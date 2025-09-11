Pyhä Pier Frassati ja pyhä Carlo Acutis: Jumala kaiken keskelle

Sunnuntaina 7. syyskuuta paavi Leo XIV julisti kaksi nuorta miestä pyhimyksiksi, Pier Frassatin ja Carlo Acutiksen. Carlo Acutis kuoli vuonna 2006 leukemiaan 15-vuotiaana. Hän on ensimmäinen milleniaali, joka on julistettu pyhimykseksi. Pier Frassati kuoli vuonna 1925. Molemmilla miehillä oli syvä rakkaus sakramentteihin, erityisesti eukaristiaan.

Juho Sankamo

Messussa, jossa siunatut Acutis ja Frassati julistettiin pyhimyksiksi, paavi Leo XIV saarnasi siitä, kuinka tärkeää on kuulua Jumalan suunnitelmiin. Paavi lainasi päivän lukukappaleen jaetta: “Kuka ymmärtäisi sinun tahtosi, ellet olisi antanut viisauttasi ja lähettänyt pyhää henkeäsi korkeuksista?” (Viis. 9:17.) Paavi korosti, että tämä kysymys sopii nuorille miehille, kuten Carlo Acutikselle ja Pier Frassatille. Kun ihminen on saanut vaikka mitä, kuten rikkautta, terveyttä, valtaa ja nuoruutta, kuuluu tuo olennainen kysymys Jumalan suunnitelmasta. Suurin riski elämässä on, että ihminen kuluttaa elämänsä Jumalan suunnitelmien ulkopuolella, paavi saarnasi.

Päivän evankeliumitekstissä Jeesus julistaa: “Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni.” (Luuk. 14:27.) Paavi Leo XIV huomautti, että meidän pitää luopua itsestämme, ja kaikesta omastamme. Silloin voimme astua seikkailuun, jonka Herra avaa eteemme. Henki antaa meille tähän viisautta ja voimaa.

“Herra, mitä sinä haluat minun tekevän?”

Paavi Leo huomautti, että monet nuoret, kautta vuosisatojen, ovat eläneet näissä risteyskohdissa. Paavi viittasi pyhään Franciscus Assisialaiseen, joka niin kuin Salomo, oli rikas ja nuori, janoten kunniaa ja kuuluisuutta. Hän halusi saavuttaa kunniaa taistelukentällä, mutta siellä hän kohtasi Jeesuksen, joka pyysi häntä arvioimaan omaa toimintaansa. Tultuaan tolkkuihinsa, Franciscus esitti Jumalalle yksinkertaisen kysymyksen: “Herra, mitä sinä haluat minun tekevän?”

Tuosta hetkestä muuttui Franciscuksen elämä, ja hän alkoi kirjoittaa toisenlaista kertomusta. Paavi saarnasi, että me tunnemme tuon loistavan kertomuksen pyhyydestä, luopumuksesta, köyhyydestä ja rakkaudesta. Paavi huomautti, että pyhimysten elämä alkaa aina siitä yksinkertaisesta asiasta, että he sanovat “kyllä” Jumalalle. Paavi viittasi Augustinukseen, joka tunsi sisimmässään äänen - “minä tahdon sinut”. Tuosta hetkestä alkaen Jumala antoi Augustinuksen elämälle uuden suunnan, uuden päämäärän ja tarkoituksen.

Pyhä Pier Giorgio Frassati ja pyhä Carlo Acutis

Pyhä Pier Giorgio eli 1900-luvun alussa. Hän tutustui Herraan koulun ja kirkon ryhmien kautta. Pier auttoi todella innokkaasti köyhiä ihmisiä. Hän on tänäänkin todellinen valo maallikkojen hengellisyydelle. Paavi Leo XIV huomautti, että Pier Giorgiolle usko ei ollut yksityinen asia. Hän oli voimakkaasti sitoutunut yhteiskunnalliseen ja poliittiseen työhön. Hän oli jatkuvasti köyhien palveluksessa.

Kääntymyksessä yksinkertainen silmien liike riittää

Carlo tutustui Jeesukseen perheensä kautta. Paavi kiitti hänen vanhempiaan, Andrea ja Antonia, ja Carlon kahta sisarusta, Francescaa ja Micheleä, jotka olivat paikan päällä, Pietarinkirkon aukiolla. Nuoren Carlon elämään kuului rukous, urheilu, opiskelu ja hyväntekeväisyys.

Carlon ja Pierin elämään kuului päivittäinen messu, rukous ja erityisesti eukaristian adoraatio. Carlo tapasi sanoa: “Auringon edessä saat rusketuksen. Eukaristian edessä tulet pyhäksi!” Paavi Leo muisti Carloksen sanoneen myös näin: “On surullista katsoa itseensä. Onnellisuus on Jumalan katsomista. Kääntymys on vain sitä, että siirrät katseesi alhaalta ylös. Yksinkertainen silmien liike riittää.”

Molemmat nuoret miehet, Pier ja Carlo, kunnioittivat suuresti pyhimyksiä ja Neitsyt Mariaa. Molemmille laupeuden työt olivat myös hyvin tärkeitä. Pier sanoi, että köyhien ja sairaiden ympärillä näkyy valo. Pier kutsui laupeudentöitä meidän “uskontomme lähteeksi”. Molemmille nuorille miehille pienet palvelustyöt olivat todella tärkeitä.

Kuoleman edessä toivo taivaasta

Molemmat nuoret miehet, Carlo ja Pier, kuolivat hyvin nuorina. Kuolemaan johtanut sairaus ei estänyt näitä pyhimyksiä rakastamasta ja itsensä uhraamisesta Jumalalle. Paavi Leo lainasi Pier Giorgiota: “Kuolinpäiväni tulee olemaan elämäni kaunein päivä.” Nuori Carlo tapasi sanoa, että taivas on aina odottanut meitä.

“En minä, vaan Jumala”

Paavi Leo XIV saarnasi, että Carlo ja Pier ovat esikuvia varsinkin nuorille. Meidän tulee antaa elämämme Jumalan käsiin, ja antautua Jumalan suunnitelmiin. Paavi lainasi Carloa, joka tapasi “en minä, vaan Jumala”. Pier Giorgio taas sanoi: “Jos sinulla on Jumala kaiken toimintasi keskiössä, silloin sinä saavutat lopun.” Tämä on yksinkertainen voittoformula pyhyyteen, paavi Leo XIV opasti.