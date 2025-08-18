Iloinen hiippakuntajuhla ja uusi pappi

Neitsyt Marian taivaaseenastumisen juhlapäivänä, lauantaina 16.8., vietettiin Lohjan Pyhän Laurin kirkossa hiippakuntajuhlaa. Samalla piispa Raimo Goyarrola vihki diakoni Chien Nguyenin papiksi. Keskiaikainen kirkko oli täpötäynnä iloisia katolilaisia. Piispa totesikin, että täpötäydet kirkot ovat katolisen kirkon “pyhä ongelma”.

Messussa piispa Raimo Goyarrola saarnasi, että neitsyt Marian taivaaseen ottamisen myötä ikään kuin ikkuna aukeaa ikuisuuteen. Nyt voimme Marian lailla antautua täysin Jumalan palvelemiseen. Piispa muistutti, että neitsyt Maria kantoi Jeesusta kohdussaan ja ennen kaikkea sydämessään. Hän vastasi ehdoitta “kyllä” Jumalan kutsuun, ja tällä tavalla hän on kaikkien pappien malli. Nimittäin pappeuden syvin olemus on “täydellinen kyllä” -vastaus Jumalalle, piispa Raimo saarnasi.

Tämä antautuminen Jumalan tahtoon on koko elämää koskeva suostumus, piispa opetti. Niin kuin neitsyt Maria kantoi kohdussaan Jeesuksen maailmaan, niin papin tulee kantaa Kristus ihmisten luo. Hän on sillanrakentaja taivaan ja maan välillä.

Piispa Raimo myös korosti, että papin tulee olla rukouksen mies, joka Marian lailla kätkee Jumalan sanat sydämeensä.

Pappi osoittaa kaikille ihmisille, kuka on Pelastaja

Neitsyt Maria seisoi ristin juurella, kärsivän Jeesuksen rinnalla. Myös papin tulee, näin piispa Raimo saarnasi, pysyä uskollisesti rakkaudessa kärsivien ja heikkojen ihmisten rinnalla. Piispa saarnasi, että pappi ei ole pelastaja, vaan hän osoittaa Pelastajaan, joka on Jeesus Kristus.

Helsingin katolinen hiippakunta koostuu kymmenistä eri kansallisuuksista. Piispa Raimo Goyarrola huomauttikin saarnassaan, että pappi on pappi kaikille.

Messun jälkeen uusi pappi, isä Chien Nguyen, kiitti kaikkia paikallaolijoita ja piispa Raimoa. Isä Chien totesi, että Jumalan rakkaus elämässämme on meidän todellinen “supervoimamme”.

Iloinen juhla Vivamossa - myös lapsille oli omaa ohjelmaa

Messun jälkeen sadat katolilaiset saapuivat Vivamon leirikeskukseen syömään vietnamilaisten tekemään maukasta lounasta ja viettämään iloista juhlaa. Juhlaan kuului tanssi- ja lauluesityksiä sekä paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin synodaalisuutta.

Erityisesti lapset tykkäsivät heille järjestetystä ohjelmasta. Vivamon pieni kappeli oli täynnä lapsia, jotka seurasivat nukketeatteria piispa Henrikin seikkailuista. Paikalla ollut Simeon 8v. totesi, että hauskinta oli nähdä Vivamossa oikeita aaseja ja nukketeatteriesitys. Nukketeatteriesityksestä vastasi Sinikka Meurman.

Iltapäivän päätteeksi juhlakansa lähti rukouskulkuuessen, jossa kannettiin Neitsyt Marian patsasta. Kulkue saapui Vivamon kappelille, kallion jyrkänteelle kivisen ristin juurelle. Sää oli erittäin tuulinen. Piispa antoi kokoontuneelle seurakunnalle siunauksen.