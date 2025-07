Paavi Leon Angelus: Isä meidän -rukous yhdistää kaikki kristityt

Angelus-rukouksessaan, 27. heinäkuuta, paavi Leo XIV puhui päivän evankeliumitekstistä, joka käsitteli Isä meidän -rukousta (Luuk. 11:1-13). Paavi korosti Pietarinkirkon aukiolle kokoontuneille ihmisille, että “tämä rukous yhdistää kaikki kristityt”.

Juho Sankamo

Paavi Leo XIV korosti, että Isä meidän -rukouksessa Herra kutsuu meitä puhuttelemaan Jumalaa “Abbana” ja “Isänä” lapsenomaisella ja yksinkertaisella luottamuksella. Voimme luottaa rohkeasti siihen, että me olemme rakastettuja, paavi opetti.

Paavi Leo myös huomautti, että Isä meidän -rukous paljastaa meidät itsellemme, samoin kuin se paljastaa meille Isän. (vrt. Katolisen kirkon katekismus, 2783.) Kun me rukoilemme Isä meidän -rukousta, me huomaamme, että me olemme rakastettuja lapsia, ja samalla opimme tuntemaan Isän rakkauden entistä paremmin. (vrt. Room. 8:14-17.)

Jumalan ovelle voi tulla koputtamaan vaikka olisi myöhässä ja epäonnistunut

Paavi Leo XIV opetti, että niin kuin evankeliumissa mies tulee keskellä yötä pyytämään apua naapuriltaan, niin myös me voimme aina pyytää Jumalalta apua. Tämä kuvaa Jumalan isyyttä elävällä tavalla, paavi huomautti, ja jatkoi, että vaikka olemme epäonnistuneita, vaikka olisimme myöhässä tai olisimme menettäneet mahdollisuutemme, voimme aina tulla Jumalan luo pyytämään apua. “Nämä kuvaukset muistuttavat meitä, että Jumala ei koskaan käännä selkäänsä meille, kun tulemme hänen luokseen, vaikka tulisimme myöhässä koputtamaan hänen oveaan…”, paavi opetti.

Jumala kuulee aina rukouksemme

Paavi Leo huomautti, että Jumala kuulee aina rukouksemme. Jumala vastaa rukouksiimme viisaudella ja sallimuksella, niin että meidän on joskus vaikea ymmärtää ja huomata hänen vastaustaan ja apuaan, paavi selitti. Vaikka Jumalan vastaukset joskus ylittävätkin meidän ymmärryksemme, meidän tulee rukoilla jatkuvasti, sillä hän antaa meille valoa ja voimaa.

“Rakastakaa toisianne veljinä ja sisarina Kristuksessa”, paavi Leo korosti ja viittasi kirkkoisiin, joiden mukaan meidän tulee käyttäytyä Jumalan lapsina, jos kutsumme Jumalaa Isäksemme. Meidän tulee säilyttää taivaallisen Isän kiltteyden merkki olemalla itse kilttejä toinen toisillemme. Jos meillä on julma ja epäinhimillinen sydän, me emme voi kutsua kaiken hyvyyden ja kiltteyden Jumalaa Isäksemme, paavi Leo XIV totesi viitaten pyhään Johannes Krysostomokseen.

Opetuksensa lopussa paavi Leo huomautti, että päivän liturgia kutsuu meitä tuntemaan, että me olemme rakastettuja ja että meidät on kutsuttu rakastamaan, niin kuin Jumala - avoimesti, hienotunteisesti, huolehtien toisistamme ja ilman petosta.

Muodostakaa rakkauden ja rukouksen side isovanhempiinne

Angelus-rukouksen jälkeen paavi Leo XIV muistutti, että tänään vietämme Isovanhempien juhlapäivää. Paavi kehotti kuulijoita, että he eivät saa jättää isovanhempiaan yksin, vaan heidän tulee solmia rakkauden ja rukouksen side heidän välilleen. Paavi korosti, että vanhukset ovat toivon todistajia, ja he voivat näyttää tietä uusille sukupolville.

Paavi Leo XIV muisti maailman kriisipesäkkeitä

Paavi Leo XIV totesi, että sydämessään hän on lähellä niitä ihmisiä, jotka elävät konfliktien ja väkivallan uhreina ympäri maailmaa. Paavi sanoi rukoilevansa niiden lasten ja perheiden puolesta, jotka kärsivät Thaimaan ja Cambodian raja-alueen konfliktin seurauksena. Hän rukoili, että Rauhan ruhtinas innostaisi osapuolia dialogiaan ja sovitukseen.

Paavi totesi myös rukoilevansa Etelä-Sudanin väkivallan uhrien puolesta. Pyhä isä muisti myös Gazan kurjaa humanitaarista tilannetta, jossa siviiliväestö kärsii raskaasta nälänhädästä ja väkivallasta. Paavi toivoi tulitaukoa, panttivankien luovutusta, ja täyttä kunnioitusta humanitaarista lakia kohtaan.

Paavi Leo XIV kiitti Vatican Newsin toimittajia

Paavi Leo mainitsi Vatican Radion / Vatican Newsin toimituksen, joka tuottaa uutisartikkeleita useilla kielillä. Paavi kiitti erityisesti Vatican Newsin toimittajia, jotka välittävät “monilla kielillä Paavin äänen maailmalle.” Paavi kiitti toimittajia, jotka auttavat rauhan ja totuuden viestinnässä.