.

Vi får fira dagens högtid, Herrens frambärande i templet, i ett tempel vigt åt Sankta Maria, änglarnas och martyrernas drottning. Maria tog emot honom som är ljus av ljus på hela världens vägnar. I henne ser vi urbilden av kyrkan i hennes innersta, heliga väsen. I hennes närhet får vi också trons kraft, hoppets glädje och kärlekens klarsyn, så att vi kan öppna oss ännu mer för Jesus och ställa oss i hans tjänst. Maria hjälper oss att gå hoppets väg mot den eviga härligheten. Redan nu får vi en glimt av himlen, så att vi tillsammans med änglarna kan stämma in i deras lovsång: sanctus, sanctus, sanctus. Maria hjälper oss att stå kvar under korset tillsammans med henne och med martyrerna i alla tider. På så sätt lär vi oss att bära den lilla flisa av Jesu heliga kors som han låter oss få bära som hans medhjälpare i frälsningens verk. Som Kristi budbärare kan vi hjälpa våra medmänniskor att öppna sig för honom som är ljus av ljus. Han kan ge dem hopp om att få dela himlens härlighet tillsammans med änglarna och samtidigt bli vittnen/martyrer om Jesu kärlek, också i svåra tider.

Det är bara Jesus som kan besvara människans djupaste längtan och sökande. Vi ber för varandra, att vi genom vår pilgrimsfärd under detta jubelår skall styrkas i vår tro, i vårt hopp och i vår kärlek till Jesus Kristus, så att vi på ett trovärdigt sätt kan vittna om honom och hans kyrka därhemma. Så många i vårt land behöver få hopp i hopplöshet och mening i lögn och halvsanning. En gång för alla har ljuset segrat när Jesus stod upp ur mörkrets och dödens grav. Syndens och dödens makt är bruten. Men denna sanning måste få höras, ja, basuneras ut och förvandla människor som trevar sig fram i ett ofta fruktlöst sökande och en känslosam längtan utan att nå fram.

Hjälp oss Jesus Kristus, ljus av ljus, att få sprida ditt ljus i Nordens mörker!