Pohjoismaiden pappisseminaristeja ja sääntökuntakandidaatteja koolla Turussa

Yli 30 pohjoismaista tulevaa pappia ja sääntökuntakandidaattia kokoontui PSP:n eli Pro Scandiae Populis -yhdistyksen vuotuiseen tapaamiseen 7.-11.8. Tällä kertaa tapaaminen oli Turussa, Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin seurakunnassa. Piispa Raimo Goyarrola oli mukana rohkaisemassa pappiskandidaatteja.

Juho Sankamo

PSP:n vuotuisessa tapaamisessa oli tänä vuonna ennätysmäärä osallistujia. Pappiskandidaatteja oli paikalla Norjasta, Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Tapaamisessa oli paljon rukousta, messuja, hetkipalveluksia, ja luentoja. Tietysti ohjelmaan kuului myös paljon seurustelua, hauskaa yhdessäoloa ja vapaata ajatusten vaihtoa.

Ohjelman opetusosuuksissa syvennyttiin norjalaisen diakoni Sigurd Hareiden opastuksella keskiaikaisiin pohjoismaisiin liturgioihin. Pappiskandidaatit saivat asiantuntevaa opetusta muun muassa ensimmäisestä Suomea varten painetusta kirjasta, joka oli messukirja Missale Aboensis. Se painettiin vuonna 1488, ja sen mukaan Suomessa vietettiin messua keskiajalla.

Turussa pappiskandidaatit vierailivat myös Tuomiokirkossa, keskiaikaisessa katedraalissa. He rukoilivat autuaan piispa Hemmingin pyhäinjäännöslippaan edessä, ja viettivät Vesperin Tuomiokirkon edustalla.

Luottakaa vain Jumalaan - piispan viesti pappiskandidaateille

Piispa Raimo Goyarrola vieraili lauantaina PSP-tapaamisessa Turussa. Hän vietti messua ja puhui rohkaisevasti tuleville papeille ja sääntökuntalaisille. Piispa rohkaisi nuoria miehiä todeten, että he voivat kyllä luottaa Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon. Piispa Raimo kertoi omasta tiestään pappeuteen. Tuolla matkalla on ollut monia yllätyksiä. Piisa Raimo kertoi kaskuja tapaamisistaan paavi Franciscuksen ja paavi Leo XIV:n kanssa.

Piispa kertoi myös, kuinka vastikään hän oli vieraillut Roomassa nuortenpäivillä. Roomaan oli kokoontunut noin miljoona nuorta. Erityisen voimakkaan vaikutuksen oli tehnyt vigilia, jossa miljoona nuorta oli hiljentynyt läsnäolevan Kristuksen edessä, pyhässä adoraatiossa. Piispa Raimo kertoi, että tilanne oli ollut niin voimakas, että hän oli itkenyt, samoin kuin hänen vieressään olevat piispat. Kristuksen voimakas läsnäolo teki vaikutuksen. Koko kirkko oli läsnä Kristuksen kanssa, piispa opetti.

Piispa Raimo Goyarrola totesi, että nuorten miesten tulee luottaa Kristukseen ja olla iloisia, niin kuin laulussa sanotaan: Don’t worry, be happy. Piispa Raimo korosti, että Pohjoismaissa katolinen kirkko on kasvamassa voimakkaasti, ja että hyviä pappeja tarvitaan paljon. Hän puhui Suomen “pyhästä ongelmasta” eli siitä, että kirkot ovat niin täynnä, että kaikki eivät mahdu sisään. Piispa myös painotti, että Suomessa pappien tulee osata puhua suomea, koska he ovat pappeina Suomessa. Pappien tulee olla kaikkien pappeja.

Ratkaisu “pyhään ongelmaan” - uuden kirkon vihkimisjuhla

Suomessa katolinen kirkko tarvitsee lisää pappeja ja lisää kirkkoja, piispa Raimo Goyarrola totesi. Pyhä ongelma, eli liian täydet kirkot, sai heti sunnuntaina 10.8. helpotusta, kun Lauttasaaressa vihittiin katolisen kirkon käyttöön Pyhän Jaakobin kirkko. Yli 30 pohjoismaista pappiskandidaatia sai olla mukana tässä ainutlaatuisessa ja pyhässä tilaisuudessa, kirkon vihkimismessussa.

Ensi vuonna Hampurissa

PSP:n kokous oli todella onnistunut, ja tällä kertaa paikalla oli ennätysmäärä pappiskandidaatteja. On todella rohkaisevaa, että pohjoismaihin on tulossa lisää pappeja. Ensi vuonna PSP-tapaaminen vietetään Hampurissa. Tuolloin tapaamisen opetuksellisena aiheena on pohjoismaisen pakanuuden haaste katoliselle kirkolle.