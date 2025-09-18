Paavi Leo Ristin ylentämisen messussa: “Veren” ekumenia yhdistää kaikkia kristittyjä

Sunnuntaina, Pyhän Ristin ylentämisen juhlapäivänä, paavi Leo XIV vietti messua pyhän apostoli Paavalin Basilikassa. Paavi aloitti saarnansa muistuttamalla Paavalin sanoista: “Minä en ylpeile mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä.” (Gal. 6:14

Juho Sankamo

Kristus otti häpäistyjen ja alistettujen osan

Saarnansa alussa paavi Leo XIV osoitti kiitoksensa Ortodoksisten kirkkojen, Idän vanhojen kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja Ekumeenisten järjestöjen edustajille, jotka olivat vastanneet myöntävästi hänen kutsuunsa. Paavi muistutti, että Kristuksen risti, meidän pelastuksemme väline, on myös “kristittyjen toivo” ja “marttyyrien toivo”.

Kun kiinnitämme katseemme ristiinnaulittuun, me muistamme veljiämme ja sisariamme, paavi Leo saarnasi. Uskollisuus kuolemaan asti on totisin mahdollinen yhteys Kristukseen, joka vuodatti verensä. Paavi huomautti, että ristinsä kautta Jeesus paljasti Jumalan todelliset kasvot, hänen rajattoman rakkauden ihmiskuntaa kohtaan. Hän otti päällensä maailman vihan ja väkivallan jakaakseen häpäistyjen ja alistettujen osan, paavi opetti viitaten Kristukseen, joka kantoi meidän heikkoutemme ja sairautemme.

Paavi korosti, että tänäänkin monet ihmiset kantavat tuota samaa Herramme ristiä, kun he todistavat uskostaan vaikeissa ja vihamielisissä tilanteissa. Heitä vainotaan, tuomitaan ja tapetaan, paavi saarnasi, ja muistutti Jeesuksen sanoista: “Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:10-11.)

Tänään, Riemuvuoden aikana, me juhlistamme näiden rohkeiden todistajien uskoa, paavi totesi. Näiden marttyyrien todistus ei pääty edes kuolemaan, koska kukaan ei voi vaientaa heidän ääntään tai tehdä tyhjäksi heidän rakkauttaan. Paavi Leo XIV julisti, että näiden marttyyrien toivo on “aseeton toivo”. He eivät käyttäneet aseita ja väkivaltaa, vaan he omaksuivat kätketyn ja nöyrän evankeliumin voiman, paavi opetti, ja viittasi Paavalin sanoihin: Minä “ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.” (2. Kor. 12:9-10.)

Paavi Leo viittasi meidän aikamme marttyyreihin, ja totesi, että kautta aikojen kristityt marttyyrit luovat kuin valtavan panoraaman, joka todistaa kristillisestä ihmisyydestä ja autuudesta.

Paavi Leo Ristin ylentämisen messussa

Me emme saa emmekä halua unohtaa

Tänäänkin marttyyrien veri on uusien kristittyjen siemen, paavi Leo korosti. Paavi vakuutti, että Katolinen kirkko sitoutuu vaalimaan kaikkien kristillisten traditioiden piiristä tulevia uskon todistusten muistoa.

Paavi Leo XIV muistutti, että viimeaikaisessa Synodissa huomattiin, kuinka veren ekumenia yhdistää kristittyjä, jotka tulevat eri taustoista, mutta jotka yhdessä antavat henkensä uskossaan Jeesukseen Kristukseen. Synodin päätösraportissa todetaan, että “ykseys tulee Herran rististä”. Paavi Leo ilmaisi toiveensa, että “näin monien todistajien veri nopeuttaisi sen siunatun päivän koittamista, kun me tulemme juomaan samasta pelastuksen maljasta!”