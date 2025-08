Suomalaisnuoret viettämässä nuorten Riemuvuotta Roomassa - olemme yhtä perhettä

Suomesta oli saapunut Nuorten riemuvuoden juhlallisuuksiin, 28.7.-3.8., Roomaan noin 200 nuorta. Kaiken kaikkiaan paavi Leon kanssa riemuvuotta oli viettämässä noin miljoona nuorta ympäri maailman. Sunnuntain messussa paavi Leo XIV kannusti nuoria antamaan elämänsä lahjaksi muille seuraten Kristusta.

Juho Sankamo

Suomesta oli saapunut paljon nuoria Roomaan viettämään riemuvuoden nuorten juhlaa. Emilia Holm Turusta kertoo, että hän on ystävineen ollut paikalla. Kokemus on ollut “fantastinen”, Emilia toteaa. Emilia Holm kertoo, että hänen mielestään hienointa on ollut huomata “maarajojen puuttuminen”. Hän toteaa, että “saimme todella nähdä, mitä katolinen kirkko on - paljon ihmisiä koko maailmasta, mutta silti olemme kaikki osa samaa perhettä. Me voimme puhua toistemme kanssa, niin kuin olisimme tunteneet toisemme jo kauan, vaikka emme aina edes tunteneet toistemme kieltä.” Emilia Holm kertoo, että he ovat nähneet paavi Leon jo kolme kertaa pyhiinvaelluksen aikana.

Paavin saarna - Anna itsesi lahjaksi

Sunnuntain messun saarnassaan paavi Leo innosti nuoria tavoittelemaan sitä, mikä on ylhäällä. Paavi muistutti, että elämään kuuluu tuhoutuminen ja kuolema. Kauniit kukat kukoistavat hetken, mutta ennen pitkää ne kuivuvat ja kuolevat. Juuri kuollessaan ne antavat tilaa ja mahdollisuuden uusien kukkien kukoistaa, kun niiden aika koittaa. Tämä luonnon heikkous on oikeastaan ihmeellistä, paavi Leo opetti, ja jatkoi: “Tällä tavalla pellot selviävät: jatkuvan uusiutumisen kautta. Jopa talven kylmien kuukausien aikana, kun kaikki vaikuttaa hiljaiselta, sen voima vaikuttaa maan alla, se valmistautuu kukoistamaan tuhansissa väreissä kevään koittaessa.”

Elämä ja kasvu ei ole itsestään selvää ja staattista

Paavi Leo totesi, että meidätkin on luotu tällaisiksi ja tätä varten. “Meitä ei ole tehty elämää varten, jossa kaikki on itsestään selvää ja staattista, vaan meidät on luotu olemassaoloon, joka jatkuvasti uusiutuu antamalla itsensä lahjaksi rakkaudessa.” Juuri tämän vuoksi me jatkuvasti tavoittelemme ja kaipaamme jotain suurempaa, paavi opetti. Tämä maailma ei voi tyydyttää tuota meidän sisäistä janoamme jotain suurempaa kohtaan. Paavi totesi, kuinka kaunista se on, kun nuori ihminen avaa sydämensä Jeesukselle, joka koputtaa hellästi hänen sielunsa ikkunaa. (vert. Ilm. 3:20.) Me emme saa tyytyä “halpoihin kopioihin”, paavi saarnasi, ja opetti, että tuo meidän sisäinen janomme olkoon niin kuin “koroke”, jolla nousemme, niin kuin lapset, varpaillemme ja pyrimme katsomaan ikkunasta kohdataksemme Jumalan. Tämä kaipuu johdattaa meidät seikkailulle kohti ikuisuutta.

Tämän maailman aarteet ovat kauniita ja arvokkaita, mutta ne johdattakoot meitä etsimään Häntä, joka on luonut ne, paavi Leo opetti. Paavi Leo lainasi paavi Franciscuksen sanoja: “Meidät on kutsuttu johonkin suurempaan, ja me emme voi koskaan liitää ellemme hyppää. Meidän ei siis pidä pelätä, jos aistimme sisäisen janon, levottomuuden, tyydyttämättömän tarkoituksen ja tulevaisuuden kaipuun, com saudades do futuro! Meidän ei pidä olla uneliaita vaan elossa!”

Paavi Leo muistutti nuoria viime päivien hienoista kokemuksista ja kohtaamisista, kääntymyksen sakramentista ja taiteesta. Älkää jääkö merkityksettömyyden, tylsyyden ja keskinkertaisuuden kahleisiin, paavi vetosi nuoriin. Te olette ottaneet vastaan Jumalan anteeksiannon ja pyytäneet häneltä apua elää hyvä elämä. Paavi korosti, että elämän täyteys löytyy, kun otamme Jumalan lahjan iloisesti vastaan ja jaamme sen eteenpäin. Meidän tulee suunnata katsomme taivaisiin, ylhäällä oleviin asioihin (Kol. 3:2). Meidän tulee kasvaa rakkaudessa, nöyryydessä ja kärsivällisyydessä, anteeksiantamuksessa, rauhassa, ja Kristuksen imitoimisessa, paavi julisti.

“Rakkaat nuoret, Jeesus on meidän toivomme”, paavi Leo XIV saarnasi.