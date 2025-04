Stipendier för studier i mänskligt broderskap utlysta

Zayed Prize Committee for Human Brotherhood och Georgetown University bjuder in unga universitetsstudenter att delta i ett intensivprogram för interreligiös och interkulturell dialog som tar upp de stora utmaningarna i dagens samhälle. Mötena sker online och avslutas med en veckas studier i Indonesien.

Vatican News

Zayed Prize for Human Brotherhood och Berkley Centre for Religion, Peace and International Affairs vid Georgetown University (USA) har öppnat för ansökningar till den andra upplagan av Human Brotherhood Scholarship Programme (länk), ett tvärkulturellt och interreligiöst initiativ som riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå från universitet runt om i världen.

Programmet omfattar onlinemöten från juni och en veckas studieresa till Jakarta, Indonesien, i augusti 2025, vilket kommer att ge stipendiaterna möjlighet att nätverka med universitetsstudenter med olika bakgrund och trosuppfattning samt med politiker på hög nivå, företrädare för olika religioner, samhällsledare och vinnare av Zayedpriset för mänskligt broderskap. Sista ansökningsdag är den 16 maj.

Human Brotherhood Scholarship Programme - som lanseras 2024 - syftar till att engagera universitetsstudenter från hela världen i en dialog mellan olika kulturer, bakgrunder och trosuppfattningar, i syfte att samarbeta kring de mest angelägna utmaningarna för mänskligt broderskap bland ungdomar. Programmet är en del av Zayed Prize for Human Brotherhoods uppdrag att stärka unga ledare och rusta framtida generationers ledare med de färdigheter och erfarenheter som krävs för att främja värdet av broderskap. Programmet är också en del av Meeting Culture Project vid Centre for Religion, Peace and International Affairs vid Georgetown University, ett ledande akademiskt centrum för tvärvetenskapliga studier av religion och främjande av förståelse mellan religioner.

Den första upplagan

I sin första upplaga valde Human Brotherhood Scholarship Programme ut en grupp på 11 begåvade studenter från 8 länder och 5 religioner för en studie- och utbytesresa till Abu Dhabi i februari 2024. Vid detta tillfälle deltog stipendiaterna i Human Brotherhoods första Majlis-möte och i utdelningen av Zayed-priset. De träffade också Al-Azhars storimam Ahmed Al-Tayeb - som fått Zayed-prisets hedersutnämning - och Östtimors president och medlem i 2022 års prisjury, José Ramos-Horta.

Före, under och efter studieresan arbetade stipendiaterna med att identifiera hinder för inkluderande samhällen på universitetscampus, identifiera befintliga positiva metoder och utveckla konkreta förslag för att skapa en möteskultur som kan tillämpas mellan och inom universitet över hela världen.

Framtida fredsambassadörer

Zayedprisets generalsekreterare, Justice Mohamed Abdelsalam, säger: "Att arbeta med globala universitet för att hjälpa till att utrusta nästa generations ledare med de färdigheter och erfarenheter som krävs för att vara freds- och samexistensambassadörer på sina universitet, i sina samhällen och i sina framtida karriärer är en prioritet för att främja fred och mänskligt broderskap. Vi uppskattar verkligen det pågående samarbetet med Georgetown University kring detta viktiga initiativ".

Thomas Banchoff, chef för Georgetowns Berkley Centre, säger: ”Human Brotherhood Scholarship Programme är en unik möjlighet att främja andan i den deklaration om mänskligt broderskap som undertecknades av påven Franciskus och Grand Imam Ahmed Al-Tayeb 2018. Det har aldrig varit viktigare att stödja unga som engagerar sig i interreligiös dialog och samarbete."

Aisha Alyassi, mottagare av stipendiet 2024 från Förenade Arabemiraten, säger: "Stipendieprogrammet Human Brotherhood har fått mig att växa både personligen och andligt. Vi hade nöjet att träffa flera internationella ledare som betonade vikten av unga för att främja fredsprocesser och mänskligt broderskap. Deras förtroende för oss har satt avtryck i våra hjärtan och fått oss alla att känna ansvar för att skapa en bättre värld för kommande generationer".